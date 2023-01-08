https://sputnikarabic.ae/20230108/الخارجية-الكويتية-ترفض-بشدة-اعتداء-رجال-أمن-مصريين-على-طلبة-كويتيين-في-الإسكندرية-1072039264.html

الخارجية الكويتية ترفض بشدة اعتداء رجال أمن مصريين على طلبة كويتيين في الإسكندرية

الخارجية الكويتية ترفض بشدة اعتداء رجال أمن مصريين على طلبة كويتيين في الإسكندرية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن رفضها واستيائها رسميا، من قيام رجال أمن مصريين بالاعتداء ضربا على طلبة كويتيين، يدرسون في محافظة الإسكندرية المصرية. 08.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-08T09:06+0000

2023-01-08T09:06+0000

2023-01-08T09:07+0000

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وذكرت في بيان لها، اليوم الأحد، أن "نائب وزير الخارجية، السفير منصور العتيبي، تواصل مع سفير مصر لدى الكويت، أسامة شلتوت، للوقوف على الإجراءات التي قامت بها السلطات المصرية، حيال اعتداء رجال الأمن على بعض الطلبة الكويتيين في أحد المجمعات التجارية، خلال مشاجرة وقعت فجر أمس السبت"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.وأضاف البيان أن "العتيبي نقل استياء ورفض الكويت الشديدين، لما قام به بعض رجال الأمن بالاعتداء ضربا على بعض الطلبة".وتابع مشيرا إلى أن "نائب الوزير طالب بسرعة قيام السلطات المصرية المعنية وبما يكفل حقوق الطلبة باتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية، والتحقيق في هذه الواقعة تجاه هذا الاعتداء، ومحاسبة مرتكبيه وبأخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لهذه التصرفات الفردية المرفوضة، التي لا تعكس رمزية العلاقات الأخوية بين دولة الكويت وجمهورية مصر الشقيقة".ولفت بيان وزارة الخارجية الكويتية إلى أن "نائب الوزير أبلغ السفير المصري، بأن وزارة الخارجية ستتابع بالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في القاهرة، ما ستتخذه السلطات المصرية من إجراءات بهذا الخصوص".وكانت سفارة الكويت في القاهرة أوضحت أنه "فيما يتعلق بشريط الفيديو الذي جرى تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي فإن ما حدث هو مشاجرة بين مجموعة من الطلبة الكويتيين الدارسين بالإسكندرية في أحد المجمعات التجارية".وأوضح البيان أن المشاجرة أسفرت عن وقوع "بعض الإصابات الطفيفة وقد تدخل أفراد أمن المجمع لفضها".وعبّرت السفارة عن أسفها واستيائها "لمثل هذه التصرفات التي بدرت من بعض أبنائها الطلبة".ودعت إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

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