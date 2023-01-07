https://sputnikarabic.ae/20230107/-نانسي-بيلوسي-تعلن-عن-منصب-جديد-في-الكونغرس-بعد-خروجها-من-رئاسة-مجلس-النواب-1072022082.html
نانسي بيلوسي تعلن عن منصب جديد في الكونغرس بعد خروجها من رئاسة مجلس النواب
نانسي بيلوسي تعلن عن منصب جديد في الكونغرس بعد خروجها من رئاسة مجلس النواب
أعلنت نانسي بيلوسي، اليوم السبت، عن توليها منصب جديد في الكونغرس، بعد مغادرتها منصب رئيسة مجلس النواب الأمريكي. 07.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-07T14:51+0000
2023-01-07T14:51+0000
2023-01-07T14:51+0000
نانسي بيلوسي
مجلس النواب الأمريكي
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وقالت على "تويتر"، إنها "كانت فخورة بأداء اليمين في وقت مبكر من صباح اليوم كممثلة للمنطقة 11 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية".ووجهت بيلوسي "الشكر لأهالي سان فرانسيسكو لثقتهم بها في أن تكون صوتهم داخل الكونغرس".ولم تهنئ نانسي بيلوسي الجمهوري كيفن مكارثي، حتى الآن على فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي.وانتخب مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية النائب عن الحزب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا له، خلال جولة التصويت الخامسة عشرة، بعد 14 جولة انتخاب انعقدت على مدار 4 أيام أخفق خلالها المجلس في انتخاب رئيس له.وحسب صحيفة "نيوريوك تايمز"، صوّت 216 نائبا لصالح مكارثي، بعدما غيّر خمسة نواب جمهوريين موقفهم وقرروا دعمه، فانخفض بذلك نصاب الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسا للمجلس من 218 إلى 216 من أصل 435 نائبا هم أعضاء مجلس النواب الأمريكي.وعلى مدار 4 أيام أخفق النائب الجمهوري في الفوز برئاسة المجلس رغم الأغلبية الضئيلة لحزبه في مجلس النواب، ما عكس حجم الانقسام في المعسكر الذي يستعد لخوض السباق الرئاسي في 2024 دون مرشح واضح مجمع عليه.وتعد هي المرة الأولى خلال عقد من الزمن التي يتطلب التصويت على اختيار رئيس للمجلس، اقتراعات عدة.وقبل فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، قالت نانسي بيلوسي يوم الخميس الماضي متهكمةً، إن كيفن مكارثي قد يحتاج إلى "طبيب" بعد أن خسر الكثير من أصوات المتحدثين الجمهوريين لانتخابه.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نانسي بيلوسي, مجلس النواب الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
نانسي بيلوسي, مجلس النواب الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
نانسي بيلوسي تعلن عن منصب جديد في الكونغرس بعد خروجها من رئاسة مجلس النواب
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أعلنت نانسي بيلوسي، اليوم السبت، عن توليها منصب جديد في الكونغرس، بعد مغادرتها منصب رئيسة مجلس النواب الأمريكي.
وقالت على "تويتر"، إنها "كانت فخورة بأداء اليمين في وقت مبكر من صباح اليوم كممثلة للمنطقة 11 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية".
ووجهت بيلوسي "الشكر لأهالي سان فرانسيسكو لثقتهم بها في أن تكون صوتهم داخل الكونغرس".
ولم تهنئ نانسي بيلوسي الجمهوري كيفن مكارثي، حتى الآن على فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي.
وانتخب مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية النائب عن الحزب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا له، خلال جولة التصويت الخامسة عشرة، بعد 14 جولة انتخاب انعقدت على مدار 4 أيام أخفق خلالها المجلس في انتخاب رئيس له.
وحسب صحيفة
"نيوريوك تايمز"، صوّت 216 نائبا لصالح مكارثي، بعدما غيّر خمسة نواب جمهوريين موقفهم وقرروا دعمه، فانخفض بذلك نصاب الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسا للمجلس من 218 إلى 216 من أصل 435 نائبا هم أعضاء مجلس النواب الأمريكي.
وعلى مدار 4 أيام أخفق النائب الجمهوري في الفوز برئاسة المجلس رغم الأغلبية الضئيلة لحزبه في مجلس النواب، ما عكس حجم الانقسام في المعسكر الذي يستعد لخوض السباق الرئاسي في 2024 دون مرشح واضح مجمع عليه.
وتعد هي المرة الأولى خلال عقد من الزمن التي يتطلب التصويت على اختيار رئيس للمجلس، اقتراعات عدة.
وقبل فوزه بمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، قالت نانسي بيلوسي يوم الخميس الماضي متهكمةً، إن كيفن مكارثي قد يحتاج إلى "طبيب" بعد أن خسر الكثير من أصوات المتحدثين الجمهوريين لانتخابه.