عربي
https://sputnikarabic.ae/20230108/السجن-5-سنوات-لابنة-الرئيس-الإيراني-الأسبق-هاشمي-رفسنجاني-لإدانتها-بالتحريض-على-العنف-1072051649.html
السجن 5 سنوات لابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني لإدانتها بالتحريض على العنف
السجن 5 سنوات لابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني لإدانتها بالتحريض على العنف
أصدر القضاء الإيراني، اليوم الأحد، "حكما بالسجن لمدة 5 سنوات ضد فائزة ابنة الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، وذلك لإدانتها بالتحريض على الشغب والإخلال بأمن... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T16:04+0000
2023-01-08T16:04+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068880077_0:0:2997:1686_1920x0_80_0_0_858ec36d8b275462ae73c3f9866e2339.jpg
ونشر التلفزيون الإيراني الرسمي، "نبأ الحكم على فائزة رفسنجاني، التي تقبع في السجن بعد حكم آخر ضدها في السابق لإدانتها باتهامات مماثلة تشمل التحريض على العنف والتظاهر في إيران".وكان القضاء الإيراني، أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، "الحكم على فائزة رفسنجاني، بالسجن 15 شهرًا وسنتين من العقوبة التكميلية بتهمة القيام بأنشطة دعائية ضد النظام".وقال متحدث القضاء الإيراني، مسعود ستايشي، إن "القضاء أصدر الحكم على فائزة هاشمي بالسجن 15 شهرًا وسنتين من العقوبة التكميلية بتهمة الدعاية ضد النظام"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأحال القضاء الإيراني، في يوليو/ تموز الماضي، فائزة رفسنجاني إلى المحاكمة بتهمة القيام بأنشطة دعائية ضد الدولة وإهانة المقدسات.وحسب وكالة أنباء الطلبة "إسنا"، قال رئيس الادعاء في طهران علي صالحي، إن "لائحة الاتهام صدرت وأحيلت إلى المحكمة بتهمة النشاط الدعائي ضد الدولة وإهانة المقدسات".وتواجه نجلة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، ملاحقة قضائية بسبب "نشرها تعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي حول الحرس الثوري الإيراني ونبي الإسلام".وقرر المدعي العام الإيراني في مايو/ أيار الماضي استدعاء فائزة هاشمي (59 عاما) للتحقيق بشأن تصريحاتها المتعلقة بـ "العقوبات على الحرس الثوري إضافة إلى إهانة الرسول".وكانت فائزة رفسنجاني قد اعتبرت أن طلب طهران رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية السوداء الخاصة بالمنظمات الإرهابية الأجنبية "ضار بالمصالح الوطنية".أما السبب الآخر لاستدعائها فيرجع إلى نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تقول فيه فائزة إن خديجة زوجة الرسول محمد، كانت "سيدة أعمال".
https://sputnikarabic.ae/20220703/إحالة-فائزة-رفسنجاني-إلى-المحاكمة-بتهمة-القيام-بأنشطة-دعائية-ضد-الدولة-وإهانة-المقدسات-1064576067.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068880077_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_50f7b8414dab0fee5dc843878bf617f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم

السجن 5 سنوات لابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني لإدانتها بالتحريض على العنف

16:04 GMT 08.01.2023
© AFP 2022 / ATTA KENAREفائزة رفسنجاني ابنة الرئيس الإيراني الراحل هاشمي رفسنجاني
فائزة رفسنجاني ابنة الرئيس الإيراني الراحل هاشمي رفسنجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© AFP 2022 / ATTA KENARE
تابعنا عبرTelegram
أصدر القضاء الإيراني، اليوم الأحد، "حكما بالسجن لمدة 5 سنوات ضد فائزة ابنة الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، وذلك لإدانتها بالتحريض على الشغب والإخلال بأمن البلاد".
ونشر التلفزيون الإيراني الرسمي، "نبأ الحكم على فائزة رفسنجاني، التي تقبع في السجن بعد حكم آخر ضدها في السابق لإدانتها باتهامات مماثلة تشمل التحريض على العنف والتظاهر في إيران".
الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
إحالة فائزة رفسنجاني إلى المحاكمة بتهمة القيام بأنشطة دعائية ضد الدولة وإهانة المقدسات
3 يوليو 2022, 12:46 GMT
وكان القضاء الإيراني، أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، "الحكم على فائزة رفسنجاني، بالسجن 15 شهرًا وسنتين من العقوبة التكميلية بتهمة القيام بأنشطة دعائية ضد النظام".
وقال متحدث القضاء الإيراني، مسعود ستايشي، إن "القضاء أصدر الحكم على فائزة هاشمي بالسجن 15 شهرًا وسنتين من العقوبة التكميلية بتهمة الدعاية ضد النظام"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأحال القضاء الإيراني، في يوليو/ تموز الماضي، فائزة رفسنجاني إلى المحاكمة بتهمة القيام بأنشطة دعائية ضد الدولة وإهانة المقدسات.
وحسب وكالة أنباء الطلبة "إسنا"، قال رئيس الادعاء في طهران علي صالحي، إن "لائحة الاتهام صدرت وأحيلت إلى المحكمة بتهمة النشاط الدعائي ضد الدولة وإهانة المقدسات".
وتواجه نجلة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، ملاحقة قضائية بسبب "نشرها تعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي حول الحرس الثوري الإيراني ونبي الإسلام".
وقرر المدعي العام الإيراني في مايو/ أيار الماضي استدعاء فائزة هاشمي (59 عاما) للتحقيق بشأن تصريحاتها المتعلقة بـ "العقوبات على الحرس الثوري إضافة إلى إهانة الرسول".
وكانت فائزة رفسنجاني قد اعتبرت أن طلب طهران رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية السوداء الخاصة بالمنظمات الإرهابية الأجنبية "ضار بالمصالح الوطنية".
أما السبب الآخر لاستدعائها فيرجع إلى نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تقول فيه فائزة إن خديجة زوجة الرسول محمد، كانت "سيدة أعمال".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР маскируют танк в лесополосе в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:54 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:16 GMTРабота РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة6 يناير, 20:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала