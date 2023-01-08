https://sputnikarabic.ae/20230108/التماثيل-الجليدية-تضيء-منتزه-موزيون-الروسي-1072049510.html
التماثيل الجليدية تضيء منتزه "موزيون" الروسي
التماثيل الجليدية تضيء منتزه "موزيون" الروسي
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: مهرجان التماثيل الجليدية بموسكو، أم كلثوم في قائمة أعظم 200 مغن بالتاريخ، تخريج 32 سيدة لقيادة قطار... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T14:00+0000
2023-01-08T14:00+0000
2023-01-08T14:00+0000
راديو
صدى الحياة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/08/1072049197_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_43d45f530275105968b22040482342d1.png
التماثيل الجليدية تضيء منتزه "موزيون" الروسي
التماثيل الجليدية تضيء منتزه "موزيون" الروسي
روسيا تستقبل شتاءها بإبداعات جليدية مميزةلطالما ارتبط الثلج والبرد بروسيا، وتعوّد ساكنيها على تلك الأجواء وتكيفوا معها، بات لفصل الشتاء في روسيا نكهة خاصة ورونقا مميزا ومنفردا في معظم مدنها. فحين يجتمع جمال الطبيعة بالخيال والفن الإنساني حتما ستكون النتيجة مبهرة، تماما كما التماثيل والمنحوتات الجليدية التي أبدع فنانو روسيا في نحتها وعرضها للزوار.يقام مهرجان التماثيل الجليدية (الثلج والجليد في موسكو)، والذي سيستمر حتى 28 من شهر يناير/ كانون الثاني لهذه السنة، في منتزه "موزيون" في العاصمة موسكو.إحدى زائرات هذه الحديقة، الشابة الروسية لوبوف، التي قالت لبرنامج "صدى الحياة":ومن جانبه، قال الأستاذ اللبناني، محمد بيطار، خرّيج معهد اللغات الأجنبية بروسيا الاتحادية لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/08/1072049197_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_32949b768760d34fe9c5d98d990cfad9.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
التماثيل الجليدية تضيء منتزه "موزيون" الروسي
تابعنا عبر
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: مهرجان التماثيل الجليدية بموسكو، أم كلثوم في قائمة أعظم 200 مغن بالتاريخ، تخريج 32 سيدة لقيادة قطار الحرمين، حظر بيع ألعاب "هاغي واغي" للأطفال، سيناريو "نيرة أشرف" يتكرر بنفس المكان، القبض على ملكة جمال شمال أفريقيا بسبب المخدرات.
روسيا تستقبل شتاءها بإبداعات جليدية مميزة
لطالما ارتبط الثلج والبرد بروسيا، وتعوّد ساكنيها على تلك الأجواء وتكيفوا معها، بات لفصل الشتاء في روسيا نكهة خاصة ورونقا مميزا ومنفردا في معظم مدنها. فحين يجتمع جمال الطبيعة بالخيال والفن الإنساني حتما ستكون النتيجة مبهرة، تماما كما التماثيل والمنحوتات الجليدية التي أبدع فنانو روسيا في نحتها وعرضها للزوار.
يقام مهرجان التماثيل الجليدية (الثلج والجليد في موسكو)، والذي سيستمر حتى 28 من شهر يناير/ كانون الثاني لهذه السنة، في منتزه "موزيون" في العاصمة موسكو.
إحدى زائرات هذه الحديقة، الشابة الروسية لوبوف، التي قالت لبرنامج "صدى الحياة":
"لقد أعجبني ذلك حقّا، كنت أنا وطفلي الصغير كأننا في قصة خيالية من الثلج. من الواضح أنهم عملوا على هذا الشكل. الشيء الرئيسي هنا هو أن الطقس لا يخيّب، ويستمر الناس في الإعجاب بهذا الجمال. الشتاء في موسكو له شكل فني منفصل ومنفرد، إنه جمال جنوني. نحن نأتي إلى هنا خصيصًا كل عام من نيجني نوفغورود، ومدينتنا أيضًا جميلة جدًا، لكن في موسكو، بالطبع، حكاية خرافية هنا. أينما نظرت وفي أي ركن تذهب إليه في الحديقة، على طول الشارع تستمتع بالجمال، وتنسى كل الأشياء السيئة على الفور، فأنت تريد أن تؤمن فقط بالجمال والمعجزة".
ومن جانبه، قال الأستاذ اللبناني، محمد بيطار، خرّيج معهد اللغات الأجنبية بروسيا الاتحادية لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ الشتاء في موسكو مميز كثيرا حتى وإن كان هذه السنة أقل من السنوات الماضية ويمكن يعود ذلك بسبب الأزمة الروسية- الأوكرانية، ولكن الإضاءة الباهرة في الشوارع موجودة والناس يخرجون ليلا حتى لو كان الجو باردا، ولكن تلك الأجواء الحميمية والمبهرة من الزينة تجعلك سعيدا وهنا في روسيا هناك الكثير من النشاطات التي يمكن أن يقوم بها الشخص خلال فصل الشتاء".
التفاصيل في الملف الصوتي...