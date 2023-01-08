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المقداد وعبد اللهيان يعربان عن الدعم المتبادل لمواقف البلدين
المقداد وعبد اللهيان يعربان عن الدعم المتبادل لمواقف البلدين
أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالا بنظيره السوري فيصل المقداد بحثا خلاله العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين والتنسيق العالي... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T18:13+0000
2023-01-08T18:13+0000
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وناقش الوزيران، اليوم الأحد، تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وتبادلا الأفكار حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث كانت وجهات النظر متطابقة في المواضيع التي جرى التطرق لها، حسبما ذكرته الوكالة السورية للأنباء "سانا".وأثنى المقداد على "الدور الإيراني الهام في دعم صمود الشعب السوري وفي مساعدة سوريا من خلال دورها الفعال على مختلف المستويات، وخاصة في اجتماعات صيغة أستانا، التي حققت إنجازات على أرض الواقع".وأعلن المقداد أن "سوريا تقف إلى جانب إيران في مواجهة محاولات الضغط عليها والتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، حيث أدان مواقف الولايات المتحدة والدول الغربية إزاء الملف النووي الإيراني"، معبراً عن "ثقة سوريا بحكمة وصلابة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وحكومةً وشعباً، في مواجهة هذه المؤامرات".وعبر عبد اللهيان عن أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف القضايا والملفات، مشدداً على أهمية الحفاظ على الدفع المستمر بالعلاقات الثنائية وتبادل الآراء بين المعنيين في البلدين حول مختلف التطورات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
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أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران
أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران

المقداد وعبد اللهيان يعربان عن الدعم المتبادل لمواقف البلدين

18:13 GMT 08.01.2023
© Sputnik . Ali Hashemمؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
مؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالا بنظيره السوري فيصل المقداد بحثا خلاله العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين والتنسيق العالي القائم بينهما على مختلف المستويات لما فيه مصلحة الشعبين في سوريا وإيران.
وناقش الوزيران، اليوم الأحد، تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وتبادلا الأفكار حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث كانت وجهات النظر متطابقة في المواضيع التي جرى التطرق لها، حسبما ذكرته الوكالة السورية للأنباء "سانا".

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق العالي القائم بينهما في كل المجالات.

وأثنى المقداد على "الدور الإيراني الهام في دعم صمود الشعب السوري وفي مساعدة سوريا من خلال دورها الفعال على مختلف المستويات، وخاصة في اجتماعات صيغة أستانا، التي حققت إنجازات على أرض الواقع".
وأعلن المقداد أن "سوريا تقف إلى جانب إيران في مواجهة محاولات الضغط عليها والتدخل الخارجي في شؤونها الداخلية، حيث أدان مواقف الولايات المتحدة والدول الغربية إزاء الملف النووي الإيراني"، معبراً عن "ثقة سوريا بحكمة وصلابة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وحكومةً وشعباً، في مواجهة هذه المؤامرات".
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وأكد عبد اللهيان على دعم إيران لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، وأكد استمرار الدعم الذي تتلقاه سوريا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حربها على الإرهاب، وحرص بلاده على تقديم كافة أشكال الدعم الاقتصادي لسوريا في مواجهة العقوبات الاقتصادية القسرية المفروضة عليها من قبل الغرب.

وعبر عبد اللهيان عن أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف القضايا والملفات، مشدداً على أهمية الحفاظ على الدفع المستمر بالعلاقات الثنائية وتبادل الآراء بين المعنيين في البلدين حول مختلف التطورات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
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