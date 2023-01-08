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https://sputnikarabic.ae/20230108/الصحة-العالمية-تحذر-من-متحور-كورونا-الجديد-أكثر-قابلية-للانتقال-حتى-الآن-1072036104.html
الصحة العالمية تحذر من متحور "كورونا" الجديد... "أكثر قابلية للانتقال حتى الآن"
الصحة العالمية تحذر من متحور "كورونا" الجديد... "أكثر قابلية للانتقال حتى الآن"
أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا، من أن أحد المتغيرات الفرعية الجديدة من متحور "أوميكرون" هو "السلالة الأكثر قابلية للانتقال حتى الآن". 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T07:11+0000
2023-01-08T07:11+0000
مجتمع
فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية
منوعات
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قالت ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لـ(كوفيد-19) في منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي: "نحن قلقون بشأن نمو المتحور [XBB.1.5]" في أوروبا وشمال شرقي أمريكا".وأضافت أن "المتحور "XBB.1.5" حل سريعا مكان المتغيرات المتداولة الأخرى في تلك المناطق".وحتى الآن لا يعرف العلماء ما إذا كان المتغير الجديد، يسبب مرضا أكثر خطورة، أو يؤدي إلى المزيد من النتائج السلبية، مثل آثار "كوفيد-19" طويلة المدى.ولا يزال الباحثون يدرسون أيضا مدى قدرة اللقاحات على مقاومة المتحور "XBB.1.5"، ولكنهم أشاروا إلى أن الجرعة المعززة ثنائية التكافؤ المحدثة، تظل أفضل طريقة للحماية منه.وأوضح منسق الاستجابة لفيروس "كورونا" المستجد في البيت الأبيض، الدكتور أشيش جها، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن الحكومة الفيدرالية تواصل تتبع المتحور "XBB.1.5" والمتغيرات الأخرى عن كثب، مع توفير الدعم للوصول إلى اللقاحات المحدثة والاختبارات المجانية والعلاج وتحسين التهوية والترشيح في البنايات"، وفقا لشبكة إيه بي سي نيوز" الأمريكية.وكتب: أعتقد أننا نعرف كيفية التخفيف من هذه الطفرات، بالحصول على اللقاحات، والخضوع للاختبار والممارسات التي انخرطنا فيها طوال الوباء، وليس هناك سبب لتوقع أن هذا سيؤدي إلى عرقلة قدرتنا تماما لاحتواء هذا الفيروس".ولا يزال كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، والذين يعانون من حالات طبية معينة، هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الشديدة والوفاة.
https://sputnikarabic.ae/20221024/السعودية-تعلن-رصد-متحور-جديد-من-أوميكرون-1069428763.html
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فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية, منوعات
فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية, منوعات

الصحة العالمية تحذر من متحور "كورونا" الجديد... "أكثر قابلية للانتقال حتى الآن"

07:11 GMT 08.01.2023
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIمنظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا، من أن أحد المتغيرات الفرعية الجديدة من متحور "أوميكرون" هو "السلالة الأكثر قابلية للانتقال حتى الآن".
قالت ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لـ(كوفيد-19) في منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي: "نحن قلقون بشأن نمو المتحور [XBB.1.5]" في أوروبا وشمال شرقي أمريكا".
وأضافت أن "المتحور "XBB.1.5" حل سريعا مكان المتغيرات المتداولة الأخرى في تلك المناطق".
وحتى الآن لا يعرف العلماء ما إذا كان المتغير الجديد، يسبب مرضا أكثر خطورة، أو يؤدي إلى المزيد من النتائج السلبية، مثل آثار "كوفيد-19" طويلة المدى.
ولا يزال الباحثون يدرسون أيضا مدى قدرة اللقاحات على مقاومة المتحور "XBB.1.5"، ولكنهم أشاروا إلى أن الجرعة المعززة ثنائية التكافؤ المحدثة، تظل أفضل طريقة للحماية منه.
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السعودية تعلن رصد متحور جديد من "أوميكرون"
24 أكتوبر 2022, 19:11 GMT
وأوضح منسق الاستجابة لفيروس "كورونا" المستجد في البيت الأبيض، الدكتور أشيش جها، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن الحكومة الفيدرالية تواصل تتبع المتحور "XBB.1.5" والمتغيرات الأخرى عن كثب، مع توفير الدعم للوصول إلى اللقاحات المحدثة والاختبارات المجانية والعلاج وتحسين التهوية والترشيح في البنايات"، وفقا لشبكة إيه بي سي نيوز" الأمريكية.
وكتب: أعتقد أننا نعرف كيفية التخفيف من هذه الطفرات، بالحصول على اللقاحات، والخضوع للاختبار والممارسات التي انخرطنا فيها طوال الوباء، وليس هناك سبب لتوقع أن هذا سيؤدي إلى عرقلة قدرتنا تماما لاحتواء هذا الفيروس".
ولا يزال كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، والذين يعانون من حالات طبية معينة، هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الشديدة والوفاة.
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