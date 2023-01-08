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الدفاع الروسية: مقاتلاتنا أسقطت 5 طائرات تابعة لسلاح الجو الأوكراني في يوم واحد
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230108/الدفاع-الروسية-مقاتلاتنا-أسقطت-5-طائرات-تابعة-لسلاح-الجو-الأوكراني-في-يوم-واحد-1072046008.html
الدفاع الروسية: مقاتلاتنا أسقطت 5 طائرات تابعة لسلاح الجو الأوكراني في يوم واحد
الدفاع الروسية: مقاتلاتنا أسقطت 5 طائرات تابعة لسلاح الجو الأوكراني في يوم واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات الجوية الروسية أسقطت 5 طائرات تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق مختلفة من أوكرانيا خلال يوم واحد. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T12:50+0000
2023-01-08T12:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان "أسقطت طائرات مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية خمس طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في يوم واحد. حيث أُسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" بالقرب من قرية لوزوفو بمنطقة خاركوف. وكانت طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية قد أسقطت بالقرب من قرية إيزيوم بمنطقة خاركوف".
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روسيا
روسيا

الدفاع الروسية: مقاتلاتنا أسقطت 5 طائرات تابعة لسلاح الجو الأوكراني في يوم واحد

12:50 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 12:53 GMT 08.01.2023)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات الجوية الروسية أسقطت 5 طائرات تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق مختلفة من أوكرانيا خلال يوم واحد.
وقالت الدفاع الروسية في بيان "أسقطت طائرات مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية خمس طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في يوم واحد. حيث أُسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" بالقرب من قرية لوزوفو بمنطقة خاركوف. وكانت طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية قد أسقطت بالقرب من قرية إيزيوم بمنطقة خاركوف".
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