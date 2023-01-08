https://sputnikarabic.ae/20230108/المقداد-وعبد-اللهيان-يعربان-عن-الدعم-المتبادل-لمواقف-البلدين-1072053368.html
المقداد وعبد اللهيان يعربان عن الدعم المتبادل لمواقف البلدين
المقداد وعبد اللهيان يعربان عن الدعم المتبادل لمواقف البلدين
أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالا بنظيره السوري فيصل المقداد بحثا خلاله العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين والتنسيق العالي... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T18:13+0000
2023-01-08T18:13+0000
2023-01-08T18:13+0000
أخبار سوريا اليوم
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/02/1064556905_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_0fb4938bb1bc6feea1624773e209c188.jpg
وناقش الوزيران، اليوم الأحد، تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وتبادلا الأفكار حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث كانت وجهات النظر متطابقة في المواضيع التي جرى التطرق لها، حسبما ذكرته الوكالة السورية للأنباء "سانا".وأثنى المقداد على "الدور الإيراني الهام في دعم صمود الشعب السوري وفي مساعدة سوريا من خلال دورها الفعال على مختلف المستويات، وخاصة في اجتماعات صيغة أستانا، التي حققت إنجازات على أرض الواقع".وأعلن المقداد أن "سوريا تقف إلى جانب إيران في مواجهة محاولات الضغط عليها والتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، حيث أدان مواقف الولايات المتحدة والدول الغربية إزاء الملف النووي الإيراني"، معبراً عن "ثقة سوريا بحكمة وصلابة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وحكومةً وشعباً، في مواجهة هذه المؤامرات".وعبر عبد اللهيان عن أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف القضايا والملفات، مشدداً على أهمية الحفاظ على الدفع المستمر بالعلاقات الثنائية وتبادل الآراء بين المعنيين في البلدين حول مختلف التطورات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
https://sputnikarabic.ae/20221227/المقداد-يندد-خلال-اتصال-مع-لافروف-بسعي-أمريكا-لإطالة-أمد-الصراع-في-أوكرانيا-1071672643.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/02/1064556905_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dbffc19a96803e0efcf5fcfc73502a20.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران
أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران
المقداد وعبد اللهيان يعربان عن الدعم المتبادل لمواقف البلدين
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالا بنظيره السوري فيصل المقداد بحثا خلاله العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين والتنسيق العالي القائم بينهما على مختلف المستويات لما فيه مصلحة الشعبين في سوريا وإيران.
وناقش الوزيران، اليوم الأحد، تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وتبادلا الأفكار حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث كانت وجهات النظر متطابقة في المواضيع التي جرى التطرق لها، حسبما ذكرته الوكالة السورية للأنباء "سانا
".
وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق العالي القائم بينهما في كل المجالات.
وأثنى المقداد على "الدور الإيراني الهام في دعم صمود الشعب السوري وفي مساعدة سوريا من خلال دورها الفعال على مختلف المستويات، وخاصة في اجتماعات صيغة أستانا، التي حققت إنجازات على أرض الواقع".
وأعلن المقداد أن "سوريا تقف إلى جانب إيران في مواجهة محاولات الضغط عليها والتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، حيث أدان مواقف الولايات المتحدة والدول الغربية إزاء الملف النووي الإيراني"، معبراً عن "ثقة سوريا بحكمة وصلابة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وحكومةً وشعباً، في مواجهة هذه المؤامرات".
27 ديسمبر 2022, 18:04 GMT
وأكد عبد اللهيان على دعم إيران لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، وأكد استمرار الدعم الذي تتلقاه سوريا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حربها على الإرهاب، وحرص بلاده على تقديم كافة أشكال الدعم الاقتصادي لسوريا في مواجهة العقوبات الاقتصادية القسرية المفروضة عليها من قبل الغرب.
وعبر عبد اللهيان
عن أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف القضايا والملفات، مشدداً على أهمية الحفاظ على الدفع المستمر بالعلاقات الثنائية وتبادل الآراء بين المعنيين في البلدين حول مختلف التطورات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.