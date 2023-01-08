https://sputnikarabic.ae/20230108/الاتحاد-الأوروبي-يدين-العنف-في-برازيليا-ويعلن-دعمه-الكامل-للرئيس-لولا-1072058567.html

الاتحاد الأوروبي يدين العنف في برازيليا ويعلن دعمه الكامل للرئيس لولا

الاتحاد الأوروبي يدين العنف في برازيليا ويعلن دعمه الكامل للرئيس لولا

أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وسط الاضطرابات في العاصمة البرازيلية، حسبما قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد... 08.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-08T23:07+0000

2023-01-08T23:07+0000

2023-01-08T23:07+0000

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

أخبار البرازيل

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062321253_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f5c64b32284050d7ac5218e818e98819.jpg

كانت وسائل إعلام برازيلية، ذكرت اليوم الأحد، أن أنصار الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو استولوا على مبنى الكونغرس في برازيليا، حيث قامت الشرطة بتفريقهم بقنابل الغاز.كما هاجم المتظاهرون بالاسيو دو بلانالتو، أحد القصور الرسمية للرئاسة، بالإضافة إلى مبنى المحكمة العليا.وقال بوريل، إن الخلافات السياسية يجب حلها داخل المؤسسات الديمقراطية البرازيلية وليس من خلال العنف، وأعرب عن ثقته في أن الديمقراطية البرازيلية سوف تسود.وقال بوريل، "على القادة السياسيين البرازيليين، وخاصة الرئيس السابق بولسونارو، التصرف بمسؤولية وحث مؤيديهم على العودة إلى ديارهم".كما أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اضطرابات يوم الأحد في برازيليا.وقال ميشيل على تويتر، "إدانتي المطلقة للهجوم على المؤسسات الديمقراطية في البرازيل. الدعم الكامل للرئيس لولا دا سيلفا المنتخب ديمقراطيا من قبل ملايين البرازيليين من خلال انتخابات نزيهة وحرة".في وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع عن كثب الوضع في البرازيل، وأن واشنطن تدين أعمال العنف.كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن دعمه لولا في تغريدة على تويتر.وسيستمر التدخل الفيدرالي في المقاطعة الفيدرالية البرازيلية حتى 31 يناير، وفقًا لمرسوم لولا الذي تلاه يوم الأحد من ساو باولو.في 1 يناير ، أدى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليمين وبدأ فترة ولايته الثالثة كرئيس للبرازيل. فاز في الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة في 30 أكتوبر ، وهزم بولسونارو بهامش كبير ، مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد من أنصار الرئيس البرازيلي السابق.

https://sputnikarabic.ae/20230108/الرئيس-البرازيلي-كل-من-شاركوا-في-أعمال-العنف-ستجري-ملاحقتهم-1072058092.html

أخبار البرازيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, أخبار البرازيل , العالم