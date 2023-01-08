https://sputnikarabic.ae/20230108/السنغال-تعلن-الحداد-الوطني-3-أيام-بعد-مصرع-40-شخصا-بحادث-مروري-1072044659.html
السنغال تعلن الحداد الوطني 3 أيام بعد مصرع 40 شخصا بحادث مروري
السنغال تعلن الحداد الوطني 3 أيام بعد مصرع 40 شخصا بحادث مروري
أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم الأحد، الحداد الوطني لمدة 3 أيام في أعقاب مصرع 40 شخصا بحادث مروري وسط البلاد. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T12:13+0000
2023-01-08T12:13+0000
2023-01-08T12:15+0000
السنغال
حادثة
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القاهرة - سبوتنيك. وغرد الرئيس السنغالي ماكي سال، معربا عن أسفه إثر مصرع 40 شخصًا خلال الحادث.وأمر الرئيس بإعلان الحداد الوطني 3 أيام، معبرا عن تعازيه لأسر الضحايا.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات السنغالية، مصرع 40 شخصًا على الأقل وإصابة قرابة 100 آخرين إثر حادث مروري في مدينة كافرين وسط البلاد.ونقل موقع "سيني نيوز" المحلي أن الحادث الذي وقع حوالي الساعة الثانية صباح اليوم الأحد نتيجة اصطدام حافلتين، أسفر عن مصرع 40 شخصًا على الأقل فيما أصيب قرابة 100 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230103/السنغال-السجن-6-أشهر-لنائبين-في-البرلمان-بتهمة-ضرب-زميلة-لهما-1071870586.html
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السنغال, حادثة
السنغال تعلن الحداد الوطني 3 أيام بعد مصرع 40 شخصا بحادث مروري
12:13 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 12:15 GMT 08.01.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم الأحد، الحداد الوطني لمدة 3 أيام في أعقاب مصرع 40 شخصا بحادث مروري وسط البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وغرد الرئيس السنغالي ماكي سال، معربا عن أسفه إثر مصرع 40 شخصًا خلال الحادث.
وأمر الرئيس بإعلان الحداد الوطني 3 أيام، معبرا عن تعازيه لأسر الضحايا.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات السنغالية
، مصرع 40 شخصًا على الأقل وإصابة قرابة 100 آخرين إثر حادث مروري في مدينة كافرين وسط البلاد.
ونقل موقع "سيني نيوز" المحلي أن الحادث الذي وقع حوالي الساعة الثانية صباح اليوم الأحد نتيجة اصطدام حافلتين، أسفر عن مصرع 40 شخصًا على الأقل فيما أصيب قرابة 100 آخرين.