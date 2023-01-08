https://sputnikarabic.ae/20230108/خبراء-الدبابات-الفرنسية-أ-إم-إكس-10ستكون-فريسة-سهلة-للقوات-المسلحة-الروسية-في-أوكرانيا-1072034978.html
خبراء: الدبابات الفرنسية "أ إم إكس-10"ستكون فريسة سهلة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا
خبراء: الدبابات الفرنسية "أ إم إكس-10"ستكون فريسة سهلة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا
يعتقد الخبير العسكري كونستانتين سيفكوف أن توريد المركبات المدرعة الفرنسية AMX-10 RC إلى كييف لن يمنح القوات المسلحة الأوكرانية مزايا إضافية. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T05:58+0000
2023-01-08T05:58+0000
2023-01-08T06:02+0000
رصد عسكري
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لفت كونستانتين سيفكوف الانتباه في مقابلة مع "نارودني نوفوستي" إلى حقيقة أنAMX-10 RC ليست دبابة بالضبط، بل مركبة مدرعة على عجلات، مسلحة بمدفع عيار 105 ملم. من الواضح أن حماية دروع AMX-10 RC غير كافية للمشاركة في الأعمال القتالية في أوكرانيا، حيث يمكن للمدفع الرشاش الثقيل أن يضربها بسهولة. تتعطل الدبابة ذات العجلات بسهولة إذا تعرضت لصاروخ مضاد للدبابات.ووفقا للخبير فإن نقل عشرات الدبابات الفرنسية AMX-10 RC من فرنسا إلى أوكرانيا يعد بمثابة لفتة رمزية أكثر من كونها دعمًا حقيقيًا للجيش الأوكراني.وأكد الخبير العسكري يوري بودولاياك بدوره، أن المركبات المدرعة الفرنسية ستصبح فريسة سهلة للقوات المسلحة الروسية وسيتم تدميرها في المعارك الأولى.في وقت سابق، أفادت التقارير أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر تزويد أوكرانيا بدبابات AMX-10 RC ذات العجلات. وفقًا للسيناتور أليكسي بوشكوف، إن قرار باريس هذا يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو جر الناتو إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
خبراء: الدبابات الفرنسية "أ إم إكس-10"ستكون فريسة سهلة للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا
05:58 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 06:02 GMT 08.01.2023) تابعنا عبر
يعتقد الخبير العسكري كونستانتين سيفكوف أن توريد المركبات المدرعة الفرنسية AMX-10 RC إلى كييف لن يمنح القوات المسلحة الأوكرانية مزايا إضافية.
لفت كونستانتين سيفكوف الانتباه في مقابلة مع "نارودني نوفوستي" إلى حقيقة أنAMX-10 RC ليست دبابة بالضبط، بل مركبة مدرعة على عجلات، مسلحة بمدفع عيار 105 ملم. من الواضح أن حماية دروع AMX-10 RC غير كافية للمشاركة في الأعمال القتالية في أوكرانيا، حيث يمكن للمدفع الرشاش الثقيل أن يضربها بسهولة. تتعطل الدبابة ذات العجلات بسهولة إذا تعرضت لصاروخ مضاد للدبابات.
ووفقا للخبير فإن نقل عشرات الدبابات الفرنسية AMX-10 RC من فرنسا إلى أوكرانيا يعد بمثابة لفتة رمزية أكثر من كونها دعمًا حقيقيًا للجيش الأوكراني.
وأكد الخبير العسكري يوري بودولاياك بدوره، أن المركبات المدرعة الفرنسية ستصبح فريسة سهلة للقوات المسلحة الروسية
وسيتم تدميرها في المعارك الأولى.
في وقت سابق، أفادت التقارير أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر تزويد أوكرانيا بدبابات AMX-10 RC ذات العجلات. وفقًا للسيناتور أليكسي بوشكوف، إن قرار باريس هذا يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو جر الناتو إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.