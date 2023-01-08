https://sputnikarabic.ae/20230108/الشرطة-الألمانية-تعتقل-إيرانيا-للاشتباه-في-التخطيط-لهجوم-كيميائي-1072035357.html

الشرطة الألمانية تعتقل إيرانيا للاشتباه في التخطيط لهجوم كيميائي

الشرطة الألمانية تعتقل إيرانيا للاشتباه في التخطيط لهجوم كيميائي

أعلنت السلطات الألمانية في وقت مبكر من اليوم الأحد، احتجازها مواطنا إيرانيا، للاشتباه في أنه حاول القيام بهجوم كيميائي. 08.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-08T06:10+0000

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وأفادت الشرطة في مونستر بألمانيا، أن المشتبه به يبلغ من العمر 32 عاما، واشترى مادتي "السيانيد" و"الريسين"، في محاولة "لارتكاب هجوم بدوافع إسلامية"، وفقا لبيان صادر عنها.وأضافت السلطات الألمانية في البيان، أن المحققين فتشوا منزل المشتبه به في مدينة كاستروب روكسيل، بحثا عن السموم والأدلة الأخرى.وذكر البيان: "المتهم مشتبه به في التحضير لعمل عنف خطير يعرض الدولة للخطر"، مضيفا أن مثل هذه الجريمة يعاقب عليها بالسجن ما بين 6 أشهر و10 سنوات.ولم تقدم الشرطة في مونستر بألمانيا أي معلومات إضافية عن المشتبه به، لكنها أشارت إلى أنها احجتزت شخصا آخر على صلة بالتحقيق، لكنهم لم يقدموا تفاصيل عنه.

https://sputnikarabic.ae/20220823/الشرطة-الألمانية-تقبض-على-امرأة-بعد-إصابتها-عدة-أشخاص-بما-يشبه-السيف-1066764653.html

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