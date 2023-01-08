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https://sputnikarabic.ae/20230108/حميدتي-الاتفاق-الإطاري-اختراق-مهم-في-الأزمة-السياسية-ونجدد-التزامنا-بتشكيل-حكومة-مدنية-1072054521.html
حميدتي: الاتفاق الإطاري اختراق مهم في الأزمة السياسية ونجدد التزامنا بتشكيل حكومة مدنية
حميدتي: الاتفاق الإطاري اختراق مهم في الأزمة السياسية ونجدد التزامنا بتشكيل حكومة مدنية
أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الأحد، أن "الاتفاق السياسي الإطاري شكل اختراق للأزمة السياسية في السودان"،... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T19:23+0000
2023-01-08T19:23+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال حميدتي، بمناسبة انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، إن "العملية السياسية عملية سودانية خالصة تعبر عن السودانيين"، مؤكدا الالتزام بإصلاح الأجهزة العسكرية وإنشاء جيش قومي بعيد من السياسة، حسب صحيفة السوداني السودانية.وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قال إنه "عاجلا أم آجلا ستخضع القوات المسلحة السودانية للسلطة المدنية التي ستنتج عن الانتخابات".وجدد البرهان التزام القوات المسلحة السودانية "بالخروج بشكل كامل من الحياة السياسية في السودان"، معربا عن أمله في تشكيل "حكومة مدنية حقيقية تعبر عن رغبات الشعب السوداني".وأوضح أن "القوات المسلحة تعتبر جزءا من قوات دولة يجب أن يتشارك الجميع في إدارتها.. وعاجلا أم آجلا ستخضع لأوامر السلطة الانتقالية التي ستنتج عن الانتخابات".ووقع قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، برعاية الآلية الثلاثية، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.وقالت الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد، في بيانها، إن فعالية افتتاح المرحلة النهائية من العملية السياسية، ستقام اليوم الأحد بقاعة الصداقة بالخرطوم "بحضور موقعي الاتفاق الإطاري العسكريين والمدنيين، إضافة إلى ممثلي عن المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان والمرأة وزعماء دينيين".
https://sputnikarabic.ae/20230108/البرهان-عاجلا-أم-آجلا-ستخضع-القوات-المسلحة-السودانية-للسلطة-المدنية-الناتجة-عن-الانتخابات-1072053489.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي

حميدتي: الاتفاق الإطاري اختراق مهم في الأزمة السياسية ونجدد التزامنا بتشكيل حكومة مدنية

19:23 GMT 08.01.2023
© AP Photo / Uncreditedقائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Uncredited
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أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الأحد، أن "الاتفاق السياسي الإطاري شكل اختراق للأزمة السياسية في السودان"، مجددا التزام القوات المسلحة بإنهاء الوضع الراهن لتشكيل حكومة مدنية.
وقال حميدتي، بمناسبة انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، إن "العملية السياسية عملية سودانية خالصة تعبر عن السودانيين"، مؤكدا الالتزام بإصلاح الأجهزة العسكرية وإنشاء جيش قومي بعيد من السياسة، حسب صحيفة السوداني السودانية.
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
البرهان: عاجلا أم آجلا ستخضع القوات المسلحة السودانية لسلطة مدنية منتخبة
17:57 GMT
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قال إنه "عاجلا أم آجلا ستخضع القوات المسلحة السودانية للسلطة المدنية التي ستنتج عن الانتخابات".
وجدد البرهان التزام القوات المسلحة السودانية "بالخروج بشكل كامل من الحياة السياسية في السودان"، معربا عن أمله في تشكيل "حكومة مدنية حقيقية تعبر عن رغبات الشعب السوداني".
وأوضح أن "القوات المسلحة تعتبر جزءا من قوات دولة يجب أن يتشارك الجميع في إدارتها.. وعاجلا أم آجلا ستخضع لأوامر السلطة الانتقالية التي ستنتج عن الانتخابات".
ووقع قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، برعاية الآلية الثلاثية، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.
وقالت الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيغاد، في بيانها، إن فعالية افتتاح المرحلة النهائية من العملية السياسية، ستقام اليوم الأحد بقاعة الصداقة بالخرطوم "بحضور موقعي الاتفاق الإطاري العسكريين والمدنيين، إضافة إلى ممثلي عن المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان والمرأة وزعماء دينيين".
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