https://sputnikarabic.ae/20230108/الولايات-المتحدة-تدين-أي-محاولة-لتقويض-الديمقراطية-في-البرازيل-1072058328.html
الولايات المتحدة تدين أي محاولة لتقويض الديمقراطية في البرازيل
الولايات المتحدة تدين أي محاولة لتقويض الديمقراطية في البرازيل
أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عن إدانة الولايات المتحدة لهجوم أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو على مقار البرلمان والقصر الرئاسي... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T21:53+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وكتب سوليفان، في تغريدة على "تويتر"، "الولايات المتحدة تدين أي محاولة لتقويض الديمقراطية في البرازيل، الرئيس بايدن يتابع الموقف عن كثب ودعمنا للمؤسسات الديمقراطية البرازيلية لا يتزعزع، الديمقراطية البرازيلية لن تهتز بالعنف".وأصدر دا سيلفا مرسوما لفرض القانون والنظام يتضمن تولي قوات الأمن الفيدرالية مسؤولية تأمين العاصمة برازيليا حتى 31 يناير/ كانون الثاني الجاري.وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الرئيس البرازيلي أصدر مرسوما لفرض القانون والنظام للسيطرة على محتجين موالين لسلفه بولسونارو كانوا قد اقتحموا مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي.وأفاد الإعلام البرازيلي، بأن "عددا من أنصار الرئيس السابق اقتحموا كل من القصر الرئاسي والكونغرس البرازيلي ومقرات مجلس الشيوخ الاتحادي والمحكمة العليا في برازيليا".
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تدين أي محاولة لتقويض الديمقراطية في البرازيل
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أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عن إدانة الولايات المتحدة لهجوم أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو على مقار البرلمان والقصر الرئاسي والمحكمة العليا في العاصمة برازيليا، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتابع الموقف عن كثب.
القاهرة - سبوتنيك. وكتب سوليفان، في تغريدة على "تويتر"، "الولايات المتحدة تدين أي محاولة لتقويض الديمقراطية في البرازيل، الرئيس بايدن يتابع الموقف عن كثب ودعمنا للمؤسسات الديمقراطية البرازيلية لا يتزعزع، الديمقراطية البرازيلية لن تهتز بالعنف".
كما نشر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تغريدة قال فيها "ندين الهجوم على مقر الرئاسة والكونغرس والمحكمة العليا في البرازيل، استخدام العنف لمهاجمة المؤسسات الديمقراطية غير مقبول، نؤيد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الدعوة إلى وقف تلك الأعمال فورا".
وأصدر دا سيلفا مرسوما لفرض القانون والنظام
يتضمن تولي قوات الأمن الفيدرالية مسؤولية تأمين العاصمة برازيليا حتى 31 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الرئيس البرازيلي أصدر مرسوما لفرض القانون والنظام للسيطرة على محتجين موالين لسلفه بولسونارو كانوا قد اقتحموا مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي.
وأفاد الإعلام البرازيلي، بأن "عددا من أنصار الرئيس السابق اقتحموا كل من القصر الرئاسي والكونغرس البرازيلي ومقرات مجلس الشيوخ الاتحادي والمحكمة العليا في برازيليا".