https://sputnikarabic.ae/20230108/الإمارات-تعلن-عن-تغيير-في-سياسات-السفر-إلى-الصين-1072042424.html

الإمارات تعلن عن تغيير في سياسات السفر إلى الصين

الإمارات تعلن عن تغيير في سياسات السفر إلى الصين

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تغيير في سياسات السفر إلى جمهورية الصين الشعبية. 08.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-08T10:44+0000

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2023-01-08T10:46+0000

الصين

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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جاء هذا في بيان صادر عن سفارة دولة الإمارات لدى الصين بشأن مواطني الدولة والمسافرين من خلالها، بحسب صحيفة "البيان".وجاء في البيان أنه اعتبارا من تاريخ 8 يناير/ كانون الثاني الجاري سيتم تغيير سياسات السفر إلى الصين.وأوضح أن التغيير سيشمل الحصول على نتيجة اختبار "بي سي أر" سلبية قبل 48 ساعة من إقلاع الرحلة.وذكرت سفارة الإمارات أنه سيتم رفع إجراءات الحجر الصحي للقادمين.ووفقا للبيان فإن على المسافرين الإفصاح عن حالتهم الصحية من خلال تعبئة النموذج الصحي لدى البطاقات الجمركية الصينية.

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