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بن غفير يتخذ قرارا جديدا يخص الأسرى الفلسطينيين
بن غفير يتخذ قرارا جديدا يخص الأسرى الفلسطينيين
اتخذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، قرارا جديدا يتعلق بزيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون بلاده. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T08:54+0000
2023-01-08T08:57+0000
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وأفادت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، بأن بن غفير ألغى إجراء اتبعه سابقيه عومر بارليف وميكي ليفي يسمح لأي عضو في الكنيست (البرلمان) بزيارة السجناء الأمنيين (الأسرى الفلسطينيين).لكن القرار الجديد لبن غفير سيسمح لعضو واحد فقط من كل كتلة برلمانية بزيارة الأسرى تحت إشراف.وقال بن غفير في تغريدة بحسابه على تويتر: "لقد ألغيت إجراء عومر بارليف وميكي ليفي الذي سمح لأي عضو كنيست بلقاء إرهابيين في السجن، بعد أن خلصت إلى أن هذه الزيارات أدت إلى التحريض والترويج للأعمال الإرهابية"، على حد قوله.وكثيرا ما زار أعضاء كنيست عرب أسرى فلسطينيين من بينهم مضربون عن الطعام في محبسهم والمستشفيات التي نقلوا إليها للوقوف على أوضاعهم وإبداء التضامن معهم.وبن غفير هو رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) الشريك في الائتلاف الحكومي ومعروف بمواقفه العنصرية ضد العرب والفلسطينيين، وكان قد أثار ضجة واسعة الأسبوع الماضي بعد اقتحامه باحات المسجد الأقصى.ويتكون الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو من "الليكود" برئاسة الأخير، و"شاس" و"يهدوت هتوراه" (يهودية التوراة) الدينيين، و"الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" و"نوعم" القومية.
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

بن غفير يتخذ قرارا جديدا يخص الأسرى الفلسطينيين

08:54 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 08:57 GMT 08.01.2023)
© AFP 2022 / ATEF SAFADIزيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© AFP 2022 / ATEF SAFADI
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اتخذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، قرارا جديدا يتعلق بزيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون بلاده.
وأفادت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، بأن بن غفير ألغى إجراء اتبعه سابقيه عومر بارليف وميكي ليفي يسمح لأي عضو في الكنيست (البرلمان) بزيارة السجناء الأمنيين (الأسرى الفلسطينيين).
لكن القرار الجديد لبن غفير سيسمح لعضو واحد فقط من كل كتلة برلمانية بزيارة الأسرى تحت إشراف.
وقال بن غفير في تغريدة بحسابه على تويتر: "لقد ألغيت إجراء عومر بارليف وميكي ليفي الذي سمح لأي عضو كنيست بلقاء إرهابيين في السجن، بعد أن خلصت إلى أن هذه الزيارات أدت إلى التحريض والترويج للأعمال الإرهابية"، على حد قوله.
وكثيرا ما زار أعضاء كنيست عرب أسرى فلسطينيين من بينهم مضربون عن الطعام في محبسهم والمستشفيات التي نقلوا إليها للوقوف على أوضاعهم وإبداء التضامن معهم.
وبن غفير هو رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) الشريك في الائتلاف الحكومي ومعروف بمواقفه العنصرية ضد العرب والفلسطينيين، وكان قد أثار ضجة واسعة الأسبوع الماضي بعد اقتحامه باحات المسجد الأقصى.
ويتكون الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو من "الليكود" برئاسة الأخير، و"شاس" و"يهدوت هتوراه" (يهودية التوراة) الدينيين، و"الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" و"نوعم" القومية.
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