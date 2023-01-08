https://sputnikarabic.ae/20230108/الدفاع-الروسية-مقاتلاتنا-أسقطت-5-طائرات-تابعة-لسلاح-الجو-الأوكراني-في-يوم-واحد-1072046008.html
الدفاع الروسية: مقاتلاتنا أسقطت 5 طائرات تابعة لسلاح الجو الأوكراني في يوم واحد
الدفاع الروسية: مقاتلاتنا أسقطت 5 طائرات تابعة لسلاح الجو الأوكراني في يوم واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات الجوية الروسية أسقطت 5 طائرات تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق مختلفة من أوكرانيا خلال يوم واحد. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T12:50+0000
2023-01-08T12:50+0000
2023-01-08T12:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان "أسقطت طائرات مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية خمس طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في يوم واحد. حيث أُسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" بالقرب من قرية لوزوفو بمنطقة خاركوف. وكانت طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية قد أسقطت بالقرب من قرية إيزيوم بمنطقة خاركوف".
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روسيا
الدفاع الروسية: مقاتلاتنا أسقطت 5 طائرات تابعة لسلاح الجو الأوكراني في يوم واحد
12:50 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 12:53 GMT 08.01.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات الجوية الروسية أسقطت 5 طائرات تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق مختلفة من أوكرانيا خلال يوم واحد.
وقالت الدفاع الروسية في بيان "أسقطت طائرات مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية خمس طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في يوم واحد. حيث أُسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" بالقرب من قرية لوزوفو بمنطقة خاركوف. وكانت طائرة من طراز "سو-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية قد أسقطت بالقرب من قرية إيزيوم بمنطقة خاركوف".