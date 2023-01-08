بن غفير يتخذ قرارا جديدا يخص الأسرى الفلسطينيين
08:54 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 08:57 GMT 08.01.2023)
© AFP 2022 / ATEF SAFADIزيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
© AFP 2022 / ATEF SAFADI
اتخذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، قرارا جديدا يتعلق بزيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون بلاده.
وأفادت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، بأن بن غفير ألغى إجراء اتبعه سابقيه عومر بارليف وميكي ليفي يسمح لأي عضو في الكنيست (البرلمان) بزيارة السجناء الأمنيين (الأسرى الفلسطينيين).
لكن القرار الجديد لبن غفير سيسمح لعضو واحد فقط من كل كتلة برلمانية بزيارة الأسرى تحت إشراف.
השר בן גביר מבטל את הנוהל של עמר בר לב ומיקי לוי לפיו כל ח"כ יכול לבקר אסירים ביטחוניים. רק ח"כ אחד מכל סיעה יורשה לבקר אסירים, תחת פיקוח: "יש במפגשים כדי לתת רוח גבית לאסירים ואלה עשויים להוביל להסתה ולקידום תעמולת טרור"— כאן חדשות (@kann_news) January 8, 2023
(אורלי אלקלעי)
وقال بن غفير في تغريدة بحسابه على تويتر: "لقد ألغيت إجراء عومر بارليف وميكي ليفي الذي سمح لأي عضو كنيست بلقاء إرهابيين في السجن، بعد أن خلصت إلى أن هذه الزيارات أدت إلى التحريض والترويج للأعمال الإرهابية"، على حد قوله.
ביטלתי את הנוהל של עמר בר-לב ומיקי לוי שאפשר לכל ח"כ להיפגש עם מחבלים בכלא, לאחר שהגעתי למסקנה כי הביקורים הללו הביאו להסתה ולקידום פעולת טרור. pic.twitter.com/IYQJIidLJm— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 8, 2023
وكثيرا ما زار أعضاء كنيست عرب أسرى فلسطينيين من بينهم مضربون عن الطعام في محبسهم والمستشفيات التي نقلوا إليها للوقوف على أوضاعهم وإبداء التضامن معهم.
وبن غفير هو رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) الشريك في الائتلاف الحكومي ومعروف بمواقفه العنصرية ضد العرب والفلسطينيين، وكان قد أثار ضجة واسعة الأسبوع الماضي بعد اقتحامه باحات المسجد الأقصى.
ويتكون الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو من "الليكود" برئاسة الأخير، و"شاس" و"يهدوت هتوراه" (يهودية التوراة) الدينيين، و"الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" و"نوعم" القومية.