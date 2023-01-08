https://sputnikarabic.ae/20230108/إيلون-ماسك-الوضع-في-أوكرانيا-يشبه-معارك-الحرب-العالمية-الأولى-1072037070.html
إيلون ماسك: الوضع في أوكرانيا يشبه معارك الحرب العالمية الأولى
إيلون ماسك: الوضع في أوكرانيا يشبه معارك الحرب العالمية الأولى
يعتقد رئيس شركة "سبيس إكس" الأمريكية، إيلون ماسك، أن الوضع في أوكرانيا اليوم يشبه المعارك خلال الحرب العالمية الأولى. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T07:37+0000
2023-01-08T07:37+0000
2023-01-08T07:37+0000
العالم
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ووفقا له، أصبحت الدبابات فخًا للموت في ظروف القتال في أوكرانيا، حيث لا يمتلك أي من الجانبين تفوقًا جويًا، ويعتمد الجانبان على أعمال المشاة والمدفعية. يذكر هذا الموقف ماسك بأحداث الحرب العالمية الأولى.في وقت سابق أفادت التقارير أن الولايات المتحدة قررت نقل مركبات "برادلي" القتالية إلى أوكرانيا. في المقابل، ستزود ألمانيا كييف بمركبات مشاة قتالية من طراز "ماردر"، وسترسل فرنسا دبابات AMX-10RC ذات العجلات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إيلون ماسك: الوضع في أوكرانيا يشبه معارك الحرب العالمية الأولى
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يعتقد رئيس شركة "سبيس إكس" الأمريكية، إيلون ماسك، أن الوضع في أوكرانيا اليوم يشبه المعارك خلال الحرب العالمية الأولى.
ووفقا له، أصبحت الدبابات فخًا للموت في ظروف القتال في أوكرانيا، حيث لا يمتلك أي من الجانبين تفوقًا جويًا، ويعتمد الجانبان على أعمال المشاة والمدفعية. يذكر هذا الموقف ماسك بأحداث الحرب العالمية الأولى.
وقال: "الدبابات الآن فخ مميت. بما أنه لا يوجد لدى أي من الجانبين تفوق جوي، فإن ما تبقى هو المشاة والمدفعية - يشبه الحرب العالمية الأولى
"، حسب "بوليت روس".
في وقت سابق أفادت التقارير أن الولايات المتحدة قررت نقل مركبات "برادلي" القتالية إلى أوكرانيا. في المقابل، ستزود ألمانيا كييف بمركبات مشاة قتالية من طراز "ماردر"، وسترسل فرنسا دبابات AMX-10RC ذات العجلات.