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https://sputnikarabic.ae/20230108/الولايات-المتحدة-تضغط-على-إيطاليا-لتزويد-أوكرانيا-بأنظمة-الدفاع-الجوي--سامب-تي-1072041818.html
الولايات المتحدة تضغط على إيطاليا لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي "سامب-تي"
الولايات المتحدة تضغط على إيطاليا لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي "سامب-تي"
تحاول الولايات المتحدة إجبار إيطاليا على نقل أنظمة صواريخ "سامب-تي" للدفاع الجوي إلى الجيش الأوكراني، حسبما كتبت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T10:29+0000
2023-01-08T10:30+0000
رصد عسكري
إيطاليا
أخبار أوكرانيا
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يشار إلى أنه في اليوم السابق، اتصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بمستشار رئيس وزراء إيطاليا. خلال المحادثة، أصر على أن تواصل روما دعم أوكرانيا، بما في ذلك بأنظمة الدفاع الجوي. تطلب الولايات المتحدة من إيطاليا، على وجه الخصوص، نقل إحدى خمس بطاريات لنظام الصواريخ "سامب-تي" إلى الجيش الأوكراني.تشير الصحيفة إلى أنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول، خفضت روما بشكل حاد حجم إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، إيطاليا ليست على عجل في قبول حزمة المساعدات العسكرية السادسة.
إيطاليا
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رصد عسكري, إيطاليا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, إيطاليا, أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة تضغط على إيطاليا لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي "سامب-تي"

10:29 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 10:30 GMT 08.01.2023)
© AFP 2022 / Alberto Pizzoliإيطاليا
إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© AFP 2022 / Alberto Pizzoli
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تحاول الولايات المتحدة إجبار إيطاليا على نقل أنظمة صواريخ "سامب-تي" للدفاع الجوي إلى الجيش الأوكراني، حسبما كتبت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.
يشار إلى أنه في اليوم السابق، اتصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بمستشار رئيس وزراء إيطاليا. خلال المحادثة، أصر على أن تواصل روما دعم أوكرانيا، بما في ذلك بأنظمة الدفاع الجوي.
تطلب الولايات المتحدة من إيطاليا، على وجه الخصوص، نقل إحدى خمس بطاريات لنظام الصواريخ "سامب-تي" إلى الجيش الأوكراني.
تشير الصحيفة إلى أنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول، خفضت روما بشكل حاد حجم إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، إيطاليا ليست على عجل في قبول حزمة المساعدات العسكرية السادسة.
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