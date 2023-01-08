https://sputnikarabic.ae/20230108/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-للمرة-الثانية-خلال-الليل-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1072033686.html
إعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية خلال الليل في عدة مناطق بأوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية خلال الليل في عدة مناطق بأوكرانيا
08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T02:03+0000
2023-01-08T02:03+0000
2023-01-08T02:03+0000
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سبوتنيك عربي