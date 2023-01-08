https://sputnikarabic.ae/20230108/الصين-تلغي-شروط-الحجر-الصحي-للقادمين-من-الخارج-1072035501.html

الصين تلغي شروط الحجر الصحي للقادمين من الخارج

الصين تلغي شروط الحجر الصحي للقادمين من الخارج

ألغت الصين شروط الحجر الصحي للمسافرين القادمين من الخارج، اليوم الأحد، لتنهي ثلاث سنوات تقريبا من العزل الذاتي المفروض على الرغم من أن البلاد تعاني من طفرة في... 08.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-08T06:32+0000

2023-01-08T06:32+0000

2023-01-08T06:36+0000

الصين

فيروس كورونا

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عبر الأشخاص الأوائل القادمون للبلاد عن ارتياحهم لعدم الخضوع للحجر الصحي المرهق الذي كان جزءا أساسيا من الحياة في إطار سياسة الصين "صفر كوفيد"، بحسب "فرانس برس".وفي هونغ كونغ، حيث أعيد فتح الحدود مع البر الرئيسي الصيني بعد سنوات من الإغلاق، من المقرر أن يسافر أكثر من 400 ألف شخص إلى الشمال خلال الأسابيع الثمانية المقبلة.وبدأت الصين في الشهر الماضي تخليا دراماتيكيا عن استراتيجية صفر كوفيد المتشددة التي فرضت حجرا صحيا إجباريا وإغلاقات عقابية.وكان للسياسة تأثير هائل على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأثارت الاستياء في أنحاء المجتمع وهو ما أدى إلى احتجاجات في أنحاء البلاد قبل أن يتم تخفيفها.في مطار بودونغ الدولي بشانغهاي، قالت امرأة تدعى بانغ، الأحد، إنها مسرورة لسهولة السفر.وأضافت: "أعتقد أنه من الجيد حقا أن السياسة تغيرت الآن، إنها إنسانية حقا".

https://sputnikarabic.ae/20230104/الصحة-العالمية-تؤكد-عدم-تسجيل-أي-متحورات-جديدة-من-فيروس-كورونا-في-الصين-1071926720.html

الصين

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الصين, فيروس كورونا