https://sputnikarabic.ae/20230107/هواتف-أندرويد-ستشهد-ميزة-الاتصال-بالأقمار-الصناعية-في-2023-1072010096.html
هواتف "أندرويد" ستشهد ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية في 2023
هواتف "أندرويد" ستشهد ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية في 2023
أعلنت شركة "كوالكوم" عن خطط لإحضار ولأول مرة ميزة إلى الجيل التالي من هواتف "أندرويد" الذكية خلال عام 2023، وهي قدرتها على الاتصال عبر الأقمار الصناعية. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T10:12+0000
2023-01-07T10:12+0000
2023-01-07T10:12+0000
مجتمع
شركة آبل
منوعات
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وقالت "كوالكوم" إنها ستطلق قمر "سناب دراغون" الصناعي في النصف الثاني من 2023، والذي سيعمل مع النظام الأساسي "سناب دراغون جين 2" للهواتف الذكية، وفقا لموقع "سي نت".وستوفر الميزة الجديدة لأصحاب الجيل التالي من هواتف "أندرويد" بإرسال رسائل الطوارئ، على غرار ميزة الطوارئ "SOS"، التي أطلقتها شركة "آبل" الأمريكية في العام الماضي، بالتزامن مع أحدث هواتفها "آيفون 14"، والتي تسمح بالاتصال برقم الطوارئ عبر الأقمار الصناعية، في الأماكن التي تفتقر إلى تغطية للشبكات.وتتسم الميزة بإرسال الرسائل في أقل من 10 ثوان، في ظل وجود اتصال قوي.ولكي تعمل الميزة بكفاءة، توضح "كوالكون" أن الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد"، والتي تعتمد على قمر "سناب دراغون" الصناعي بحاجة إلى رؤية واضحة للسماء.كما أشارت "كوالكوم" أن قمر "سناب دراغون" الصناعي لن تقتصر خدمته على الهواتف الذكية، وإنما على الحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية والسيارات.
https://sputnikarabic.ae/20221112/آبل-تنفق-450-مليون-دولار-من-أجل-تفعيل-إرسال-الرسائل-النصية-عبر-الأقمار-الصناعية-في-حالات-الطوارئ-1070085077.html
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شركة آبل, منوعات
هواتف "أندرويد" ستشهد ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية في 2023
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أعلنت شركة "كوالكوم" عن خطط لإحضار ولأول مرة ميزة إلى الجيل التالي من هواتف "أندرويد" الذكية خلال عام 2023، وهي قدرتها على الاتصال عبر الأقمار الصناعية.
وقالت "كوالكوم" إنها ستطلق قمر "سناب دراغون" الصناعي في النصف الثاني من 2023، والذي سيعمل مع النظام الأساسي "سناب دراغون جين 2" للهواتف الذكية، وفقا لموقع
"سي نت".
وستوفر الميزة الجديدة لأصحاب الجيل التالي من هواتف "أندرويد" بإرسال رسائل الطوارئ، على غرار ميزة الطوارئ "SOS"، التي أطلقتها شركة "آبل" الأمريكية في العام الماضي، بالتزامن مع أحدث هواتفها "آيفون 14"، والتي تسمح بالاتصال برقم الطوارئ عبر الأقمار الصناعية، في الأماكن التي تفتقر إلى تغطية للشبكات.
وتتسم الميزة بإرسال الرسائل في أقل من 10 ثوان، في ظل وجود اتصال قوي.
12 نوفمبر 2022, 10:23 GMT
ولكي تعمل الميزة بكفاءة، توضح "كوالكون" أن الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد"، والتي تعتمد على قمر "سناب دراغون" الصناعي بحاجة إلى رؤية واضحة للسماء.
كما أشارت "كوالكوم" أن قمر "سناب دراغون" الصناعي لن تقتصر خدمته على الهواتف الذكية، وإنما على الحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية والسيارات.