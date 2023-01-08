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https://sputnikarabic.ae/20230108/بعد-بدئها-إنتاج-آيفون-أبل-تفتتح-أول-متاجرها-في-الهند-1072036813.html
بعد بدئها إنتاج "آيفون"... "أبل" تفتتح أول متاجرها في الهند
بعد بدئها إنتاج "آيفون"... "أبل" تفتتح أول متاجرها في الهند
تستعد شركة "أبل" الأمريكية لافتتاح أول متاجرها الرائدة في الهند، خلال الربع الأول من عام 2023. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
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شركة آبل
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وبدأت "أبل" بالفعل في تعيين عمال متجر بيع بالتجزئة في الهند، ونشرت خططا لملء العديد من الوظائف الشاغرة الأخرى، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن الهند كانت تخطط لحل محل الصين في تصنيع حاسوب "آيباد" اللوحي من "أبل".وأعلنت شركة "أبل" العام الماضي، أنها بدأت في تجميع هاتفها الجديد "آيفون 14" في جنوب الهند، بعد أن كانت تنتج الطرازات القديمة من "آيفون" منذ بضع سنوات.وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن شركة "أبل" كانت تسعى جاهدة لتحويل الإنتاج من الصين إلى وجهات آسيوية أخرى، بما في ذلك الهند وفيتنام.
https://sputnikarabic.ae/20220823/آبل-تبدأ-إنتاج-أجهزة-أيفون-في-الهند-كبديل-محتمل-للصين-1066770136.html
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منوعات, شركة آبل
منوعات, شركة آبل

بعد بدئها إنتاج "آيفون"... "أبل" تفتتح أول متاجرها في الهند

07:30 GMT 08.01.2023
© AFP 2022 / GREG BAKERمتجر لشركة "آبل" في العاصمة الصينية بكين
متجر لشركة آبل في العاصمة الصينية بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
متجر لشركة "آبل" في العاصمة الصينية بكين
© AFP 2022 / GREG BAKER
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تستعد شركة "أبل" الأمريكية لافتتاح أول متاجرها الرائدة في الهند، خلال الربع الأول من عام 2023.
وبدأت "أبل" بالفعل في تعيين عمال متجر بيع بالتجزئة في الهند، ونشرت خططا لملء العديد من الوظائف الشاغرة الأخرى، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن الهند كانت تخطط لحل محل الصين في تصنيع حاسوب "آيباد" اللوحي من "أبل".
عرض هواتف أيفون 13 الجديدة في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
مجتمع
"آبل" تبدأ إنتاج أجهزة "أيفون" في الهند كبديل محتمل للصين
23 أغسطس 2022, 14:43 GMT
وأعلنت شركة "أبل" العام الماضي، أنها بدأت في تجميع هاتفها الجديد "آيفون 14" في جنوب الهند، بعد أن كانت تنتج الطرازات القديمة من "آيفون" منذ بضع سنوات.
وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن شركة "أبل" كانت تسعى جاهدة لتحويل الإنتاج من الصين إلى وجهات آسيوية أخرى، بما في ذلك الهند وفيتنام.
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