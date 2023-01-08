https://sputnikarabic.ae/20230108/البنتاغون-يوضح-صعوبات-توريد-دبابات-أبرامز-إلى-أوكرانيا-1072038801.html
البنتاغون يوضح صعوبات توريد دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا
البنتاغون يوضح صعوبات توريد دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا
أعلنت لورا كوبر، مساعد وزير الدفاع الأمريكي، أن أوكرانيا بحاجة إلى دبابات، لكن دبابات "أبرامز" الأمريكية معقدة للغاية بالنسبة للجيش الأوكراني. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T08:43+0000
2023-01-08T08:43+0000
2023-01-08T08:43+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت كوبر "أبرامز لا تستهلك الكثير من الوقود فحسب، بل من الصعب الحفاظ عليها أيضًا".وفقًا لكوبر، تشارك الولايات المتحدة الآن بالشراكة مع الدول الأوروبية في تحديث دبابات "تي-72" السوفيتية لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بها. تدريجيا، يتم إرسال المركبات القتالية إلى منطقة القتال، وفقا لموقع "بوليت روس".في وقت سابق، وافقت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا على توريد عربات مدرعة غربية الصنع إلى أوكرانيا. من هذه المركبات "برادلي" و"ماردر"، وكذلك الدبابات AMX-10 ذات العجلات.
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون يوضح صعوبات توريد دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا
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أعلنت لورا كوبر، مساعد وزير الدفاع الأمريكي، أن أوكرانيا بحاجة إلى دبابات، لكن دبابات "أبرامز" الأمريكية معقدة للغاية بالنسبة للجيش الأوكراني.
وفقًا لكوبر، تشارك الولايات المتحدة الآن بالشراكة مع الدول الأوروبية في تحديث دبابات "تي-72" السوفيتية لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بها. تدريجيا، يتم إرسال المركبات القتالية إلى منطقة القتال، وفقا لموقع "بوليت روس".
في وقت سابق، وافقت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا على توريد عربات مدرعة غربية الصنع إلى أوكرانيا. من هذه المركبات "برادلي" و"ماردر"، وكذلك الدبابات AMX-10 ذات العجلات.