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إعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية خلال الليل في عدة مناطق بأوكرانيا
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230108/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-للمرة-الثانية-خلال-الليل-في-عدة-مناطق-بأوكرانيا-1072033686.html
إعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية خلال الليل في عدة مناطق بأوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية خلال الليل في عدة مناطق بأوكرانيا
08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T02:03+0000
2023-01-08T02:03+0000
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إعلان حالة التأهب الجوي للمرة الثانية خلال الليل في عدة مناطق بأوكرانيا

02:03 GMT 08.01.2023
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