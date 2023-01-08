https://sputnikarabic.ae/20230108/الدفاع-الروسية-تكشف-تحضير-كييف-لاستفزاز-في-خاركوف-1072053649.html
الدفاع الروسية تكشف تحضير كييف لاستفزاز "بنبش" قبور السكان
الدفاع الروسية تكشف تحضير كييف لاستفزاز "بنبش" قبور السكان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أوكرانيا تجهز لاستفزازات عبر تشويه جثث مدنيين لاتهام موسكو بارتكاب جرائم حرب في منطقة خاركوف. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T18:02+0000
2023-01-08T18:02+0000
2023-01-08T18:23+0000
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية عبر قناتها على "تلغرام": "أعدت الخدمات الاستخبارية الخاصة الأوكرانية استفزازًا جديدًا واسع النطاق مناهضًا لروسيا يهدف إلى تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية واتهام أفراد الجيش الروسي بارتكاب جرائم حرب مزعومة".وأضاف البيان: "بعد استخراج الجثث، تم تشويه جثامين مواطنين أوكرانيين بالإضافة إلى رميها في حفر معدة خصيصًا على مشارف هذه المدن لإنشاء قاعدة أدلة زائفة بشأن التعذيب و عمليات الإعدام المزعومة للمدنيين على أيدي العسكريين الروس".وختم البيان: "بهذه الأساليب المعادية للإنسان يسعى نظام كييف على خلفية عدم تحقيق أي نجاح في ساحة المعركة إلى لفت انتباه الجمهور الغربي وإقناع الشركاء الأجانب لنظام كييف بضرورة مواصلة دعمه الإضافي".
https://sputnikarabic.ae/20230108/الجيش-الروسي-يستخدم-أقوى-مدفع-هاون-في-العالم-ضد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1072042218.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تكشف تحضير كييف لاستفزاز "بنبش" قبور السكان
18:02 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 18:23 GMT 08.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أوكرانيا تجهز لاستفزازات عبر تشويه جثث مدنيين لاتهام موسكو بارتكاب جرائم حرب في منطقة خاركوف.
وجاء في بيان
الدفاع الروسية عبر قناتها على "تلغرام": "أعدت الخدمات الاستخبارية الخاصة الأوكرانية استفزازًا جديدًا واسع النطاق مناهضًا لروسيا يهدف إلى تشويه سمعة القوات المسلحة الروسية واتهام أفراد الجيش الروسي بارتكاب جرائم حرب مزعومة".
في عشية عيد الميلاد بحسب التقويم الأرثوذوكسي، نظم ممثلو مكتب التحقيقات الحكومي وجهاز الأمن في أوكرانيا أعمالا لنبش قبور في مقابر مدن كازاتشيا لوبان، وفيليكي بيرلوك، وشيبوفاتوي وخاتنو في مقاطعة خاركوف، حيث دُفن السكان المحليون الذين توفيوا لأسباب طبيعية خلال تواجد القوات الروسية في هذه المناطق في الفترة من 24 فبراير/ شباط إلى 6 سبتمبر/ أيلول 2022.
وأضاف البيان: "بعد استخراج الجثث، تم تشويه جثامين مواطنين أوكرانيين بالإضافة إلى رميها في حفر معدة خصيصًا على مشارف هذه المدن لإنشاء قاعدة أدلة زائفة بشأن التعذيب و عمليات الإعدام المزعومة للمدنيين على أيدي العسكريين الروس".
يقوم ممثلو الخدمات الخاصة الأوكرانية ووكالات إنفاذ القانون حاليًا بتصوير وتسجيل مقاطع لجثث مواطنين متوفين في أوكرانيا، وفي وجود "شهود" وهميين يقلدون عمل "خبراء الطب الشرعي" و"الإجراءات الجنائية" الأخرى.
وختم البيان: "بهذه الأساليب المعادية للإنسان يسعى نظام كييف على خلفية عدم تحقيق أي نجاح في ساحة المعركة
إلى لفت انتباه الجمهور الغربي وإقناع الشركاء الأجانب لنظام كييف بضرورة مواصلة دعمه الإضافي".