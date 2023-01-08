https://sputnikarabic.ae/20230108/تقرير-صادرات-إيران-للسعودية-شهدت-نموا-سريعا-في-2022-1072034184.html
تقرير: صادرات إيران للسعودية شهدت نموا سريعا في 2022
تقرير: صادرات إيران للسعودية شهدت نموا سريعا في 2022
زادت صادرات إيران إلى السعودية بشكل كبير في عام 2022 وسط جهود البلدين لتخفيف التوترات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية ((إيريب)) يوم السبت. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T04:23+0000
2023-01-08T04:23+0000
2023-01-08T04:23+0000
السعودية
أخبار إيران
اقتصاد
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وقالت إدارة الجمارك الإيرانية إنه خلال الفترة من العام الإيراني الجديد والتي بدأت من 21 مارس/آذار 2022 إلى أول نوفمبر/تشرين الثاني 2022، صدرت إيران إلى السعودية بما قيمته 14.71 مليون دولار، وهو رقم قياسي كبير منذ قطع الرياض العلاقات الدبلوماسية مع طهران في عام 2016. وخلال نفس الفترة من عام 2021، بلغ حجم التجارة بين البلدين 42 ألف دولار فقط. وتضمنت الصادرات الرئيسة سبائك الصلب والعنب وهيدروكسيد الصوديوم وغيرها، وفقا لتقرير الوكالة. وأجريت جولات من المحادثات بين الجانبين في عام 2022 لتحسين العلاقات الثنائية وتخفيف التوتر الإقليمي.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار إيران, اقتصاد
السعودية, أخبار إيران, اقتصاد
تقرير: صادرات إيران للسعودية شهدت نموا سريعا في 2022
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زادت صادرات إيران إلى السعودية بشكل كبير في عام 2022 وسط جهود البلدين لتخفيف التوترات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية ((إيريب)) يوم السبت.
وقالت إدارة الجمارك الإيرانية إنه خلال الفترة من العام الإيراني الجديد والتي بدأت من 21 مارس/آذار 2022 إلى أول نوفمبر/تشرين الثاني 2022، صدرت إيران إلى السعودية بما قيمته 14.71 مليون دولار، وهو رقم قياسي كبير منذ قطع الرياض العلاقات الدبلوماسية مع طهران في عام 2016.
وخلال نفس الفترة من عام 2021، بلغ حجم التجارة بين البلدين 42 ألف دولار فقط.
وتضمنت الصادرات الرئيسة سبائك الصلب والعنب وهيدروكسيد الصوديوم وغيرها، وفقا لتقرير الوكالة. وأجريت جولات من المحادثات بين الجانبين في عام 2022 لتحسين العلاقات الثنائية وتخفيف التوتر الإقليمي.