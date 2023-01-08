https://sputnikarabic.ae/20230108/الجيش-الروسي-ملتزم-بوقف-النار-ومصر-ترحب-بالتوافق-الليبي-وعلاقة-السعودية-بأمريكا-تتحسن-1072050184.html

الجيش الروسي ملتزم بوقف النار.. ومصر ترحب بالتوافق الليبي.. وعلاقة السعودية بأمريكا تتحسن

الجيش الروسي ملتزم بوقف النار.. ومصر ترحب بالتوافق الليبي.. وعلاقة السعودية بأمريكا تتحسن

أكد الجيش الروسي، التزامه وقف إطلاق النار الأحادي الجانب، الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي، رغم القصف المدفعي من الجانب... 08.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-08T14:19+0000

2023-01-08T14:19+0000

2023-01-08T14:19+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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الجيش الروسي ملتزم بوقف النار.. ومصر ترحب بالتوافق الليبي و.. علاقة السعودية بأمريكا تتحسن حلقة عالم سبوتنيك، بعنوان: الجيش الروسي ملتزم بوقف النار.. ومصر ترحب بالتوافق الليبي و.. علاقة السعودية بأمريكا تتحسن

الجيش الروسي يؤكد التزامه بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف.وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه "رغم القصف المدفعي للقوات الأوكرانية على مناطق مأهولة وعلى مواقع روسية، فإن القوات الروسية واصلت تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن".وقد أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، عن أمله في تمديد وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا على خط التماس في أوكرانيا.وقال قالن إن تركيا ترى أنه، يجب ألا يستمر وقف إطلاق النار 36 ساعة، بل لفترة أطول. لم يتم بعد اتخاذ قرار موحد للأطراف بشأن هذه المسألة.ووصف أستاذ العلوم السياسية، حامد فارس، المبادرة الروسية بالحميدة وكان يمكن البناء عليها للعمل على وقف إطلاق النار بشكل شامل.وأشار إلى التصريحات الأمريكية التي أكدت استمرار دعم أوكرانيا بالسلاح، بعدما قدمت في عام 2022 مساعدات عسكرية قدرت بـ 20 مليار دولار، ويسعى لمد كييف بمنظومات دفاع مختلفة، مما يظهر نية الإدارة الأمريكية في إطالة أمد الأزمة.مصر ترحب بالتوافق الليبي على مشروع الوثيقة الدستوريةرحبت مصر بتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في إصدار القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بأقرب وقت.واعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، والذي انطلقت جولاته من القاهرة في أبريل/نيسان 2022 برعاية من الأمم المتحدة، "هو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل"، معرباً عن التطلع لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة المقبلة.قال عبد الستار حتيتة، الكاتب المتخصص في الشأن الليبي، إن مصر تقوم بجهود كبيرة في الملف الليبي على صعيد توحيد المؤسسات، مشيرا إلى أن التوافق على الوثيقة الدستورية يأتي في هذا الإطار مدفوعة بضغط دولي ومصر جزء منه.وأضاف حتيتة أن البند الأول يقف ضده مجلس الدولة ويحاول العدول عنه أما البند الثاني فمجلس النواب يقف ضده ويحاول حذفه، لافتا إلى أن هناك تصورات للتوافق حول هذين البندين.تقارير إعلامية عن تحسن العلاقات السعودية الأمريكية وتجاوز أزمة "أوبك +"نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجعت عن موقفها تجاه السعودية، في أعقاب قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط العام الماضي.وأضاف المسؤولون، أن إدارة بايدن تتحرك لتكثيف التنسيق الأمني في مواجهة إيران في عام 2023، بعد 3 أشهر من فتور "غير مسبوق" في علاقات البلدين.وأشار المسؤولون إلى "بوادر على تحسن التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية خلال الأسابيع الأخيرة مع انخفاض أسعار البنزين في الولايات المتحدة، ونتائج انتخابات التجديد النصفي للديمقراطيين التي فاقت التوقعات، وتزايد المخاوف بشأن إيران"، معتبرين أن ذلك "خفف من حدة خلاف مستمر منذ فترة طويلة برز إلى العلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي"، في أعقاب قرار "أوبك+".وأثار قرار "أوبك+" بشأن خفض الإنتاج، مخاوف من التضخم قبل شهر واحد فقط من الانتخابات النصفية الأمريكية، وتعهد الرئيس بايدن بالعمل مع الكونغرس لفرض "عواقب" لم يحددها على المملكة.قال الدكتور عبد الله العساف الكاتب والمحلل السياسي السعودي إن العلاقات السعودية الأمريكية ترمم نفسها بنفسها، لافتًا إلى أنه ليس هناك شيء ملموس على السطح يشير إلى تحسن في العلاقات.واستبعد العساف أن تكون تلك العودة المحتملة رد فعل آليًا لتقارب العلاقات السعودية الصينية الآخذة في النمو ، مشيرًا إلى أن السعودية لم تتقارب مع الصين كورقة ضغط تستخدمها هنا أو هناك.أردوغان يلمح لتقديم موعد الانتخابات التركيةألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تقديم موعد الانتخابات التركية المقبلة إلى مايو/أيار، أي قبل شهر من موعدها المقرر في 18 يونيو/حزيران.وقال أردوغان في تجمع انتخابي في مدينة أنطاليا إن هناك خمسة أشهر متبقية وحث نصاره على القيام بحملة طرق أبواب قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.ويكرر تلميح أردوغان هذا، تصريحات سابقة لمسؤولين بارزين في الحزب الحاكم باحتمال تقديم موعد الانتخابات، حيث قال المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" الحاكم عمر جيليك، إن الحزب يفكر في إجراء "تغيير طفيف" في موعد الانتخابات.ويبلغ أردوغان عامه الـ69 في فبراير/شباط، وقد هيمن على المشهد السياسي في بلاده لقرابة عقدين ويحتاج الرئيس التركي إلى 50% من الأصوات في الجولة الأولى ليتمكن من التقدم لجولة الإعادة، التي ينتظر أن تعقد بعد الجولة الأولى بأسبوعين.ولم يعلن تكتل المعارضة المكون من 6 أحزاب عن مرشحه بعد.وأوضح أن حزب العدالة الحاكم يعتبر تقديم موعد الانتخابات سيخفف الضغوط الاقنصادية، وبناء عليه تقدم الانتخابات قد يخفف من الوعود التي سيقدمها الحزب للناخب التركي.وذكر أن بعض الإنجازات التي تم المحافظة عليها خلال الفترة الحالية على مستوى الاقتصاد والسياسة الخارجية ليست مضمونة.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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