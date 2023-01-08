https://sputnikarabic.ae/20230108/دراسة-القرود-سبقت-البشر-بصنع-الأدوات-الحجرية-في-البرازيل-فيديو-1072045452.html

دراسة: القرود سبقت البشر بصنع الأدوات الحجرية في البرازيل... فيديو

دراسة: القرود سبقت البشر بصنع الأدوات الحجرية في البرازيل... فيديو

توصل مقال أكاديمي إلى أن الأدوات الحجرية القديمة التي تم اكتشافها في البرازيل هي من صنع قرود الكبوشي، وليس البشر الأوائل كما ساد الاعتقاد. 08.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-08T12:40+0000

2023-01-08T12:40+0000

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مجتمع

علوم

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ونقل موقع "أرتنيت" عن المشارك في المقال الأكاديمي أوغسطين أنغولين: "نحن على ثقة من أن المواقع الأثرية المبكرة من البرازيل قد لا تكون من صنع الإنسان ولكنها قد تنتمي إلى قرود الكبوشي".ويبدو أن أقدم الأدوات الحجرية التي تم اكتشافها يصل عمرها إلى 50000 عام مما دفع بعض الأكاديميين إلى استنتاج أنها قدمت دليلاً على استيطان الإنسان المبكر في المنطقة.وأظهرت النتائج أن قرود الكبوشي شمال شرقي البرازيل قادرة على صنع واستخدام مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوات الحجرية.حيث يوجد الآن قدر مقنع من الأدلة التي تشير إلى أن الأدوات لم تكن من صنع الإنسان.وقارن الباحثون الأدوات الموجودة في موقع بيدرا فيورادا بتلك التي تصنعها قرود الكابوتشي اليوم.ونظر الباحثون إلى الأبحاث والملاحظات السابقة لمجموعات قرود الكبوشي التي تظهر أن القرود تستخدم الحجارة الصغيرة كمطارق وصخور كبيرة مسطحة كسندان لكسر قشور المكسرات والبذور.

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