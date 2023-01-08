عربي
https://sputnikarabic.ae/20230108/الكفرون-تودع-وديع-جورج-وسوف-إلى-مثواه-الأخير-1072057514.html
"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير... فيديو وصور
"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير... فيديو وصور
شيعت بلدة الكفرون الشاب وديع، نجل الفنان السوري جورج وسوف، إلى مثواه الأخير وسط مشاركة شعبية من كافة المحافظات السورية. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T20:51+0000
2023-01-08T20:53+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/08/1072055703_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9f4a180517f27a0822a3063d74837340.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" في طرطوس إن وفودا شعبية ورسمية وحشودا كبيرة من سكان المنطقة شاركت في تشييع الشاب وديع جورج وسوف، في مسقط رأسه ببلدة الكفرون.وأقيمت لجثمان الراحل الشاب صلاة البخور لراحة نفسه في كنيسة مار إلياس وسط البلدة.وكان الشاب وديع قد توفي إثر تعرضه لنزيف حاد بعد إجراءه لعمل جراحي في إحدى مشافي العاصمة اللبنانية بيروت يوم الجمعة الفائت.وتعد منطقة الكفرون التي تتبع إداريا إلى محافظة طرطوس، من المناطق العريقة في التاريخ السوري القديم، فبحسب المصادر التاريخية القديمة فقد سكنها الرومان في القرن الرابع الميلادي، بعد أن دخلتها المسيحية في القرن الثاني الميلادي على يد البيزنطيين.وتضم الكفرون "جبل السيدة العذراء" الذي يضم كنيسة "الحارة" وهي إحدى أقدم الكنائس في سوريا والعالم، ويحوي آثارا فينيقية وصليبية منها السور الذي يحيط بقمة الجبل، كما ينطوي أسفله على عدة مغاور كان يختبئ فيها المؤمنون المسيحيون من الاضطهاد في العصور القديمة.وتشتهر البلدة بطبيعتها الجبلية الجميلة، الأمر الذي يفسّر الشخصية الطيبة المحبة للفن والطرب والجمال.ويتشارك الكثير من سكان الكفرون الجنسيتين السورية واللبنانية، إذ أن عائلات هذه البلدة أبناء عمومة للكثير من العائلات اللبنانية التي تفرّقت بعد قيام الاحتلال الفرنسي بفصل لبنان عن سوريا عام 1920.
https://sputnikarabic.ae/20230108/جورج-وسوف-يوجه-طلبا-إلى-أبناء-قريته-قبل-دفن-ابنه-1072053232.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/08/1072055703_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_133af504db25e2cde39a300762f60e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري
تقارير سبوتنيك, حصري

"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير... فيديو وصور

20:51 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 20:53 GMT 08.01.2023)
© Sputnik . Osama Diuob"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
الكفرون تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© Sputnik . Osama Diuob
تابعنا عبرTelegram
شيعت بلدة الكفرون الشاب وديع، نجل الفنان السوري جورج وسوف، إلى مثواه الأخير وسط مشاركة شعبية من كافة المحافظات السورية.
وقال مراسل "سبوتنيك" في طرطوس إن وفودا شعبية ورسمية وحشودا كبيرة من سكان المنطقة شاركت في تشييع الشاب وديع جورج وسوف، في مسقط رأسه ببلدة الكفرون.
وأقيمت لجثمان الراحل الشاب صلاة البخور لراحة نفسه في كنيسة مار إلياس وسط البلدة.
© Sputnik . Osama Diuob"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
الكفرون تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . Osama Diuob
"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
© Sputnik . Osama Diuob"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
الكفرون تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . Osama Diuob
"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
© Sputnik . Osama Diuob"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
الكفرون تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Osama Diuob
"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
© Sputnik . Osama Diuob"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
الكفرون تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . Osama Diuob
"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
© Sputnik . Osama Diuob"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
الكفرون تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Osama Diuob
"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
© Sputnik . Osama Diuob"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
الكفرون تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . Osama Diuob
"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
© Sputnik . Osama Diuob"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
الكفرون تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Osama Diuob
"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
© Sputnik . Osama Diuob"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
الكفرون تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Osama Diuob
"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
© Sputnik . Osama Diuob"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
الكفرون تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Osama Diuob
"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
© Sputnik . Osama Diuob"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
الكفرون تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Osama Diuob
"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
© Sputnik . Osama Diuob"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
الكفرون تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Osama Diuob
"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
1/11
© Sputnik . Osama Diuob
"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
2/11
© Sputnik . Osama Diuob
"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
3/11
© Sputnik . Osama Diuob
"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
4/11
© Sputnik . Osama Diuob
"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
5/11
© Sputnik . Osama Diuob
"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
6/11
© Sputnik . Osama Diuob
"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
7/11
© Sputnik . Osama Diuob
"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
8/11
© Sputnik . Osama Diuob
"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
9/11
© Sputnik . Osama Diuob
"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
10/11
© Sputnik . Osama Diuob
"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
11/11
© Sputnik . Osama Diuob
"الكفرون" تودع وديع جورج وسوف إلى مثواه الأخير
وكان الشاب وديع قد توفي إثر تعرضه لنزيف حاد بعد إجراءه لعمل جراحي في إحدى مشافي العاصمة اللبنانية بيروت يوم الجمعة الفائت.
وتعد منطقة الكفرون التي تتبع إداريا إلى محافظة طرطوس، من المناطق العريقة في التاريخ السوري القديم، فبحسب المصادر التاريخية القديمة فقد سكنها الرومان في القرن الرابع الميلادي، بعد أن دخلتها المسيحية في القرن الثاني الميلادي على يد البيزنطيين.
وتضم الكفرون "جبل السيدة العذراء" الذي يضم كنيسة "الحارة" وهي إحدى أقدم الكنائس في سوريا والعالم، ويحوي آثارا فينيقية وصليبية منها السور الذي يحيط بقمة الجبل، كما ينطوي أسفله على عدة مغاور كان يختبئ فيها المؤمنون المسيحيون من الاضطهاد في العصور القديمة.
وتشتهر البلدة بطبيعتها الجبلية الجميلة، الأمر الذي يفسّر الشخصية الطيبة المحبة للفن والطرب والجمال.
على أنغام يوم الوداع وأصعب فراق لبنان يودّع وديع جورج وسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
مجتمع
جورج وسوف يوجه طلبا إلى أبناء قريته قبل دفن ابنه
18:07 GMT
ويتشارك الكثير من سكان الكفرون الجنسيتين السورية واللبنانية، إذ أن عائلات هذه البلدة أبناء عمومة للكثير من العائلات اللبنانية التي تفرّقت بعد قيام الاحتلال الفرنسي بفصل لبنان عن سوريا عام 1920.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР маскируют танк в лесополосе в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:54 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:16 GMTРабота РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة6 يناير, 20:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала