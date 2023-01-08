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الشرطة الألمانية تعتقل إيرانيا للاشتباه في التخطيط لهجوم كيميائي
الشرطة الألمانية تعتقل إيرانيا للاشتباه في التخطيط لهجوم كيميائي
أعلنت السلطات الألمانية في وقت مبكر من اليوم الأحد، احتجازها مواطنا إيرانيا، للاشتباه في أنه حاول القيام بهجوم كيميائي. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T06:10+0000
2023-01-08T06:13+0000
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وأفادت الشرطة في مونستر بألمانيا، أن المشتبه به يبلغ من العمر 32 عاما، واشترى مادتي "السيانيد" و"الريسين"، في محاولة "لارتكاب هجوم بدوافع إسلامية"، وفقا لبيان صادر عنها.وأضافت السلطات الألمانية في البيان، أن المحققين فتشوا منزل المشتبه به في مدينة كاستروب روكسيل، بحثا عن السموم والأدلة الأخرى.وذكر البيان: "المتهم مشتبه به في التحضير لعمل عنف خطير يعرض الدولة للخطر"، مضيفا أن مثل هذه الجريمة يعاقب عليها بالسجن ما بين 6 أشهر و10 سنوات.ولم تقدم الشرطة في مونستر بألمانيا أي معلومات إضافية عن المشتبه به، لكنها أشارت إلى أنها احجتزت شخصا آخر على صلة بالتحقيق، لكنهم لم يقدموا تفاصيل عنه.
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أخبار ألمانيا, إيران, العالم
أخبار ألمانيا, إيران, العالم

الشرطة الألمانية تعتقل إيرانيا للاشتباه في التخطيط لهجوم كيميائي

06:10 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 06:13 GMT 08.01.2023)
© AFP 2022 / GEOFFROY VAN DER HASSELTالشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
الشرطة الألمانية
© AFP 2022 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
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أعلنت السلطات الألمانية في وقت مبكر من اليوم الأحد، احتجازها مواطنا إيرانيا، للاشتباه في أنه حاول القيام بهجوم كيميائي.
وأفادت الشرطة في مونستر بألمانيا، أن المشتبه به يبلغ من العمر 32 عاما، واشترى مادتي "السيانيد" و"الريسين"، في محاولة "لارتكاب هجوم بدوافع إسلامية"، وفقا لبيان صادر عنها.
وأضافت السلطات الألمانية في البيان، أن المحققين فتشوا منزل المشتبه به في مدينة كاستروب روكسيل، بحثا عن السموم والأدلة الأخرى.
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وذكر البيان: "المتهم مشتبه به في التحضير لعمل عنف خطير يعرض الدولة للخطر"، مضيفا أن مثل هذه الجريمة يعاقب عليها بالسجن ما بين 6 أشهر و10 سنوات.
ولم تقدم الشرطة في مونستر بألمانيا أي معلومات إضافية عن المشتبه به، لكنها أشارت إلى أنها احجتزت شخصا آخر على صلة بالتحقيق، لكنهم لم يقدموا تفاصيل عنه.
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