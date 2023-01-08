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https://sputnikarabic.ae/20230108/جامعات-بريطانية-ترفض-طرد-الطلاب-متعاطي-المخدرات-وتطرح-إجراءات-أخف-1072046594.html
جامعات بريطانية ترفض طرد الطلاب متعاطي المخدرات وتطرح "إجراءات أخف"
جامعات بريطانية ترفض طرد الطلاب متعاطي المخدرات وتطرح "إجراءات أخف"
أنشأت منظمة "جامعات بريطانيا"، التي تمثل المستشارين الإداريين في الجامعات، فريق عمل يتولى دراسة اعتماد طريقة تعامل مختلفة مع الطلبة الجامعيين، الذي يتعاطون... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T13:06+0000
2023-01-08T13:06+0000
مجتمع
منوعات
بريطانيا
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وفي الخطة المقترحة، توصي جامعة بريستول بالتسامح مع الطلاب متعاطي الكوكايين والحشيش ومنشط "الإكستاسي"، بينما ترغب جامعة برمنغهام في إقامة أماكن منفصلة لمن يتعاطون المخدرات، بعيدا عن زملائهم غير المدخنين، وفقا لصحيفة "تايمز" البريطانية.أما جامعة "سري"، فإنها ترى أن توقيع غرامة مالية قدرها 121 دولار أمريكي كفيل بالتعامل مع الطالب الذي يتم ضبطه وفي حوزته المخدرات، ولكن بشرط أن يوافق على حضور جلسة توعية مع مستشار اجتماعي متخصص.وكان فريق عمل تابع لمنظمة "جامعات بريطانيا" قد أصدر تقريرا في شهر مارس/ آذار الماضي، من المقرر أن تتم مناقشته في مؤتمر سُيعقد يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير/ كانون الثاني الجاري.وتؤكد البروفيسور كارول بلاك، وهي الرئيسة السابقة لكلية كامبريدج، والمستشارة الخاصة بفريق العمل أن "النهج التقليدي (الطرد من الجامعة) يجعل من الصعب للغاية على الطلاب استعادة حياتهم والعمل في مهنة مناسبة".وتابعت أن الغرض من الخطة المقترحة هو "اتباع نهج إصلاحي بدلا من النهج العقابي في أكبر عدد ممكن من الحالات، فالأغلب حينها أن تكون النتيجة أفضل حالا".
https://sputnikarabic.ae/20220830/أزمة-الإدمان-الحلال-تثير-قلق-المستهلكين-في-مصر-ومسؤول-يعد-بانفراجة-قريبة-1067044406.html
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منوعات, بريطانيا
منوعات, بريطانيا

جامعات بريطانية ترفض طرد الطلاب متعاطي المخدرات وتطرح "إجراءات أخف"

13:06 GMT 08.01.2023
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورحشيش
حشيش - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
حشيش
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أنشأت منظمة "جامعات بريطانيا"، التي تمثل المستشارين الإداريين في الجامعات، فريق عمل يتولى دراسة اعتماد طريقة تعامل مختلفة مع الطلبة الجامعيين، الذي يتعاطون المخدرات، بدلا من طردهم وتدمير مستقبلهم.
وفي الخطة المقترحة، توصي جامعة بريستول بالتسامح مع الطلاب متعاطي الكوكايين والحشيش ومنشط "الإكستاسي"، بينما ترغب جامعة برمنغهام في إقامة أماكن منفصلة لمن يتعاطون المخدرات، بعيدا عن زملائهم غير المدخنين، وفقا لصحيفة "تايمز" البريطانية.
أما جامعة "سري"، فإنها ترى أن توقيع غرامة مالية قدرها 121 دولار أمريكي كفيل بالتعامل مع الطالب الذي يتم ضبطه وفي حوزته المخدرات، ولكن بشرط أن يوافق على حضور جلسة توعية مع مستشار اجتماعي متخصص.
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وكان فريق عمل تابع لمنظمة "جامعات بريطانيا" قد أصدر تقريرا في شهر مارس/ آذار الماضي، من المقرر أن تتم مناقشته في مؤتمر سُيعقد يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وتؤكد البروفيسور كارول بلاك، وهي الرئيسة السابقة لكلية كامبريدج، والمستشارة الخاصة بفريق العمل أن "النهج التقليدي (الطرد من الجامعة) يجعل من الصعب للغاية على الطلاب استعادة حياتهم والعمل في مهنة مناسبة".
وتابعت أن الغرض من الخطة المقترحة هو "اتباع نهج إصلاحي بدلا من النهج العقابي في أكبر عدد ممكن من الحالات، فالأغلب حينها أن تكون النتيجة أفضل حالا".
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