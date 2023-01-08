https://sputnikarabic.ae/20230108/أكثر-من-30-مصابا-في-انهيار-فندق-شرقي-تركيا-1072034079.html
أكثر من 30 مصابا في انهيار فندق شرقي تركيا
أكثر من 30 مصابا في انهيار فندق شرقي تركيا
قال وزير الصحة التركي، فخر الدين كوكا، إن أكثر من 30 شخصا أصيبوا عندما انهار السقف في فندق في مقاطعة قارص شمال شرق تركيا. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T03:12+0000
2023-01-08T03:12+0000
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اسطنبول - سبوتنيك. ووقع الحادث يوم السبت في بلدة ساريكاميس.وقال كوكا على تويتر: "أصيب 32 شخصا نتيجة لانهيار سقف فندق في ساريكاميس، بقارص"، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.وفقا لوزير الصحة، تم نقل تسعة من الجرحى إلى المستشفى وهم في حالة جيدة حاليا.
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أكثر من 30 مصابا في انهيار فندق شرقي تركيا
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قال وزير الصحة التركي، فخر الدين كوكا، إن أكثر من 30 شخصا أصيبوا عندما انهار السقف في فندق في مقاطعة قارص شمال شرق تركيا.
اسطنبول - سبوتنيك
. ووقع الحادث يوم السبت في بلدة ساريكاميس.
وقال كوكا على تويتر: "أصيب 32 شخصا نتيجة لانهيار سقف فندق في ساريكاميس، بقارص"، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وفقا لوزير الصحة، تم نقل تسعة من الجرحى إلى المستشفى وهم في حالة جيدة حاليا.