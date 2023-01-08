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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230108/إعلام-الفهد-الألماني-يتحول-إلى-قطة-ممزقة-في-منطقة-العملية-الخاصة-1072044544.html
إعلام: "الفهد" الألماني يتحول إلى "قطة ممزقة" في منطقة العملية الخاصة
إعلام: "الفهد" الألماني يتحول إلى "قطة ممزقة" في منطقة العملية الخاصة
ذكرت صحيفة "سفوبودنايا بريسا" أن مدافع "غيبارد" (الفهد) المضادة للطائرات ذاتية الدفع التي زودت ألمانيا بها أوكرانياانضمت إلى "حديقة حيوانات" القوات المسلحة... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T12:03+0000
2023-01-08T12:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويعتقد كاتب المقال، فيتالي أرلوف، أنه من غير المحتمل أن تكون هذه الآلات قادرة على تحمل حدة الأعمال القتالية في منطقة العملية الخاصة.يلفت الكاتب الانتباه إلى أن "غيبارد"، وفقًا لخصائصه، قد عفا عليه الزمن منذ عشرين عامًا. بالإضافة إلى ذلك، أخرجت ألمانيا هذه المدافع، التي تصنعها شركةKrauss-Maffei Wegmann GmbH &amp; Co KG، من خدمة الجيش الألماني قبل عشر سنوات.يلاحظ أورلوف أنه في وقت من الأوقات رفضت حكومتا تشيلي وقطر شراء "غيبارد" من برلين. بدأت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت في نقل هذه المدافع إلى كييف. وفقًا للكاتب، نظرًا لخصائصها القديمة وعدم وجود فرص لتدريب الطاقم، ستبدو "غيبارد"مثل "القطط الممزقة" في ترسانة الجيش الأوكراني.
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رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام: "الفهد" الألماني يتحول إلى "قطة ممزقة" في منطقة العملية الخاصة

12:03 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 12:07 GMT 08.01.2023)
CC BY-SA 3.0 / MAPN / Gepard SPAAGغيبارد
غيبارد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
CC BY-SA 3.0 / MAPN / Gepard SPAAG
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ذكرت صحيفة "سفوبودنايا بريسا" أن مدافع "غيبارد" (الفهد) المضادة للطائرات ذاتية الدفع التي زودت ألمانيا بها أوكرانياانضمت إلى "حديقة حيوانات" القوات المسلحة الأوكرانية.
ويعتقد كاتب المقال، فيتالي أرلوف، أنه من غير المحتمل أن تكون هذه الآلات قادرة على تحمل حدة الأعمال القتالية في منطقة العملية الخاصة.
يلفت الكاتب الانتباه إلى أن "غيبارد"، وفقًا لخصائصه، قد عفا عليه الزمن منذ عشرين عامًا. بالإضافة إلى ذلك، أخرجت ألمانيا هذه المدافع، التي تصنعها شركةKrauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG، من خدمة الجيش الألماني قبل عشر سنوات.
يلاحظ أورلوف أنه في وقت من الأوقات رفضت حكومتا تشيلي وقطر شراء "غيبارد" من برلين. بدأت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت في نقل هذه المدافع إلى كييف. وفقًا للكاتب، نظرًا لخصائصها القديمة وعدم وجود فرص لتدريب الطاقم، ستبدو "غيبارد"مثل "القطط الممزقة" في ترسانة الجيش الأوكراني.
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