https://sputnikarabic.ae/20230108/إعلام-الفهد-الألماني-يتحول-إلى-قطة-ممزقة-في-منطقة-العملية-الخاصة-1072044544.html
إعلام: "الفهد" الألماني يتحول إلى "قطة ممزقة" في منطقة العملية الخاصة
إعلام: "الفهد" الألماني يتحول إلى "قطة ممزقة" في منطقة العملية الخاصة
ذكرت صحيفة "سفوبودنايا بريسا" أن مدافع "غيبارد" (الفهد) المضادة للطائرات ذاتية الدفع التي زودت ألمانيا بها أوكرانياانضمت إلى "حديقة حيوانات" القوات المسلحة... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T12:03+0000
2023-01-08T12:03+0000
2023-01-08T12:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويعتقد كاتب المقال، فيتالي أرلوف، أنه من غير المحتمل أن تكون هذه الآلات قادرة على تحمل حدة الأعمال القتالية في منطقة العملية الخاصة.يلفت الكاتب الانتباه إلى أن "غيبارد"، وفقًا لخصائصه، قد عفا عليه الزمن منذ عشرين عامًا. بالإضافة إلى ذلك، أخرجت ألمانيا هذه المدافع، التي تصنعها شركةKrauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG، من خدمة الجيش الألماني قبل عشر سنوات.يلاحظ أورلوف أنه في وقت من الأوقات رفضت حكومتا تشيلي وقطر شراء "غيبارد" من برلين. بدأت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت في نقل هذه المدافع إلى كييف. وفقًا للكاتب، نظرًا لخصائصها القديمة وعدم وجود فرص لتدريب الطاقم، ستبدو "غيبارد"مثل "القطط الممزقة" في ترسانة الجيش الأوكراني.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: "الفهد" الألماني يتحول إلى "قطة ممزقة" في منطقة العملية الخاصة
12:03 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 12:07 GMT 08.01.2023) تابعنا عبر
ذكرت صحيفة "سفوبودنايا بريسا" أن مدافع "غيبارد" (الفهد) المضادة للطائرات ذاتية الدفع التي زودت ألمانيا بها أوكرانياانضمت إلى "حديقة حيوانات" القوات المسلحة الأوكرانية.
ويعتقد كاتب المقال، فيتالي أرلوف، أنه من غير المحتمل أن تكون هذه الآلات قادرة على تحمل حدة الأعمال القتالية في منطقة العملية الخاصة.
يلفت الكاتب الانتباه إلى أن "غيبارد"، وفقًا لخصائصه، قد عفا عليه الزمن منذ عشرين عامًا. بالإضافة إلى ذلك، أخرجت ألمانيا هذه المدافع، التي تصنعها شركةKrauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG، من خدمة الجيش الألماني قبل عشر سنوات.
يلاحظ أورلوف أنه في وقت من الأوقات رفضت حكومتا تشيلي وقطر شراء "غيبارد" من برلين. بدأت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت في نقل هذه المدافع إلى كييف. وفقًا للكاتب، نظرًا لخصائصها القديمة وعدم وجود فرص لتدريب الطاقم، ستبدو "غيبارد"مثل "القطط الممزقة"
في ترسانة الجيش الأوكراني.