https://sputnikarabic.ae/20230108/بعد-بدئها-إنتاج-آيفون-أبل-تفتتح-أول-متاجرها-في-الهند-1072036813.html
بعد بدئها إنتاج "آيفون"... "أبل" تفتتح أول متاجرها في الهند
بعد بدئها إنتاج "آيفون"... "أبل" تفتتح أول متاجرها في الهند
تستعد شركة "أبل" الأمريكية لافتتاح أول متاجرها الرائدة في الهند، خلال الربع الأول من عام 2023. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T07:30+0000
2023-01-08T07:30+0000
2023-01-08T07:30+0000
مجتمع
منوعات
شركة آبل
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وبدأت "أبل" بالفعل في تعيين عمال متجر بيع بالتجزئة في الهند، ونشرت خططا لملء العديد من الوظائف الشاغرة الأخرى، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن الهند كانت تخطط لحل محل الصين في تصنيع حاسوب "آيباد" اللوحي من "أبل".وأعلنت شركة "أبل" العام الماضي، أنها بدأت في تجميع هاتفها الجديد "آيفون 14" في جنوب الهند، بعد أن كانت تنتج الطرازات القديمة من "آيفون" منذ بضع سنوات.وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن شركة "أبل" كانت تسعى جاهدة لتحويل الإنتاج من الصين إلى وجهات آسيوية أخرى، بما في ذلك الهند وفيتنام.
https://sputnikarabic.ae/20220823/آبل-تبدأ-إنتاج-أجهزة-أيفون-في-الهند-كبديل-محتمل-للصين-1066770136.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, شركة آبل
بعد بدئها إنتاج "آيفون"... "أبل" تفتتح أول متاجرها في الهند
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تستعد شركة "أبل" الأمريكية لافتتاح أول متاجرها الرائدة في الهند، خلال الربع الأول من عام 2023.
وبدأت "أبل" بالفعل في تعيين عمال متجر بيع بالتجزئة في الهند، ونشرت خططا لملء العديد من الوظائف الشاغرة الأخرى، وفقا لصحيفة
"فاينانشال تايمز" البريطانية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن الهند كانت تخطط لحل محل الصين في تصنيع حاسوب "آيباد" اللوحي من "أبل".
وأعلنت شركة "أبل" العام الماضي، أنها بدأت في تجميع هاتفها الجديد "آيفون 14" في جنوب الهند، بعد أن كانت تنتج الطرازات القديمة من "آيفون" منذ بضع سنوات.
وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن شركة "أبل" كانت تسعى جاهدة لتحويل الإنتاج من الصين إلى وجهات آسيوية أخرى، بما في ذلك الهند وفيتنام.