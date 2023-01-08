عربي
https://sputnikarabic.ae/20230108/الإمارات-تعلن-عن-تغيير-في-سياسات-السفر-إلى-الصين-1072042424.html
الإمارات تعلن عن تغيير في سياسات السفر إلى الصين
الإمارات تعلن عن تغيير في سياسات السفر إلى الصين
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تغيير في سياسات السفر إلى جمهورية الصين الشعبية. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T10:44+0000
2023-01-08T10:46+0000
الصين
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104160/87/1041608712_0:149:3600:2174_1920x0_80_0_0_9d14a9ae1182ed8ab883f789fde0fad3.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن سفارة دولة الإمارات لدى الصين بشأن مواطني الدولة والمسافرين من خلالها، بحسب صحيفة "البيان".وجاء في البيان أنه اعتبارا من تاريخ 8 يناير/ كانون الثاني الجاري سيتم تغيير سياسات السفر إلى الصين.وأوضح أن التغيير سيشمل الحصول على نتيجة اختبار "بي سي أر" سلبية قبل 48 ساعة من إقلاع الرحلة.وذكرت سفارة الإمارات أنه سيتم رفع إجراءات الحجر الصحي للقادمين.ووفقا للبيان فإن على المسافرين الإفصاح عن حالتهم الصحية من خلال تعبئة النموذج الصحي لدى البطاقات الجمركية الصينية.
https://sputnikarabic.ae/20230107/زيارة-بلينكن-إلى-الصين-مخططة-في-الأسابيع-القادمة-بالرغم-عن-قيود-كوفيد-19-1072003699.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104160/87/1041608712_252:0:3348:2322_1920x0_80_0_0_9069af1b17b02a96f044fbc55024c700.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تعلن عن تغيير في سياسات السفر إلى الصين

10:44 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 10:46 GMT 08.01.2023)
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANIمطار آل مكتوم الدولي في دبي، الإمارات
مطار آل مكتوم الدولي في دبي، الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© AFP 2022 / MARWAN NAAMANI
تابعنا عبرTelegram
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تغيير في سياسات السفر إلى جمهورية الصين الشعبية.
جاء هذا في بيان صادر عن سفارة دولة الإمارات لدى الصين بشأن مواطني الدولة والمسافرين من خلالها، بحسب صحيفة "البيان".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين، إندونيسيا، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
زيارة بلينكن إلى الصين مخططة في الأسابيع القادمة بالرغم من قيود كوفيد-19
أمس, 03:45 GMT
وجاء في البيان أنه اعتبارا من تاريخ 8 يناير/ كانون الثاني الجاري سيتم تغيير سياسات السفر إلى الصين.
وأوضح أن التغيير سيشمل الحصول على نتيجة اختبار "بي سي أر" سلبية قبل 48 ساعة من إقلاع الرحلة.
وذكرت سفارة الإمارات أنه سيتم رفع إجراءات الحجر الصحي للقادمين.
ووفقا للبيان فإن على المسافرين الإفصاح عن حالتهم الصحية من خلال تعبئة النموذج الصحي لدى البطاقات الجمركية الصينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР маскируют танк в лесополосе в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:32 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:16 GMTРабота РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة6 يناير, 20:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала