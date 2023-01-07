https://sputnikarabic.ae/20230107/نسبة-مشاهدة-قياسية-متابعة-تقديم-رونالدو-في-النصر-تفوق-على-نهائي-كأس-العالم-1072010312.html
نسبة مشاهدة قياسية... متابعة تقديم رونالدو في النصر تفوق على نهائي كأس العالم
نسبة مشاهدة قياسية... متابعة تقديم رونالدو في النصر تفوق على نهائي كأس العالم
يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تصدر المشهد الرياضي حول العالم في هذه الأيام، بعد انتقاله إلى النصر السعودي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T10:08+0000
2023-01-07T10:08+0000
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وكان انتقال رونالدو إلى النصر له تأثيرا كبيرا، حيث قالت وسائل إعلام سعودية، إن "حفل تقديم كريستيانو رونالدو في النصر السعودي بلغ "3 مليارات مشاهدة على 40 قناة حول العالم".وأكدت أن "عدد مشاهدات حفل تقديم كريستيانو رونالدو في النصر السعودي شوهد أكثر من نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين على نفس العدد من القنوات وهو 40 قناة".يذكر أن نادي "النصر" السعودي قدم الثلاثاء الماضي، نجمه الجديد كريستيانو رونالدو للجماهير، حيث قال رئيس الفريق إن اللاعب البرتغالي يستحق أن يكون الأعلى أجرا على هذا الكوكب.وقال رونالدو إنه رفض "العديد من الأندية" في جميع أنحاء العالم لإكمال الصفقة، والتي ينظر إليها كواحدة من أكثر الانتقالات إثارة للدهشة في تاريخ الرياضة، والتي قد تكسبه ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويا.
https://sputnikarabic.ae/20230104/سعوديون-ينتقدون-تصريحات-أبو-تريكة-حول-خطأ-رونالدو-الانتقال-إلى-النصر-1071928123.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, البرتغال, رياضة
السعودية, أخبار السعودية اليوم, البرتغال, رياضة
نسبة مشاهدة قياسية... متابعة تقديم رونالدو في النصر تفوق على نهائي كأس العالم
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يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تصدر المشهد الرياضي حول العالم في هذه الأيام، بعد انتقاله إلى النصر السعودي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وكان انتقال رونالدو إلى النصر له تأثيرا كبيرا، حيث قالت وسائل إعلام
سعودية، إن "حفل تقديم كريستيانو رونالدو في النصر السعودي بلغ "3 مليارات مشاهدة على 40 قناة حول العالم".
وأكدت أن "عدد مشاهدات حفل تقديم كريستيانو رونالدو في النصر السعودي شوهد أكثر من نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين على نفس العدد من القنوات وهو 40 قناة".
يذكر أن نادي "النصر" السعودي قدم الثلاثاء الماضي، نجمه الجديد كريستيانو رونالدو للجماهير
، حيث قال رئيس الفريق إن اللاعب البرتغالي يستحق أن يكون الأعلى أجرا على هذا الكوكب.
وقال رونالدو إنه رفض "العديد من الأندية" في جميع أنحاء العالم لإكمال الصفقة، والتي ينظر إليها كواحدة من أكثر الانتقالات إثارة للدهشة في تاريخ الرياضة، والتي قد تكسبه ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويا
.