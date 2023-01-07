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https://sputnikarabic.ae/20230107/مستخدمو-تويتر-يسخرون-من-هدية-عيد-الميلاد-التي-قدمتها-الولايات-المتحدة-لزيلينسكي-1072005432.html
مستخدمو تويتر يسخرون من "هدية عيد الميلاد" التي قدمتها الولايات المتحدة لزيلينسكي
مستخدمو تويتر يسخرون من "هدية عيد الميلاد" التي قدمتها الولايات المتحدة لزيلينسكي
استنكر مستخدمو تويتر بيان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن تلقي حزمة أخرى من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T07:09+0000
2023-01-07T07:09+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
فلاديمير زيلينسكي
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كتب زيلينسكي على حسابه على تويتر: "إنني أحيي حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الدائمة. شكرًا للرئيس بايدن على الأسلحة الجديدة تمامًا، بما في ذلك برادلي وصواريخ الدفاع الجوي. هذا سيعزز الجيش الأوكراني في ساحة المعركة. هدية عظيمة لأوكرانيا في عيد الميلاد!".ومع ذلك، لم يقدر العديد من المستخدمين تلقي كييف جزءًا جديدًا من المساعدة العسكرية من البيت الأبيض.وكتب soulful_ali: "دافعو الضرائب الأمريكيون سيجعلونك مليارديرًا بنهاية الصراع. وهذا ما يسمونه" الصدقة ".وقال جاستن بوس ساخرًا: "هدية عيد الميلاد؟ طريقة غريبة للتعبير عن الامتنان".وتساءل il libanese: "الرجل مرتبك للغاية ... اعتقدت أنه أقام عيد الميلاد الأوكراني في 25 ديسمبر، أليس كذلك؟".وعلق دجيت قائلاً: "أنهوا هذه الحرب الآن. أنتم بعيدون عن الانتصار وتسببون الألم والمعاناة لشعبكم والعالم أجمع".وعلق كان ديديموس غاضبًا: "آمل أن يدير الأمريكيون ظهورهم لك أخيرًا عندما يكتشفون إلى أين يتجه تمويلهم لحربك، أنت مدمر أوروبا، لقد سئمت منك".واختتم Efufola: "يمكنك الحصول على ترسانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالكامل، ولكن ضد روسيا ستكون الخاسر اليوم وغدًا ودائمًا. دورك هو المساهمة في عناد الولايات المتحدة، ولكن إلى متى؟ انهيار الدولار أمر لا مفر منه، وستصبح أوكرانيا محايدة".
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير زيلينسكي

مستخدمو تويتر يسخرون من "هدية عيد الميلاد" التي قدمتها الولايات المتحدة لزيلينسكي

07:09 GMT 07.01.2023
© Sputnik . STRINGER / الانتقال إلى بنك الصورزيارة زيلينسكي للولايات المتحدة
زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
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استنكر مستخدمو تويتر بيان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن تلقي حزمة أخرى من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة.
كتب زيلينسكي على حسابه على تويتر: "إنني أحيي حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الدائمة. شكرًا للرئيس بايدن على الأسلحة الجديدة تمامًا، بما في ذلك برادلي وصواريخ الدفاع الجوي. هذا سيعزز الجيش الأوكراني في ساحة المعركة. هدية عظيمة لأوكرانيا في عيد الميلاد!".
ومع ذلك، لم يقدر العديد من المستخدمين تلقي كييف جزءًا جديدًا من المساعدة العسكرية من البيت الأبيض.
وكتب soulful_ali: "دافعو الضرائب الأمريكيون سيجعلونك مليارديرًا بنهاية الصراع. وهذا ما يسمونه" الصدقة ".
وقال جاستن بوس ساخرًا: "هدية عيد الميلاد؟ طريقة غريبة للتعبير عن الامتنان".
وتساءل il libanese: "الرجل مرتبك للغاية ... اعتقدت أنه أقام عيد الميلاد الأوكراني في 25 ديسمبر، أليس كذلك؟".
وعلق دجيت قائلاً: "أنهوا هذه الحرب الآن. أنتم بعيدون عن الانتصار وتسببون الألم والمعاناة لشعبكم والعالم أجمع".
وعلق كان ديديموس غاضبًا: "آمل أن يدير الأمريكيون ظهورهم لك أخيرًا عندما يكتشفون إلى أين يتجه تمويلهم لحربك، أنت مدمر أوروبا، لقد سئمت منك".
واختتم Efufola: "يمكنك الحصول على ترسانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالكامل، ولكن ضد روسيا ستكون الخاسر اليوم وغدًا ودائمًا. دورك هو المساهمة في عناد الولايات المتحدة، ولكن إلى متى؟ انهيار الدولار أمر لا مفر منه، وستصبح أوكرانيا محايدة".
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