https://sputnikarabic.ae/20230108/السويد-تعتزم-الانضمام-إلى-نظام-الدفاع-الجوي-الأوروبي-1072050821.html
السويد تعتزم الانضمام إلى نظام الدفاع الجوي الأوروبي
السويد تعتزم الانضمام إلى نظام الدفاع الجوي الأوروبي
قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، خلال حديثه في مؤتمر الشعب والدفاع، إن السويد تعتزم الانضمام إلى نظام الدفاع الجوي الأوروبي، وهو اتفاق تم التوصل إليه... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T14:42+0000
2023-01-08T14:42+0000
2023-01-08T14:42+0000
السويد
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102362/92/1023629237_0:157:2544:1588_1920x0_80_0_0_9d63c68339c63f1a23d3afe7847cf574.jpg
ووفقًا لصحيفة "ذا لوكال سويدين"، قال كريسترسون، اليوم الأحد، إن "السويد ستنضم إلى مبادرة الدفاع الصاروخي المشتركة التي تضم 15 دولة والتي تم إطلاقها في اجتماع وزراء دفاع الناتو في أكتوبر/ تشرين الأول والذي أطلق عليه اسم الدرع الجوي الأوروبي".وأوضح كريسترسون أن "البلاد مستعدة أيضًا للمساهمة بمساعدة الوحدات القتالية البرية للدفاع عن حلف شمال الأطلسي، وفي المقام الأول دول البلطيق".وكشف كريسترسون أن "السلطات التركية تطرح شروطاً يستحيل على السويد أن تنضم وفقها إلى الناتو".وأوضح كريسترسون أن "تركيا تؤكد أننا فعلنا ما وعدنا به لكنها تقول أيضا إنها تريد ما لا نستطيع أو لا نريد أن نقدمه".
https://sputnikarabic.ae/20221225/السويد-تعلن-تسليم-3-مطلوبين-إلى-تريكيا-1071567305.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102362/92/1023629237_110:0:2435:1744_1920x0_80_0_0_3b5e417cedec3c1adaaed7a93989b875.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السويد, الناتو
السويد تعتزم الانضمام إلى نظام الدفاع الجوي الأوروبي
تابعنا عبر
قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، خلال حديثه في مؤتمر الشعب والدفاع، إن السويد تعتزم الانضمام إلى نظام الدفاع الجوي الأوروبي، وهو اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي من قبل الدول الأعضاء في الناتو.
ووفقًا لصحيفة "ذا لوكال سويدين"، قال كريسترسون، اليوم الأحد، إن "السويد ستنضم إلى مبادرة الدفاع الصاروخي المشتركة التي تضم 15 دولة والتي تم إطلاقها في اجتماع وزراء دفاع الناتو في أكتوبر/ تشرين الأول والذي أطلق عليه اسم الدرع الجوي الأوروبي".
ووفقا له، ينبغي على السويد أن تساهم في الناتو "بقدرات جديدة" بما في ذلك قوتها الجوية ودفاعها الجوي.
25 ديسمبر 2022, 08:12 GMT
وأوضح كريسترسون أن "البلاد مستعدة أيضًا للمساهمة بمساعدة الوحدات القتالية البرية للدفاع عن حلف شمال الأطلسي، وفي المقام الأول دول البلطيق".
وكشف كريسترسون أن "السلطات التركية تطرح شروطاً يستحيل على السويد أن تنضم وفقها إلى الناتو".
وأوضح كريسترسون
أن "تركيا تؤكد أننا فعلنا ما وعدنا به لكنها تقول أيضا إنها تريد ما لا نستطيع أو لا نريد أن نقدمه".