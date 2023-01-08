https://sputnikarabic.ae/20230108/الجيش-الصيني-ينفذ-مناورات-عسكرية-في-المجال-الجوي-والبحري-قرب-تايوان-1072052606.html
الجيش الصيني ينفذ مناورات عسكرية في المجال الجوي والبحري قرب تايوان
الجيش الصيني ينفذ مناورات عسكرية في المجال الجوي والبحري قرب تايوان
أعلن شي يي، المتحدث باسم منطقة القيادة العسكرية الشرقية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، أن القوات المسلحة الصينية أجرت اليوم الأحد، تدريبات عسكرية في... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T16:43+0000
2023-01-08T16:43+0000
2023-01-08T16:43+0000
الصين
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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وقال شي يي، في بيان على الحساب الرسمي لمنطقة قيادة القتال الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني عبر تطبيق "ويتشات": "قيادة القتال الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني نظمت دوريات قتالية مشتركة من مختلف فروع ومحاور القوات المسلحة وتدريبات عسكرية عملية في البحر والمجال حول جزيرة تايوان يوم 8 يناير/ كانون الثاني".وعلق الجيش الصيني في 6 يناير على مرور مدمرة أمريكية عبر مضيق تايوان.وقال متحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني إن "مرور مدمرة أمريكية عبر مضيق تايوان وضع جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة تأهب قصوى".
https://sputnikarabic.ae/20230106/إعلام-تايوان-تبحث-عن-مستثمرين-لإنشاء-مزود-اتصالات-عبر-الأقمار-الصناعية-لصد-هجمات-الصين-المحتملة-1071978463.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الجيش الصيني ينفذ مناورات عسكرية في المجال الجوي والبحري قرب تايوان
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أعلن شي يي، المتحدث باسم منطقة القيادة العسكرية الشرقية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، أن القوات المسلحة الصينية أجرت اليوم الأحد، تدريبات عسكرية في المياه والمجال الجوي بالقرب من تايوان (الصين) لاختبار القدرة القتالية للقوات لمواجهة استفزازات "القوات الانفصالية" في الجزيرة.
وقال شي يي، في بيان على الحساب الرسمي لمنطقة قيادة القتال الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني عبر تطبيق "ويتشات": "قيادة القتال الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني نظمت دوريات قتالية مشتركة من مختلف فروع ومحاور القوات المسلحة وتدريبات عسكرية عملية في البحر والمجال حول جزيرة تايوان يوم 8 يناير/ كانون الثاني".
يشار إلى أن الغرض من التدريبات هو اختبار القدرات القتالية المشتركة للقوات والتصدي بحزم للأعمال الاستفزازية للقوى الخارجية والقوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان.
وعلق الجيش الصيني في 6 يناير على مرور مدمرة أمريكية عبر مضيق تايوان.
وقال متحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني
إن "مرور مدمرة أمريكية عبر مضيق تايوان وضع جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة تأهب قصوى".