https://sputnikarabic.ae/20230108/خبير-يقيم-خصائص-المركبات-المدرعة-الفرنسية-أ-إم-إكس-10-التي-ستستلمها-أوكرانيا-1072047110.html
خبير يقيم خصائص المركبات المدرعة الفرنسية "أ إم إكس-10" التي ستستلمها أوكرانيا
خبير يقيم خصائص المركبات المدرعة الفرنسية "أ إم إكس-10" التي ستستلمها أوكرانيا
تحدث المعلق السياسي الأوكراني والمدون، يوري بودولياكا، عن نقاط القوة والضعف في المركبة المدرعة الفرنسية "أ إم إكس-10" التي وعدت فرنسا بإرسالها للجيش الأوكراني. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T13:23+0000
2023-01-08T13:23+0000
2023-01-08T13:23+0000
رصد عسكري
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وقال بودولياكا، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن شخصيًا عن نقل المركبات للقوات المسلحة الأوكرانية. فرنسا بدأت في إخراج هذه المركبات من الخدمة لأن مركبة "Jaguar BRM" الجديدة ستحل محلها، لكن باريس لا تأسف لمنحها للقوات المسلحة الأوكرانية، حسب موقع "بوليت روس".وأضاف الخبير: "أتوقع أنه سيتم توريد عدة عشرات من الوحدات، وسيتم نقلها إلى كييف على مدار عدة أشهر".ووفقا له، فإن مدفع "F-2" من عيار 105 ملم يعتبر من نقاط القوة للمركبة. لكن هذا السلاح غير مناسب لمحاربة التكنولوجيا الحديثة. ونسب إلى نقاط ضعف المركبة الفرنسية، الدروع التي يمكن لمدفع فلاديميروف الرشاش الثقيل التعامل معها بسهولة.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
خبير يقيم خصائص المركبات المدرعة الفرنسية "أ إم إكس-10" التي ستستلمها أوكرانيا
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تحدث المعلق السياسي الأوكراني والمدون، يوري بودولياكا، عن نقاط القوة والضعف في المركبة المدرعة الفرنسية "أ إم إكس-10" التي وعدت فرنسا بإرسالها للجيش الأوكراني.
وقال بودولياكا، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن شخصيًا عن نقل المركبات للقوات المسلحة الأوكرانية. فرنسا بدأت في إخراج هذه المركبات من الخدمة لأن مركبة "Jaguar BRM" الجديدة ستحل محلها، لكن باريس لا تأسف لمنحها للقوات المسلحة الأوكرانية، حسب موقع "بوليت روس".
وأضاف الخبير: "أتوقع أنه سيتم توريد عدة عشرات من الوحدات، وسيتم نقلها إلى كييف على مدار عدة أشهر".
ووفقا له، فإن مدفع "F-2" من عيار 105 ملم يعتبر من نقاط القوة للمركبة. لكن هذا السلاح غير مناسب لمحاربة التكنولوجيا الحديثة. ونسب إلى نقاط ضعف المركبة الفرنسية
، الدروع التي يمكن لمدفع فلاديميروف الرشاش الثقيل التعامل معها بسهولة.