https://sputnikarabic.ae/20230108/إيران-تدعو-فرنسا-إلى-عدم-التدخل-في-شؤونها-الداخلية-واحترام-المقدسات-القومية-والدينية-للآخرين-1072051239.html

إيران تدعو فرنسا إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام المقدسات القومية والدينية للآخرين

إيران تدعو فرنسا إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام المقدسات القومية والدينية للآخرين

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، "فرنسا إلى مراعاة المبادئ الأساسية في العلاقات الدولية كالاحترام وعدم التدخل واحترام المقدسات القومية والدينية... 08.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-08T15:11+0000

2023-01-08T15:11+0000

2023-01-08T15:11+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عبر حسابه على "تويتر"، إن "فرنسا التي تمتلك سجلا مظلما من الاستعمار وانتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير في الداخل والخارج، لا يحق لها تبرير الإساءات الوقحة لمقدسات الدول والشعوب الأخرى وأتباع الديانات السماوية بذريعة حرية التعبير".وأضاف كنعاني: "على باريس أن تراعي المبادئ الأساسية في العلاقات الدولية كالاحترام وعدم التدخل واحترام المقدسات القومية والدينية للآخرين".وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس الماضي، "وقف عمل جمعية الدراسات الإيرانية الفرنسية على أراضيها ردا على موقف فرنسا من الرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها صحيفة "شارلي إبدو" الساخرة".وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنه "سيتم متابعة مطالبة الشعب الإيراني من الحكومة الفرنسية بمحاسبة مرتكبي ومروجي الأعمال الضعيفة الأخيرة ومنع تكرارها بجدية واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد".وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت الأربعاء الماضي، أنها استدعت السفير الفرنسي لدى طهران، على خلفية نشر مجلة "شارلي إيبدو" رسوما كاريكاتورية مسيئة للقيادة الإيرانية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني،"إن الجمهورية الإسلامية لا تقبل إهانة مقدساتها الإسلامية والدينية والقيم الوطنية بأي شكل من الأشكال، وفرنسا ليس لها الحق في تبرير إهانة مقدسات الدول والشعوب الإسلامية الأخرى بحجة حرية التعبير".وأشار المسؤول الإيراني إلى "السجل الأسود للمجلة الفرنسية في مهاجمة نبي الإسلام والقرآن الكريم ودين الإسلام"، مؤكدا أن "هذا العمل البغيض المهين غير المبرر تتحمله الحكومة الفرنسية".وأضاف المتحدث أن "إيران تحتفظ بالحق في الرد بشكل متناسب على هذه التصرفات، وأنها تنتظر تفسيرا من الحكومة الفرنسية وإدانة السلوك غير المقبول للمجلة الفرنسية".وفي وقت سابق، توعدت إيران برد حاسم وفعال على نشر مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية الرسوم المسيئة للقيادة الدينية والسياسية في إيران وعلى رأسها المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي.وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عبر "تويتر"، إن "العمل المهين وغير اللائق الذي قامت به مجلة فرنسية في نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للمرجعية الدينية والسياسية لن يبقى دون رد حاسم وفعال"، مضيفا: "لن نسمح للحكومة الفرنسية أن تتمادى".

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