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الصين تلغي شروط الحجر الصحي للقادمين من الخارج
الصين تلغي شروط الحجر الصحي للقادمين من الخارج
ألغت الصين شروط الحجر الصحي للمسافرين القادمين من الخارج، اليوم الأحد، لتنهي ثلاث سنوات تقريبا من العزل الذاتي المفروض على الرغم من أن البلاد تعاني من طفرة في... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T06:32+0000
2023-01-08T06:36+0000
الصين
فيروس كورونا
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عبر الأشخاص الأوائل القادمون للبلاد عن ارتياحهم لعدم الخضوع للحجر الصحي المرهق الذي كان جزءا أساسيا من الحياة في إطار سياسة الصين "صفر كوفيد"، بحسب "فرانس برس".وفي هونغ كونغ، حيث أعيد فتح الحدود مع البر الرئيسي الصيني بعد سنوات من الإغلاق، من المقرر أن يسافر أكثر من 400 ألف شخص إلى الشمال خلال الأسابيع الثمانية المقبلة.وبدأت الصين في الشهر الماضي تخليا دراماتيكيا عن استراتيجية صفر كوفيد المتشددة التي فرضت حجرا صحيا إجباريا وإغلاقات عقابية.وكان للسياسة تأثير هائل على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأثارت الاستياء في أنحاء المجتمع وهو ما أدى إلى احتجاجات في أنحاء البلاد قبل أن يتم تخفيفها.في مطار بودونغ الدولي بشانغهاي، قالت امرأة تدعى بانغ، الأحد، إنها مسرورة لسهولة السفر.وأضافت: "أعتقد أنه من الجيد حقا أن السياسة تغيرت الآن، إنها إنسانية حقا".
https://sputnikarabic.ae/20230104/الصحة-العالمية-تؤكد-عدم-تسجيل-أي-متحورات-جديدة-من-فيروس-كورونا-في-الصين-1071926720.html
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الصين, فيروس كورونا
الصين, فيروس كورونا

الصين تلغي شروط الحجر الصحي للقادمين من الخارج

06:32 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 06:36 GMT 08.01.2023)
© REUTERS / Aly Song مشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022
مشاهد من مدينة شنغهاي، مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق العام سبب تفشي فيروس كورونا المستجد من جديد في الصين، 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© REUTERS / Aly Song
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ألغت الصين شروط الحجر الصحي للمسافرين القادمين من الخارج، اليوم الأحد، لتنهي ثلاث سنوات تقريبا من العزل الذاتي المفروض على الرغم من أن البلاد تعاني من طفرة في الإصابات بكوفيد.
عبر الأشخاص الأوائل القادمون للبلاد عن ارتياحهم لعدم الخضوع للحجر الصحي المرهق الذي كان جزءا أساسيا من الحياة في إطار سياسة الصين "صفر كوفيد"، بحسب "فرانس برس".
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وفي هونغ كونغ، حيث أعيد فتح الحدود مع البر الرئيسي الصيني بعد سنوات من الإغلاق، من المقرر أن يسافر أكثر من 400 ألف شخص إلى الشمال خلال الأسابيع الثمانية المقبلة.
وبدأت الصين في الشهر الماضي تخليا دراماتيكيا عن استراتيجية صفر كوفيد المتشددة التي فرضت حجرا صحيا إجباريا وإغلاقات عقابية.
وكان للسياسة تأثير هائل على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأثارت الاستياء في أنحاء المجتمع وهو ما أدى إلى احتجاجات في أنحاء البلاد قبل أن يتم تخفيفها.
في مطار بودونغ الدولي بشانغهاي، قالت امرأة تدعى بانغ، الأحد، إنها مسرورة لسهولة السفر.
وأضافت: "أعتقد أنه من الجيد حقا أن السياسة تغيرت الآن، إنها إنسانية حقا".
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