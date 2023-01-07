https://sputnikarabic.ae/20230107/هواتف-أندرويد-ستشهد-ميزة-الاتصال-بالأقمار-الصناعية-في-2023-1072010096.html

هواتف "أندرويد" ستشهد ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية في 2023

هواتف "أندرويد" ستشهد ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية في 2023

أعلنت شركة "كوالكوم" عن خطط لإحضار ولأول مرة ميزة إلى الجيل التالي من هواتف "أندرويد" ‏الذكية خلال عام 2023، وهي قدرتها على الاتصال عبر الأقمار الصناعية.‏ 07.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-07T10:12+0000

2023-01-07T10:12+0000

2023-01-07T10:12+0000

مجتمع

شركة آبل

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/07/1072009816_0:75:1479:906_1920x0_80_0_0_e4ccdbec30abe45650f98317547fb0e6.jpg

وقالت "كوالكوم" إنها ستطلق قمر "سناب دراغون" الصناعي في النصف الثاني من 2023، والذي سيعمل مع النظام الأساسي "سناب دراغون جين 2" للهواتف الذكية، وفقا لموقع "سي نت".وستوفر الميزة الجديدة لأصحاب الجيل التالي من هواتف "أندرويد" بإرسال رسائل الطوارئ، على غرار ميزة الطوارئ "SOS"، التي أطلقتها شركة "آبل" الأمريكية في العام الماضي، بالتزامن مع أحدث هواتفها "آيفون 14"، والتي تسمح بالاتصال برقم الطوارئ عبر الأقمار الصناعية، في الأماكن التي تفتقر إلى تغطية للشبكات.وتتسم الميزة بإرسال الرسائل في أقل من 10 ثوان، في ظل وجود اتصال قوي.ولكي تعمل الميزة بكفاءة، توضح "كوالكون" أن الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد"، والتي تعتمد على قمر "سناب دراغون" الصناعي بحاجة إلى رؤية واضحة للسماء.كما أشارت "كوالكوم" أن قمر "سناب دراغون" الصناعي لن تقتصر خدمته على الهواتف الذكية، وإنما على الحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية والسيارات.

https://sputnikarabic.ae/20221112/آبل-تنفق-450-مليون-دولار-من-أجل-تفعيل-إرسال-الرسائل-النصية-عبر-الأقمار-الصناعية-في-حالات-الطوارئ-1070085077.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

شركة آبل, منوعات