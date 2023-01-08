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https://sputnikarabic.ae/20230108/البنتاغون-يوضح-صعوبات-توريد-دبابات-أبرامز-إلى-أوكرانيا-1072038801.html
البنتاغون يوضح صعوبات توريد دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا
البنتاغون يوضح صعوبات توريد دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا
أعلنت لورا كوبر، مساعد وزير الدفاع الأمريكي، أن أوكرانيا بحاجة إلى دبابات، لكن دبابات "أبرامز" الأمريكية معقدة للغاية بالنسبة للجيش الأوكراني. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T08:43+0000
2023-01-08T08:43+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت كوبر "أبرامز لا تستهلك الكثير من الوقود فحسب، بل من الصعب الحفاظ عليها أيضًا".وفقًا لكوبر، تشارك الولايات المتحدة الآن بالشراكة مع الدول الأوروبية في تحديث دبابات "تي-72" السوفيتية لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بها. تدريجيا، يتم إرسال المركبات القتالية إلى منطقة القتال، وفقا لموقع "بوليت روس".في وقت سابق، وافقت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا على توريد عربات مدرعة غربية الصنع إلى أوكرانيا. من هذه المركبات "برادلي" و"ماردر"، وكذلك الدبابات AMX-10 ذات العجلات.
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون يوضح صعوبات توريد دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا

08:43 GMT 08.01.2023
© flickr.com / Office of Naval Researchأبرامز الأمريكية
أبرامز الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© flickr.com / Office of Naval Research
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أعلنت لورا كوبر، مساعد وزير الدفاع الأمريكي، أن أوكرانيا بحاجة إلى دبابات، لكن دبابات "أبرامز" الأمريكية معقدة للغاية بالنسبة للجيش الأوكراني.
وقالت كوبر "أبرامز لا تستهلك الكثير من الوقود فحسب، بل من الصعب الحفاظ عليها أيضًا".
وفقًا لكوبر، تشارك الولايات المتحدة الآن بالشراكة مع الدول الأوروبية في تحديث دبابات "تي-72" السوفيتية لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بها. تدريجيا، يتم إرسال المركبات القتالية إلى منطقة القتال، وفقا لموقع "بوليت روس".
في وقت سابق، وافقت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا على توريد عربات مدرعة غربية الصنع إلى أوكرانيا. من هذه المركبات "برادلي" و"ماردر"، وكذلك الدبابات AMX-10 ذات العجلات.
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