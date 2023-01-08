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إلغاء أكثر من 60 رحلة جوية بعد هبوط طائرة اضطراريا في اليابان
إلغاء أكثر من 60 رحلة جوية بعد هبوط طائرة اضطراريا في اليابان
ذكرت وسائل الإعلام اليابانية أنه تم إلغاء أكثر من 60 رحلة جوية في مطار تشوبو سنترير الدولي في محافظة آيتشي اليابانية بعد أن هبطت طائرة "جيت ستار" اضطراريا هناك... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T01:21+0000
2023-01-08T01:21+0000
أخبار اليابان
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طوكيو - سبوتنيك. وكانت الطائرة متجهة من مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو إلى فوكوكا، الواقعة في جزيرة كيوشو اليابانية، عندما هبطت اضطراريا صباح يوم السبت.وذكرت قناة نيبون أنه تم إلغاء 63 رحلة جوية في مطار تشوبو سنترير الدولي، في حين اضطرت أربع طائرات أخرى إلى تغيير وجهتها.وكان هناك ما مجموعه 136 راكبا وستة من أفراد الطاقم على متن طائرة جيت ستار.وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية في اليابان، يوم السبت، نقلا عن الشرطة، أن ما مجموعه خمسة أشخاص أصيبوا أثناء عملية الإجلاء.وفتشت الشرطة الطائرة، وخاصة عنبر الشحن، لكنها لم تعثر على أي متفجرات.وقالت الهيئة إنه بسبب الهبوط الاضطراري، تم إغلاق المدرج في مطار تشوبو سنترير الدولي لمدة 4.5 ساعات.
https://sputnikarabic.ae/20230107/اليابان-إصابة-5-بجروح-خلال-إجلائهم-من-طائرة-بعد-تهديد-بوجود-قنبلة-1072022462.html
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أخبار اليابان
أخبار اليابان

إلغاء أكثر من 60 رحلة جوية بعد هبوط طائرة اضطراريا في اليابان

01:21 GMT 08.01.2023
© Defense Minister of the Russian Federationطائرة استطلاع أمريكية طراز "آر سي - 135"
طائرة استطلاع أمريكية طراز آر سي - 135 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© Defense Minister of the Russian Federation
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ذكرت وسائل الإعلام اليابانية أنه تم إلغاء أكثر من 60 رحلة جوية في مطار تشوبو سنترير الدولي في محافظة آيتشي اليابانية بعد أن هبطت طائرة "جيت ستار" اضطراريا هناك بسبب تهديد بوجود قنبلة.
طوكيو - سبوتنيك. وكانت الطائرة متجهة من مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو إلى فوكوكا، الواقعة في جزيرة كيوشو اليابانية، عندما هبطت اضطراريا صباح يوم السبت.
مطار طوكيو الدولي في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
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أمس, 15:05 GMT
وذكرت قناة نيبون أنه تم إلغاء 63 رحلة جوية في مطار تشوبو سنترير الدولي، في حين اضطرت أربع طائرات أخرى إلى تغيير وجهتها.
وكان هناك ما مجموعه 136 راكبا وستة من أفراد الطاقم على متن طائرة جيت ستار.
وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية في اليابان، يوم السبت، نقلا عن الشرطة، أن ما مجموعه خمسة أشخاص أصيبوا أثناء عملية الإجلاء.
وفتشت الشرطة الطائرة، وخاصة عنبر الشحن، لكنها لم تعثر على أي متفجرات.
وقالت الهيئة إنه بسبب الهبوط الاضطراري، تم إغلاق المدرج في مطار تشوبو سنترير الدولي لمدة 4.5 ساعات.
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