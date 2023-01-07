https://sputnikarabic.ae/20230107/واشنطن-ندين-بأشد-العبارات-إعدام-متظاهرين-في-إيران-1072031037.html

واشنطن: ندين بأشد العبارات إعدام متظاهرين في إيران

واشنطن: ندين بأشد العبارات إعدام متظاهرين في إيران

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، بأشد العبارات، المحاكمات "الصورية"، وإعدام متظاهرين اثنين أخيرًا في إيران، لافتةً إلى العمل مع الشركاء لمحاسبة طهران على "القمع... 07.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-07T20:48+0000

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أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

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القاهرة– سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت: "ندين بأشد العبارات محاكمات إيران الصورية وإعدام محمد مهدي كرامي ومحمد حسيني".وأضاف أنه "تعد عمليات الإعدام هذه مكونًا رئيسيًا في جهود النظام لقمع الاحتجاجات. ونواصل العمل مع شركائنا لمتابعة المساءلة عن القمع الوحشي الذي تشنه إيران".نفذت السلطات الإيرانية، صباح اليوم السبت، حكم الإعدام بحق محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني، لإدانتهما في جريمة قتل ضابط الأمن الإيراني روح الله عجميان، والذي كان أحد عناصر قوة "الباسيج"، خلال الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة.كانت المحكمة العليا في إيران قد أيدت، الثلاثاء الماضي، حكما بإعدام كرامي وحسيني لإدانتهما في قضية مقتل أحد أفراد قوات التعبئة الشعبية "الباسيج" روح الله عجميان.وتتواصل منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، احتجاجات في إيران على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرةً إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.

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