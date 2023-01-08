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أكثر من 30 مصابا في انهيار فندق شرقي تركيا
أكثر من 30 مصابا في انهيار فندق شرقي تركيا
قال وزير الصحة التركي، فخر الدين كوكا، إن أكثر من 30 شخصا أصيبوا عندما انهار السقف في فندق في مقاطعة قارص شمال شرق تركيا. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T03:12+0000
2023-01-08T03:12+0000
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اسطنبول - سبوتنيك. ووقع الحادث يوم السبت في بلدة ساريكاميس.وقال كوكا على تويتر: "أصيب 32 شخصا نتيجة لانهيار سقف فندق في ساريكاميس، بقارص"، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.وفقا لوزير الصحة، تم نقل تسعة من الجرحى إلى المستشفى وهم في حالة جيدة حاليا.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن

أكثر من 30 مصابا في انهيار فندق شرقي تركيا

03:12 GMT 08.01.2023
© AFP 2022 / Yasin Akgulطواقم الانقاذ في موقع انهيار مبنى سكني في حي كارتال في اسطنبول، تركيا 6 فبراير/ شباط 2019
طواقم الانقاذ في موقع انهيار مبنى سكني في حي كارتال في اسطنبول، تركيا 6 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© AFP 2022 / Yasin Akgul
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قال وزير الصحة التركي، فخر الدين كوكا، إن أكثر من 30 شخصا أصيبوا عندما انهار السقف في فندق في مقاطعة قارص شمال شرق تركيا.
اسطنبول - سبوتنيك. ووقع الحادث يوم السبت في بلدة ساريكاميس.
وقال كوكا على تويتر: "أصيب 32 شخصا نتيجة لانهيار سقف فندق في ساريكاميس، بقارص"، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وفقا لوزير الصحة، تم نقل تسعة من الجرحى إلى المستشفى وهم في حالة جيدة حاليا.
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