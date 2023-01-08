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https://sputnikarabic.ae/20230108/رئيس-صربيا-الناتو-يرفض-طلب-بلغراد-إرسال-جيش-وشرطة-إلى-كوسوفو--1072040594.html
رئيس صربيا: الناتو يرفض طلب بلغراد إرسال جيش وشرطة إلى كوسوفو
رئيس صربيا: الناتو يرفض طلب بلغراد إرسال جيش وشرطة إلى كوسوفو
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) رفض طلب بلاده إرسال قوات شرطة وجنود إلى كوسوفو وميتوهيا لحماية الأقليات الصربية... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T09:40+0000
2023-01-08T09:46+0000
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وقال فوتشيتش في تصريحات تلفزيونية، "لقد كتبوا في رسالتهم المؤلفة بعناية إلى حكومة صربيا، والتي تلقيتها أيضًا، أنه لا توجد حاجة لعودة الجيش الصربي إلى كوسوفو وميتوهيا، بينما كانوا يشيرون إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244".وأكد الرئيس الصربي أن هذا الرد كان متوقعا.وأشار رئيس الدولة الصربية إلى أن استجابة القوات الدولية بقيادة الناتو "كفور" تزامنت مع عيد الميلاد الأرثوذكسي وإصابة شابين صربيين على يد ألباني جنوبي المنطقة.في ليلة السبت، أطلق عضو في قوات أمن كوسوفو شبه العسكرية، النار على مراهق محلي وقريبه في قرية جوتوفوشا بالقرب من قرية ستربتشي. وأصيب الضحيتان، ميلوس البالغ من العمر 21 عاما وستيفان ستويانوفيتش البالغ من العمر 11 عاما بجروح في اليد والكتف، وتم نقلهما إلى مستشفى في جيب جراكانيتشا الصربي بالقرب من بريشتينا، ويجري الآن علاجهما. تم اعتقال المهاجم من قبل شرطة الجمهورية المعلنة من جانب واحد. في اليوم التالي، في قرية كلوكوت، ضرب الألبان شابًا صربيًا آخر، ستيفان توميتش.
https://sputnikarabic.ae/20230105/بعثة-الناتو-تزيل-آخر-الحواجز-شمالي-كوسوفو-1071971311.html
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العالم, أخبار العالم الآن, رفض, الناتو, كوسوفو, صربيا
العالم, أخبار العالم الآن, رفض, الناتو, كوسوفو, صربيا

رئيس صربيا: الناتو يرفض طلب بلغراد إرسال جيش وشرطة إلى كوسوفو

09:40 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 09:46 GMT 08.01.2023)
© AFP 2022 / Armend Nimaniجنود إيطاليون يخدمون في بعثة حفظ السلام الدولية التي يقودها الناتو في كوسوفو بالقرب من طريق محصن بالشاحنات من قبل الصرب في قرية روداري بالقرب من بلدة زفيكان، 26 ديسمبر 2022
جنود إيطاليون يخدمون في بعثة حفظ السلام الدولية التي يقودها الناتو في كوسوفو بالقرب من طريق محصن بالشاحنات من قبل الصرب في قرية روداري بالقرب من بلدة زفيكان، 26 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© AFP 2022 / Armend Nimani
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أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) رفض طلب بلاده إرسال قوات شرطة وجنود إلى كوسوفو وميتوهيا لحماية الأقليات الصربية هناك.
وقال فوتشيتش في تصريحات تلفزيونية، "لقد كتبوا في رسالتهم المؤلفة بعناية إلى حكومة صربيا، والتي تلقيتها أيضًا، أنه لا توجد حاجة لعودة الجيش الصربي إلى كوسوفو وميتوهيا، بينما كانوا يشيرون إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244".

وأكد الرئيس الصربي أن هذا الرد كان متوقعا.
وأشار رئيس الدولة الصربية إلى أن استجابة القوات الدولية بقيادة الناتو "كفور" تزامنت مع عيد الميلاد الأرثوذكسي وإصابة شابين صربيين على يد ألباني جنوبي المنطقة.
جنود الناتو يستقبلون سائق شاحنة بالقرب من بلدة زوبين بوتوك، الحدود بين صربيا وجمهورية كوسوفو 1 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
بعثة الناتو تزيل آخر الحواجز شمالي كوسوفو
5 يناير, 18:42 GMT
في ليلة السبت، أطلق عضو في قوات أمن كوسوفو شبه العسكرية، النار على مراهق محلي وقريبه في قرية جوتوفوشا بالقرب من قرية ستربتشي. وأصيب الضحيتان، ميلوس البالغ من العمر 21 عاما وستيفان ستويانوفيتش البالغ من العمر 11 عاما بجروح في اليد والكتف، وتم نقلهما إلى مستشفى في جيب جراكانيتشا الصربي بالقرب من بريشتينا، ويجري الآن علاجهما. تم اعتقال المهاجم من قبل شرطة الجمهورية المعلنة من جانب واحد. في اليوم التالي، في قرية كلوكوت، ضرب الألبان شابًا صربيًا آخر، ستيفان توميتش.
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