https://sputnikarabic.ae/20230108/الدفاع-التركية-تعلن-تحييد-8-من-المسلحين-الأكراد-شمالي-سوريا-1072047493.html
الدفاع التركية تعلن تحييد 8 من المسلحين الأكراد شمالي سوريا
الدفاع التركية تعلن تحييد 8 من المسلحين الأكراد شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد 8 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T13:35+0000
2023-01-08T13:35+0000
2023-01-08T13:35+0000
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وقالت الوزارة في تغريدة على "تويتر" نقلتها وكالة "الأناضول": "نستمر في معاقبة الإرهابيين الذين هدفهم الوحيد إراقة الدماء في المنطقة التي يتواجدون فيها كما يستحقون".وأضافت أن قواتها حيدت "8 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب، الذين كانوا يستعدون لمهاجمة منطقة درع الفرات، قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى أهدافهم الغادرة".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة في عام 2023، لإنشاء منطقة أمنية بعمق 30 كيلومترًا على الحدود مع سوريا.وتشن تركيا عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) شمالي سوريا، منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني
العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني
الدفاع التركية تعلن تحييد 8 من المسلحين الأكراد شمالي سوريا
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تحييد 8 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا.
وقالت الوزارة في تغريدة
على "تويتر" نقلتها وكالة "الأناضول": "نستمر في معاقبة الإرهابيين الذين هدفهم الوحيد إراقة الدماء في المنطقة التي يتواجدون فيها كما يستحقون".
وأضافت أن قواتها حيدت "8 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب، الذين كانوا يستعدون لمهاجمة منطقة درع الفرات، قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى أهدافهم الغادرة".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
قال إن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة في عام 2023، لإنشاء منطقة أمنية بعمق 30 كيلومترًا على الحدود مع سوريا.
وتشن تركيا
عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) شمالي سوريا، منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.