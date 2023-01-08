https://sputnikarabic.ae/20230108/إيران-والجزائر-تنتقدان-تدنيس-المقدسات-الإسلامية-بعد-اقتحام-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-1072038552.html
إيران والجزائر تنتقدان تدنيس المقدسات الإسلامية بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
إيران والجزائر تنتقدان تدنيس المقدسات الإسلامية بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
دعا وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إلى آلية قانونية ودولية تهدف إلى وقف الإجراءات التي تنتهك القيم الدينية والأماكن المقدسة. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T08:35+0000
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جاءت تصريحات عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بنظيره الجزائري، رمطان لعمامرة، أمس السبت، بعد الرسوم الكاريكاتورية المهينة التي نشرتها صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية، واقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.من جهته، ندد وزير الخارجية الجزائري، في الاتصال الهاتفي مع نظيره الإيراني، بنشر الرسوم الكاريكاتيرية وزيارة الوزير الإسرائيلي.كما شدد لعمامرة على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية، لمواجهة مثل هذه الإجراءات.وكانت صحيفة "شارلي إبدو" الأسبوعية قد نشرت سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية للمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، يوم الأربعاء، لإحياء ذكرى هجوم 2015 على مكتبها في باريس من قبل إسلاميين فرنسيين، والذي خلف 12 قتيلا.وأثارت الرسوم الكاريكاتورية غضب إيران ودفعت وزارة الخارجية الإيرانية لاستدعاء السفير الفرنسي.وأعربت الوزارة في بيانها عن أسفها "للتقاعس الدائم للسلطات الفرنسية المختصة في مواجهة مظاهر الإسلاموفوبيا والعنصرية المؤسسية هناك".
https://sputnikarabic.ae/20230105/إيران-تؤكد-مراجعة-علاقاتها-الثقافية-مع-فرنسا-بسبب-رسوم-تسخر-من-خامنئي-1071963417.html
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إيران, أخبار إيران, الجزائر, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الجزائر, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
إيران والجزائر تنتقدان تدنيس المقدسات الإسلامية بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
08:35 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 08:38 GMT 08.01.2023) تابعنا عبر
دعا وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إلى آلية قانونية ودولية تهدف إلى وقف الإجراءات التي تنتهك القيم الدينية والأماكن المقدسة.
جاءت تصريحات عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بنظيره الجزائري، رمطان لعمامرة، أمس السبت، بعد الرسوم الكاريكاتورية المهينة التي نشرتها صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية، واقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، وفقا لوكالة
"مهر" الإيرانية.
من جهته، ندد وزير الخارجية الجزائري، في الاتصال الهاتفي مع نظيره الإيراني، بنشر الرسوم الكاريكاتيرية وزيارة الوزير الإسرائيلي.
كما شدد لعمامرة على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية، لمواجهة مثل هذه الإجراءات.
وكانت صحيفة "شارلي إبدو" الأسبوعية قد نشرت سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية للمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، يوم الأربعاء، لإحياء ذكرى هجوم 2015 على مكتبها في باريس من قبل إسلاميين فرنسيين، والذي خلف 12 قتيلا.
وأثارت الرسوم الكاريكاتورية غضب إيران ودفعت وزارة
الخارجية الإيرانية لاستدعاء السفير الفرنسي.
وأعربت الوزارة في بيانها عن أسفها "للتقاعس الدائم للسلطات الفرنسية المختصة في مواجهة مظاهر الإسلاموفوبيا والعنصرية المؤسسية هناك".