https://sputnikarabic.ae/20230107/هجوم-بالمولوتوف-على-قنصلية-تركيا-في-مدينة-مارسيليا-الفرنسية-1072029881.html
هجوم بالمولوتوف على قنصلية تركيا في مدينة مارسيليا الفرنسية
هجوم بالمولوتوف على قنصلية تركيا في مدينة مارسيليا الفرنسية
أعلن دبلوماسي تركي تعرض القنصلية العامة لبلاده في مدينة مارسيليا الفرنسية لاعتداء بالزجاجات الحارقة "المولوتوف". 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T19:20+0000
2023-01-07T19:20+0000
2023-01-07T19:20+0000
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نقلت وكالة "الأناضول"، اليوم السبت، عن القنصل العام التركي في مارسيليا أردا أولوتاش، أن 6 أشخاص ألقوا أمس الجمعة زجاجات المولوتوف على مبنى القنصلية ثم لاذوا بالفرار.وقال المسؤول التركي إن الشرطة الفرنسية باشرت التحقيق في الهجوم، مشيرًا إلى أنها وصلت إلى مقر القنصلية على الفور إثر ضغط الحرّاس على زر الإنذار.وأوضح أولوتاش أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بين موظفي القنصلية، مؤكدًا أنهم تقدموا بشكوى لدى السلطات الفرنسية.وذكر أولوتاش أنه لم يتم التوصل بعد لهوية منفذي الاعتداء أو أسباب تنفيذهم لهذا الاعتداء.
https://sputnikarabic.ae/20221225/وزير-الدفاع-التركي-الأفاعي-التي-رعتها-فرنسا-بدأت-تلدغها-1071586494.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار فرنسا
أخبار تركيا اليوم, أخبار فرنسا
هجوم بالمولوتوف على قنصلية تركيا في مدينة مارسيليا الفرنسية
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أعلن دبلوماسي تركي تعرض القنصلية العامة لبلاده في مدينة مارسيليا الفرنسية لاعتداء بالزجاجات الحارقة "المولوتوف".
نقلت وكالة "الأناضول"
، اليوم السبت، عن القنصل العام التركي في مارسيليا أردا أولوتاش، أن 6 أشخاص ألقوا أمس الجمعة زجاجات المولوتوف على مبنى القنصلية ثم لاذوا بالفرار.
25 ديسمبر 2022, 16:03 GMT
وقال المسؤول التركي إن الشرطة الفرنسية
باشرت التحقيق في الهجوم، مشيرًا إلى أنها وصلت إلى مقر القنصلية على الفور إثر ضغط الحرّاس على زر الإنذار.
وأوضح أولوتاش أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بين موظفي القنصلية، مؤكدًا أنهم تقدموا بشكوى لدى السلطات الفرنسية.
وذكر أولوتاش أنه لم يتم التوصل بعد لهوية منفذي الاعتداء أو أسباب تنفيذهم لهذا الاعتداء.