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https://sputnikarabic.ae/20230108/رئيسي-يصف-تصريحات-بايدن-بـالسخيفة-وسلوك-شارلي-إبدو-بـالوقح-1072057776.html
رئيسي يصف تصريحات بايدن بـ"السخيفة" وسلوك "شارلي إبدو" بـ"الوقح"
رئيسي يصف تصريحات بايدن بـ"السخيفة" وسلوك "شارلي إبدو" بـ"الوقح"
وصف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بـ"السخيفة"، معتبرا إساءة صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية للمرجعية والقيم... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T20:54+0000
2023-01-08T20:54+0000
إيران
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وقال رئيسي، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، إن "تصريحات بايدن، الذي وصف فيها دول العالم بمثابة رقعة بنطال الأمريكيين، سخيفة، ومؤشر على عودة الأمريكيين لعهد الهيمنة الاستعمارية".واعتبر أيضا تصريحات بايدن، "دليلا على الغطرسة الوحشية والنزعة الفرعونية الخفية لدى هؤلاء الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة".وأدان إساءة صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية للمرجعية والقيم الدينية في إيران، قائلا إن "توجيه الإساءات بذريعة الحرية، دليل واضح على إفلاس الجهات التي تقف وراء هذه التصرفات وفشل مؤامراتهم الرامية إلى نشر الفوضى والفلتان الأمني داخل البلاد".وكان الرئيس الإيراني رد على وعد الرئيس الأمريكي بـ "تحرير إيران"، مؤكدا أن "طهران فعلت ذلك قبل 43 عاماً"، وفق ما نقلته وكالة "إرنا".وقال في حديث لمؤيدين للثورة الإسلامية: "لقد تحررت إيران قبل 43 عامًا وهي مصممة على عدم الوقوع في أسرك مرة أخرى. لن تصبح طهران أبدًا بقرة مربحة للولايات المتحدة".وفي وقت سابق، أعلن رئيس البيت الأبيض جو بايدن عن نيته "تحرير" إيران. في الوقت نفسه، أضاف على الفور أن البلاد "ستحرر نفسها".وتستمر أعمال الشغب في البلاد منذ شهر ونصف الشهر، والتي بدأت منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، على خلفية وفاة الشابة الإيرانية محساء أميني، بعد احتجازها من نائب الشرطة.وتتهم السلطات الإيرانية الدول الغربية بدعم المحتجين الذين ينشرون في وسائل إعلامهم رسائل ذات طبيعة تخريبية ومعادية لإيران، فضلاً عن دعوات للإطاحة بالسلطة في إيران. يقوم المشاغبون بمهاجمة وقتل أفراد قوات الأمن والشرطة وفيلق الحرس الثوري، بالإضافة إلى أعضاء إحدى الهياكل العسكرية الرئيسية - الباسيج.
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار فرنسا
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار فرنسا

رئيسي يصف تصريحات بايدن بـ"السخيفة" وسلوك "شارلي إبدو" بـ"الوقح"

20:54 GMT 08.01.2023
© AFP 2022 / ED JONESالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© AFP 2022 / ED JONES
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وصف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بـ"السخيفة"، معتبرا إساءة صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية للمرجعية والقيم الدينية في إيران، "وقحة".
وقال رئيسي، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، إن "تصريحات بايدن، الذي وصف فيها دول العالم بمثابة رقعة بنطال الأمريكيين، سخيفة، ومؤشر على عودة الأمريكيين لعهد الهيمنة الاستعمارية".
واعتبر أيضا تصريحات بايدن، "دليلا على الغطرسة الوحشية والنزعة الفرعونية الخفية لدى هؤلاء الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة".
وأدان إساءة صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية للمرجعية والقيم الدينية في إيران، قائلا إن "توجيه الإساءات بذريعة الحرية، دليل واضح على إفلاس الجهات التي تقف وراء هذه التصرفات وفشل مؤامراتهم الرامية إلى نشر الفوضى والفلتان الأمني داخل البلاد".
وكان الرئيس الإيراني رد على وعد الرئيس الأمريكي بـ "تحرير إيران"، مؤكدا أن "طهران فعلت ذلك قبل 43 عاماً"، وفق ما نقلته وكالة "إرنا".
وقال في حديث لمؤيدين للثورة الإسلامية: "لقد تحررت إيران قبل 43 عامًا وهي مصممة على عدم الوقوع في أسرك مرة أخرى. لن تصبح طهران أبدًا بقرة مربحة للولايات المتحدة".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس البيت الأبيض جو بايدن عن نيته "تحرير" إيران. في الوقت نفسه، أضاف على الفور أن البلاد "ستحرر نفسها".
وتستمر أعمال الشغب في البلاد منذ شهر ونصف الشهر، والتي بدأت منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، على خلفية وفاة الشابة الإيرانية محساء أميني، بعد احتجازها من نائب الشرطة.
وتتهم السلطات الإيرانية الدول الغربية بدعم المحتجين الذين ينشرون في وسائل إعلامهم رسائل ذات طبيعة تخريبية ومعادية لإيران، فضلاً عن دعوات للإطاحة بالسلطة في إيران. يقوم المشاغبون بمهاجمة وقتل أفراد قوات الأمن والشرطة وفيلق الحرس الثوري، بالإضافة إلى أعضاء إحدى الهياكل العسكرية الرئيسية - الباسيج.
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