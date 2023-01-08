https://sputnikarabic.ae/20230108/الإمارات-تعلن-عن-تغيير-في-سياسات-السفر-إلى-الصين-1072042424.html
الإمارات تعلن عن تغيير في سياسات السفر إلى الصين
الإمارات تعلن عن تغيير في سياسات السفر إلى الصين
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تغيير في سياسات السفر إلى جمهورية الصين الشعبية. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T10:44+0000
2023-01-08T10:44+0000
2023-01-08T10:46+0000
الصين
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن سفارة دولة الإمارات لدى الصين بشأن مواطني الدولة والمسافرين من خلالها، بحسب صحيفة "البيان".وجاء في البيان أنه اعتبارا من تاريخ 8 يناير/ كانون الثاني الجاري سيتم تغيير سياسات السفر إلى الصين.وأوضح أن التغيير سيشمل الحصول على نتيجة اختبار "بي سي أر" سلبية قبل 48 ساعة من إقلاع الرحلة.وذكرت سفارة الإمارات أنه سيتم رفع إجراءات الحجر الصحي للقادمين.ووفقا للبيان فإن على المسافرين الإفصاح عن حالتهم الصحية من خلال تعبئة النموذج الصحي لدى البطاقات الجمركية الصينية.
https://sputnikarabic.ae/20230107/زيارة-بلينكن-إلى-الصين-مخططة-في-الأسابيع-القادمة-بالرغم-عن-قيود-كوفيد-19-1072003699.html
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سبوتنيك عربي
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الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تعلن عن تغيير في سياسات السفر إلى الصين
10:44 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 10:46 GMT 08.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تغيير في سياسات السفر إلى جمهورية الصين الشعبية.
جاء هذا في بيان صادر عن سفارة دولة الإمارات لدى الصين بشأن مواطني الدولة والمسافرين من خلالها، بحسب صحيفة
"البيان".
وجاء في البيان أنه اعتبارا من تاريخ 8 يناير/ كانون الثاني الجاري سيتم تغيير سياسات السفر إلى الصين.
وأوضح أن التغيير سيشمل الحصول على نتيجة اختبار "بي سي أر" سلبية قبل 48 ساعة من إقلاع الرحلة.
وذكرت سفارة الإمارات أنه سيتم رفع إجراءات الحجر الصحي
للقادمين.
ووفقا للبيان فإن على المسافرين الإفصاح عن حالتهم الصحية من خلال تعبئة النموذج الصحي لدى البطاقات الجمركية الصينية.