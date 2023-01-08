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https://sputnikarabic.ae/20230108/الاتحاد-الأوروبي-يدين-العنف-في-برازيليا-ويعلن-دعمه-الكامل-للرئيس-لولا-1072058567.html
الاتحاد الأوروبي يدين العنف في برازيليا ويعلن دعمه الكامل للرئيس لولا
الاتحاد الأوروبي يدين العنف في برازيليا ويعلن دعمه الكامل للرئيس لولا
أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وسط الاضطرابات في العاصمة البرازيلية، حسبما قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T23:07+0000
2023-01-08T23:07+0000
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
أخبار البرازيل
العالم
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كانت وسائل إعلام برازيلية، ذكرت اليوم الأحد، أن أنصار الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو استولوا على مبنى الكونغرس في برازيليا، حيث قامت الشرطة بتفريقهم بقنابل الغاز.كما هاجم المتظاهرون بالاسيو دو بلانالتو، أحد القصور الرسمية للرئاسة، بالإضافة إلى مبنى المحكمة العليا.وقال بوريل، إن الخلافات السياسية يجب حلها داخل المؤسسات الديمقراطية البرازيلية وليس من خلال العنف، وأعرب عن ثقته في أن الديمقراطية البرازيلية سوف تسود.وقال بوريل، "على القادة السياسيين البرازيليين، وخاصة الرئيس السابق بولسونارو، التصرف بمسؤولية وحث مؤيديهم على العودة إلى ديارهم".كما أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اضطرابات يوم الأحد في برازيليا.وقال ميشيل على تويتر، "إدانتي المطلقة للهجوم على المؤسسات الديمقراطية في البرازيل. الدعم الكامل للرئيس لولا دا سيلفا المنتخب ديمقراطيا من قبل ملايين البرازيليين من خلال انتخابات نزيهة وحرة".في وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع عن كثب الوضع في البرازيل، وأن واشنطن تدين أعمال العنف.كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن دعمه لولا في تغريدة على تويتر.وسيستمر التدخل الفيدرالي في المقاطعة الفيدرالية البرازيلية حتى 31 يناير، وفقًا لمرسوم لولا الذي تلاه يوم الأحد من ساو باولو.في 1 يناير ، أدى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليمين وبدأ فترة ولايته الثالثة كرئيس للبرازيل. فاز في الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة في 30 أكتوبر ، وهزم بولسونارو بهامش كبير ، مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد من أنصار الرئيس البرازيلي السابق.
https://sputnikarabic.ae/20230108/الرئيس-البرازيلي-كل-من-شاركوا-في-أعمال-العنف-ستجري-ملاحقتهم-1072058092.html
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لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, أخبار البرازيل , العالم
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, أخبار البرازيل , العالم

الاتحاد الأوروبي يدين العنف في برازيليا ويعلن دعمه الكامل للرئيس لولا

23:07 GMT 08.01.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وسط الاضطرابات في العاصمة البرازيلية، حسبما قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
كانت وسائل إعلام برازيلية، ذكرت اليوم الأحد، أن أنصار الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو استولوا على مبنى الكونغرس في برازيليا، حيث قامت الشرطة بتفريقهم بقنابل الغاز.
كما هاجم المتظاهرون بالاسيو دو بلانالتو، أحد القصور الرسمية للرئاسة، بالإضافة إلى مبنى المحكمة العليا.
وقال بوريل في بيان يوم الأحد، إن "الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات أعمال العنف المناهضة للديمقراطية التي وقعت يوم الأحد، 8 يناير/كانون الثاني، في قلب الحي الحكومي في برازيليا". مضيفًا أن "الاتحاد الأوروبي يكرر دعمه الكامل لـ الرئيس لولا وللنظام الديمقراطي البرازيلي ويعبر عن تضامنه مع المؤسسات الديمقراطية المستهدفة بهذا الهجوم".
وقال بوريل، إن الخلافات السياسية يجب حلها داخل المؤسسات الديمقراطية البرازيلية وليس من خلال العنف، وأعرب عن ثقته في أن الديمقراطية البرازيلية سوف تسود.
وقال بوريل، "على القادة السياسيين البرازيليين، وخاصة الرئيس السابق بولسونارو، التصرف بمسؤولية وحث مؤيديهم على العودة إلى ديارهم".
كما أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اضطرابات يوم الأحد في برازيليا.
الرئيس البرازيل السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
الرئيس البرازيلي: كل من شاركوا في أعمال العنف ستجري ملاحقتهم
21:35 GMT
وقال ميشيل على تويتر، "إدانتي المطلقة للهجوم على المؤسسات الديمقراطية في البرازيل. الدعم الكامل للرئيس لولا دا سيلفا المنتخب ديمقراطيا من قبل ملايين البرازيليين من خلال انتخابات نزيهة وحرة".
في وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع عن كثب الوضع في البرازيل، وأن واشنطن تدين أعمال العنف.
كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن دعمه لولا في تغريدة على تويتر.
ووصف لولا الهجمات على المباني الحكومية في برازيليا، بأنها همجية وأمر باستخدام القوات الفيدرالية لاستعادة النظام في العاصمة
وسيستمر التدخل الفيدرالي في المقاطعة الفيدرالية البرازيلية حتى 31 يناير، وفقًا لمرسوم لولا الذي تلاه يوم الأحد من ساو باولو.
في 1 يناير ، أدى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليمين وبدأ فترة ولايته الثالثة كرئيس للبرازيل. فاز في الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة في 30 أكتوبر ، وهزم بولسونارو بهامش كبير ، مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد من أنصار الرئيس البرازيلي السابق.
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