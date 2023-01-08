https://sputnikarabic.ae/20230108/باريس-سان-جيرمان-ينعى-لاعبه-السابق-الكاميروني-موديست-مبامي-1072037259.html
باريس سان جيرمان ينعى لاعبه السابق الكاميروني موديست مبامي
باريس سان جيرمان ينعى لاعبه السابق الكاميروني موديست مبامي
نعى نادي "باريس سان جيرمان"، لاعبه السابق الكاميروني موديست مبامي، عن عمر ناهز 40 عاما إثر تعرضه لسكتة قلبية. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T07:46+0000
2023-01-08T07:46+0000
2023-01-08T07:48+0000
مجتمع
رياضة
نادي باريس سان جيرمان
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وقال النادي الفرنسي في تغريدة بحسابه على تويتر: "موديست مبامي توفي عن 40 عاماً بعد تعرضه لسكتة قلبية، باريس سان جيرمان يقدم تعازيه إلى عائلته ومحبيه".وكان اللاعب الراحل الذي اعتزل كرة القدم رسميا عام 2016، سبق ولعب لعدة أندية فرنسية من بينها أولمبيك مرسيليا، وسيدان، ونال لقب كأس فرنسا في 2004 و2006 مع باريس سان جيرمان.دوليا، خاض مبامي 37 مباراة مع منتخب الكاميرون، بين عامي 2000 حتى 2009، وشارك مع منتخب بلاده في أولمبياد سيدني عام 2000، وحينها سجل الهدف الذهبي في الوقت الإضافي ضد منتخب البرازيل في ربع النهائي، كما وصل إلى نهائي كأس القارات 2003 وكأس الأمم الأفريقية 2008.وبخلاف الأندية الفرنسية، لعب ميامي مع فريق ألميريا الإسباني وفريقي داليان وتشانغتشون ياتاي في الصين، ونادي الاتحاد السعودي.وتوفي مبامي نتيجة تعرضه لسكته قلبية في مدينة لوهافر الفرنسية، وذلك بعد أيام من خروجه من المستشفى، حيث كان يعالج من الإصابة بفيروس كورونا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي باريس سان جيرمان
رياضة, نادي باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان ينعى لاعبه السابق الكاميروني موديست مبامي
07:46 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 07:48 GMT 08.01.2023) تابعنا عبر
نعى نادي "باريس سان جيرمان"، لاعبه السابق الكاميروني موديست مبامي، عن عمر ناهز 40 عاما إثر تعرضه لسكتة قلبية.
وقال النادي الفرنسي في تغريدة بحسابه على تويتر: "موديست مبامي توفي عن 40 عاماً بعد تعرضه لسكتة قلبية، باريس سان جيرمان يقدم تعازيه إلى عائلته ومحبيه".
وكان اللاعب الراحل الذي اعتزل كرة القدم رسميا عام 2016، سبق ولعب لعدة أندية فرنسية من بينها أولمبيك مرسيليا، وسيدان، ونال لقب كأس فرنسا في 2004 و2006 مع باريس سان جيرمان.
دوليا، خاض مبامي 37 مباراة مع منتخب الكاميرون، بين عامي 2000 حتى 2009، وشارك مع منتخب بلاده في أولمبياد سيدني عام 2000، وحينها سجل الهدف الذهبي في الوقت الإضافي ضد منتخب البرازيل في ربع النهائي، كما وصل إلى نهائي كأس القارات 2003 وكأس الأمم الأفريقية 2008.
وبخلاف الأندية الفرنسية، لعب ميامي مع فريق ألميريا الإسباني وفريقي داليان وتشانغتشون ياتاي في الصين، ونادي الاتحاد السعودي
.
وتوفي مبامي نتيجة تعرضه لسكته قلبية في مدينة لوهافر الفرنسية، وذلك بعد أيام من خروجه من المستشفى، حيث كان يعالج من الإصابة بفيروس كورونا.