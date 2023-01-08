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https://sputnikarabic.ae/20230108/بايدن-يقوم-بأول-زيارة-للمكسيك-وقضية-الهجرة-تتصدر-جدول-أعماله--1072039571.html
بايدن يقوم بأول زيارة للمكسيك وقضية الهجرة تتصدر جدول أعماله
بايدن يقوم بأول زيارة للمكسيك وقضية الهجرة تتصدر جدول أعماله
يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أول زيارة رسمية له إلى المكسيك وعلى جدول أعماله مسألة الهجرة القياسية. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T09:16+0000
2023-01-08T09:16+0000
جو بايدن
أخبار المكسيك
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يباشر جو بايدن زيارة للمكسيك الشريكة الرئيسية لواشنطن، في محطة بمدينة إل باسو جنوبي تكساس، بحسب "فرانس برس".ينظر إلى هذه الخطوة على أنها تهدف لإسكات مآخذ خصوم بايدن عليه بأنه لم يزر الحدود المشتركة بين البلدين التي تمتد على 3100 كيلومتر منذ توليه منصبه قبل عامين.ويوم الاثنين، يتوجه الرئيس الأمريكي إلى مكسيكو للقاء نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي يشاركه يوم الثلاثاء في قمة ثلاثية تضم أيضا رئيس وزراء كندا جاستن ترودو.وقال مايكل شيفتر، مدير معهد الحوار بين الأمريكيتين، إن المكسيك مناسبة جدا لبحث مسألتي الهجرة والجرعات الزائدة المسجلة بالآلاف في الولايات المتحدة بمادة الفنتانيل وهي مخدر صناعي تنتجه كارتلات مكسيكية.وأشار إلى أن هاتين المشكلتين البالغتين أصبحتا نقطتي ضعف سياسيتين بالنسبة للرئيس الأمريكي.ومع تسجيل نحو 2,3 مليون عملية توقيف وإجراءات طرد مهاجرين غير نظاميين في عام 2022، فإن على بايدن أن يتخذ موقفا حازما على هذا الصعيد في حال قرر الترشح لولاية ثانية.
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جو بايدن, أخبار المكسيك
جو بايدن, أخبار المكسيك

بايدن يقوم بأول زيارة للمكسيك وقضية الهجرة تتصدر جدول أعماله

09:16 GMT 08.01.2023
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أول زيارة رسمية له إلى المكسيك وعلى جدول أعماله مسألة الهجرة القياسية.
يباشر جو بايدن زيارة للمكسيك الشريكة الرئيسية لواشنطن، في محطة بمدينة إل باسو جنوبي تكساس، بحسب "فرانس برس".
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ينظر إلى هذه الخطوة على أنها تهدف لإسكات مآخذ خصوم بايدن عليه بأنه لم يزر الحدود المشتركة بين البلدين التي تمتد على 3100 كيلومتر منذ توليه منصبه قبل عامين.
ويوم الاثنين، يتوجه الرئيس الأمريكي إلى مكسيكو للقاء نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي يشاركه يوم الثلاثاء في قمة ثلاثية تضم أيضا رئيس وزراء كندا جاستن ترودو.
وقال مايكل شيفتر، مدير معهد الحوار بين الأمريكيتين، إن المكسيك مناسبة جدا لبحث مسألتي الهجرة والجرعات الزائدة المسجلة بالآلاف في الولايات المتحدة بمادة الفنتانيل وهي مخدر صناعي تنتجه كارتلات مكسيكية.
وأشار إلى أن هاتين المشكلتين البالغتين أصبحتا نقطتي ضعف سياسيتين بالنسبة للرئيس الأمريكي.
ومع تسجيل نحو 2,3 مليون عملية توقيف وإجراءات طرد مهاجرين غير نظاميين في عام 2022، فإن على بايدن أن يتخذ موقفا حازما على هذا الصعيد في حال قرر الترشح لولاية ثانية.
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