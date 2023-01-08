https://sputnikarabic.ae/20230108/دراسة-القرود-سبقت-البشر-بصنع-الأدوات-الحجرية-في-البرازيل-فيديو-1072045452.html
دراسة: القرود سبقت البشر بصنع الأدوات الحجرية في البرازيل... فيديو
دراسة: القرود سبقت البشر بصنع الأدوات الحجرية في البرازيل... فيديو
توصل مقال أكاديمي إلى أن الأدوات الحجرية القديمة التي تم اكتشافها في البرازيل هي من صنع قرود الكبوشي، وليس البشر الأوائل كما ساد الاعتقاد. 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T12:40+0000
2023-01-08T12:40+0000
2023-01-08T12:44+0000
مجتمع
علوم
نادي الفيديو
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ونقل موقع "أرتنيت" عن المشارك في المقال الأكاديمي أوغسطين أنغولين: "نحن على ثقة من أن المواقع الأثرية المبكرة من البرازيل قد لا تكون من صنع الإنسان ولكنها قد تنتمي إلى قرود الكبوشي".ويبدو أن أقدم الأدوات الحجرية التي تم اكتشافها يصل عمرها إلى 50000 عام مما دفع بعض الأكاديميين إلى استنتاج أنها قدمت دليلاً على استيطان الإنسان المبكر في المنطقة.وأظهرت النتائج أن قرود الكبوشي شمال شرقي البرازيل قادرة على صنع واستخدام مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوات الحجرية.حيث يوجد الآن قدر مقنع من الأدلة التي تشير إلى أن الأدوات لم تكن من صنع الإنسان.وقارن الباحثون الأدوات الموجودة في موقع بيدرا فيورادا بتلك التي تصنعها قرود الكابوتشي اليوم.ونظر الباحثون إلى الأبحاث والملاحظات السابقة لمجموعات قرود الكبوشي التي تظهر أن القرود تستخدم الحجارة الصغيرة كمطارق وصخور كبيرة مسطحة كسندان لكسر قشور المكسرات والبذور.
https://sputnikarabic.ae/20211220/رئيس-نادي-الإبل-في-السعودية-يوجه-رسالة-إلى-ملاكها-بعد-صفقة-تاريخية-بـ-5-ملايين-دولار-فيديو-1054379786.html
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علوم, نادي الفيديو
دراسة: القرود سبقت البشر بصنع الأدوات الحجرية في البرازيل... فيديو
12:40 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 12:44 GMT 08.01.2023) تابعنا عبر
توصل مقال أكاديمي إلى أن الأدوات الحجرية القديمة التي تم اكتشافها في البرازيل هي من صنع قرود الكبوشي، وليس البشر الأوائل كما ساد الاعتقاد.
ونقل موقع "أرتنيت
" عن المشارك في المقال الأكاديمي
أوغسطين أنغولين: "نحن على ثقة من أن المواقع الأثرية المبكرة من البرازيل قد لا تكون من صنع الإنسان ولكنها قد تنتمي إلى قرود الكبوشي".
وكشف المقال أن علماء الآثار اكتشفوا ما يعتقدون أنه أدوات حجرية قديمة مصنوعة من أحجار الكوارتز والكوارتزيت التي اكتشفت محليًا خلال الحفريات السابقة في موقع "بيدرا فيورادا" مجموعة تضم أكثر من 800 موقع أثري في بياوي شمال شرقي البرازيل.
ويبدو أن أقدم الأدوات الحجرية التي تم اكتشافها يصل عمرها إلى 50000 عام مما دفع بعض الأكاديميين إلى استنتاج أنها قدمت دليلاً على استيطان الإنسان المبكر في المنطقة.
وأظهرت النتائج أن قرود الكبوشي شمال شرقي البرازيل قادرة على صنع واستخدام مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوات الحجرية.
وأثار هذا الاحتمال ضجة حينما تم اقتراحه لأول مرة في عام 2017 ، بأن القرود - وليس البشر - يمكن أن تكون مسؤولة عن إنتاج اكتشافات بيدرا فيورادا.
حيث يوجد الآن قدر مقنع من الأدلة التي تشير إلى أن الأدوات لم تكن من صنع الإنسان.
تشير مراجعتنا للأدلة إلى أن المواقع القديمة في البرازيل لا تنتمي في الواقع إلى الأمريكيين الأوائل، ولكنها في الواقع نتاج نشاط القرود.
وقارن الباحثون الأدوات الموجودة في موقع بيدرا فيورادا بتلك التي تصنعها قرود الكابوتشي اليوم.
20 ديسمبر 2021, 15:31 GMT
كانت النتيجة مفاجئة: لم يكن هناك فرق بين الأدوات البشرية المفترضة منذ 50000 عام وتلك التي تنتجها القرود اليوم.
ونظر الباحثون
إلى الأبحاث والملاحظات السابقة لمجموعات قرود الكبوشي التي تظهر أن القرود تستخدم الحجارة الصغيرة كمطارق وصخور كبيرة مسطحة كسندان لكسر قشور المكسرات والبذور.