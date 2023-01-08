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https://sputnikarabic.ae/20230108/أنصار-الرئيس-البرازيلي-السابق-بولسونارو-يقتحمون-القصر-الرئاسي-والكونغرس-في-برازيليا-1072055145.html
أنصار الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يقتحمون القصر الرئاسي والكونغرس في برازيليا
أنصار الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يقتحمون القصر الرئاسي والكونغرس في برازيليا
اقتحم أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، اليوم الأحد، عدة مباني حكومية وسط محاولات الأمن احتواء حالة الفوضى إثر الاقتحامات. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T19:55+0000
2023-01-08T19:55+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد الإعلام البرازيلي، بأن "عددا من أنصار الرئيس السابق اقتحموا كل من القصر الرئاسي والكونغرس البرازيلي ومقرات مجلس الشيوخ الاتحادي والمحكمة العليا في برازيليا".وأفادت وكالة "رويترز"، "باندلاع مواجهات بين الشرطة البرازيلية وأنصار بولسونارو بعد اقتحامهم القصر الرئاسي والكونغرس ومؤسات رسمية"، مشيرة إلى أن "الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا موجود في ساو باولو".من جانبه، أعلن رئيس الكونغرس البرازيلي، "رفضه بشدة الأعمال المناهضة للديمقراطية"، مؤكدا أن "الشرطة تحاول السيطرة على الوضع وفرض القانون وعلى وجه السرعة".وكان لولا دا سيلفا، أدى اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل، من مقر البرلمان البرازيلي، يوم الأحد، الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري.ونقلت الصفحة الرسمية للرئيس البرازيلي، في بث مباشر، "مراسم أداء اليمين الدستورية، ليصبح لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة في تاريخه".وأوقفت الشرطة البرازيلية، رجلًا مسلحًا بسكين وعبوة ناسفة، حاول الوصول إلى حفل تنصيب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في العاصمة برازيليا.وانتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%.واعتقلت الشرطة البرازيلية، الخميس، الماضي، أربعة أشخاص على الأقل خلال حملة مداهمات على مستوى البلاد، بالتزامن مع تحقيقات في محاولة انقلاب مزعومة خلال أعمال شغب أشعلها أنصار الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته.
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أخبار البرازيل , العالم
أخبار البرازيل , العالم

أنصار الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يقتحمون القصر الرئاسي والكونغرس في برازيليا

19:55 GMT 08.01.2023
© AFP 2022 / EVARISTO SAمواجهات بين الشرطة البرازيلية وأنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو بعد اقتحامهم القصر الرئاسي والكونغرس ومؤسات رسمية
مواجهات بين الشرطة البرازيلية وأنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو بعد اقتحامهم القصر الرئاسي والكونغرس ومؤسات رسمية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© AFP 2022 / EVARISTO SA
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اقتحم أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، اليوم الأحد، عدة مباني حكومية وسط محاولات الأمن احتواء حالة الفوضى إثر الاقتحامات.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد الإعلام البرازيلي، بأن "عددا من أنصار الرئيس السابق اقتحموا كل من القصر الرئاسي والكونغرس البرازيلي ومقرات مجلس الشيوخ الاتحادي والمحكمة العليا في برازيليا".
وأفادت وكالة "رويترز"، "باندلاع مواجهات بين الشرطة البرازيلية وأنصار بولسونارو بعد اقتحامهم القصر الرئاسي والكونغرس ومؤسات رسمية"، مشيرة إلى أن "الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا موجود في ساو باولو".
من جانبه، أعلن رئيس الكونغرس البرازيلي، "رفضه بشدة الأعمال المناهضة للديمقراطية"، مؤكدا أن "الشرطة تحاول السيطرة على الوضع وفرض القانون وعلى وجه السرعة".
وكان لولا دا سيلفا، أدى اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل، من مقر البرلمان البرازيلي، يوم الأحد، الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري.
ونقلت الصفحة الرسمية للرئيس البرازيلي، في بث مباشر، "مراسم أداء اليمين الدستورية، ليصبح لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة في تاريخه".
وأوقفت الشرطة البرازيلية، رجلًا مسلحًا بسكين وعبوة ناسفة، حاول الوصول إلى حفل تنصيب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في العاصمة برازيليا.
وانتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%.
واعتقلت الشرطة البرازيلية، الخميس، الماضي، أربعة أشخاص على الأقل خلال حملة مداهمات على مستوى البلاد، بالتزامن مع تحقيقات في محاولة انقلاب مزعومة خلال أعمال شغب أشعلها أنصار الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته.
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