https://sputnikarabic.ae/20230108/الولايات-المتحدة-وكوريا-الجنوبية-تتعاونان-في-تطوير-التاكسي-الجوي-1072036456.html
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تتعاونان في تطوير "التاكسي الجوي"
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تتعاونان في تطوير "التاكسي الجوي"
أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية يوم أمس السبت أنها وافقت على الشراكة مع مكتب الطيران المدني الكوري (KOCA) لتطوير عمليات النقل الجوي المتقدم في... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T07:16+0000
2023-01-08T07:16+0000
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العالم
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
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وصرحت إدارة الطيران الأمريكية أن البلدين وقعا إعلانا للتعاون وتبادل المعلومات حول مشاريع النقل الجوي المتقدمة والعمل معا لتعزيز مراقبة السلامة لمشاريع النقل الجوي المتقدمة.قال القائم بأعمال مدير إدارة الطيران الفيدرالية بيلي نولين: "إن التعاون مع شركائنا الدوليين في الدمج الآمن لهذه التقنيات الجديدة سيخلق خيارات نقل أكثر كفاءة واستدامة وإنصافا".يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتسابق فيه الشركات في جميع أنحاء العالم لتطوير والفوز في نهاية المطاف بالموافقة التنظيمية لنشر ما تسمى بـ "التاكسي الجوي" على ارتفاعات منخفضة والتي تُعرف باسم طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي (eVTOL).وفي السابق، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية عن شراكات مماثلة مع اليابان والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا في شبكة سلطات الطيران الوطنية لتنسيق خطط الاعتماد والتكامل لمشاريع النقل الجوي المتقدمة.تبحث شركات الطيران وغيرها في تطوير خدمات النقل باستخدام طائرات تعمل بالبطاريات يمكنها الإقلاع والهبوط عموديا لنقل المسافرين إلى المطارات أو في رحلات قصيرة بين المدن، مما يسمح لها بالتغلب على حركة المرور.في الشهر الماضي، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) معايير الصلاحية للطيران التي ستحتاج شركة آرتشر للطيران للوفاء بها حتى يتم اعتماد استخدام التاكسي الجوي M001.
https://sputnikarabic.ae/20221006/التاكسي-الطائر-ينطلق-بأول-رحلة-تجريبة-في-روما-1068701253.html
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العالم, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تتعاونان في تطوير "التاكسي الجوي"
07:16 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 07:17 GMT 08.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية يوم أمس السبت أنها وافقت على الشراكة مع مكتب الطيران المدني الكوري (KOCA) لتطوير عمليات النقل الجوي المتقدم في المستقبل.
وصرحت إدارة الطيران الأمريكية أن البلدين وقعا إعلانا للتعاون وتبادل المعلومات حول مشاريع النقل الجوي المتقدمة والعمل معا لتعزيز مراقبة السلامة لمشاريع النقل الجوي المتقدمة.
قال القائم بأعمال مدير إدارة الطيران الفيدرالية بيلي نولين: "إن التعاون مع شركائنا الدوليين في الدمج الآمن لهذه التقنيات الجديدة سيخلق خيارات نقل أكثر كفاءة واستدامة وإنصافا".
يأتي هذا الإعلان
في الوقت الذي تتسابق فيه الشركات في جميع أنحاء العالم لتطوير والفوز في نهاية المطاف بالموافقة التنظيمية لنشر ما تسمى بـ "التاكسي الجوي" على ارتفاعات منخفضة والتي تُعرف باسم طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي (eVTOL).
وفي السابق، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية عن شراكات مماثلة مع اليابان والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا في شبكة سلطات الطيران الوطنية لتنسيق خطط الاعتماد والتكامل لمشاريع النقل الجوي المتقدمة.
تبحث شركات الطيران وغيرها في تطوير خدمات النقل باستخدام طائرات تعمل بالبطاريات يمكنها الإقلاع والهبوط عموديا لنقل المسافرين إلى المطارات أو في رحلات قصيرة بين المدن، مما يسمح لها بالتغلب على حركة المرور.
في الشهر الماضي، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) معايير الصلاحية للطيران التي ستحتاج شركة آرتشر للطيران للوفاء بها حتى يتم اعتماد استخدام التاكسي الجوي
M001.