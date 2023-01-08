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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230108/روسيا-وبيلاروس-تجريان-تدريبات-جوية-مشتركة-بدءا-من-16-يناير-الجاري-1072052074.html
روسيا وبيلاروس تجريان تدريبات جوية مشتركة بدءا من 16 يناير الجاري
روسيا وبيلاروس تجريان تدريبات جوية مشتركة بدءا من 16 يناير الجاري
تجري روسيا وبيلاروس مناورات جوية تكتيكية تستمر لمدة أسبوعين تشارك فيها جميع المطارات وأماكن التدريب التابعة لمينسك، وذلك بدءا من السادس عشر من يناير/كانون... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T16:21+0000
2023-01-08T16:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
تمارين
عمليات عسكرية
أخبار بيلاروسيا اليوم
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مينسك - سبوتنيك. وأفادت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأحد، بأنه من 16 يناير إلى 1 فبراير/شباط، ستجرى تدريبات طيران تكتيكية مشتركة بين بيلاروس وروسيا.وأشارت إلى أن عنصر طيران من قوات الفضاء العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية وصل اليوم الأحد إلى بيلاروس.هذا وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أواخر الشهر الماضي، بزيارة رسمية إلى مينسك بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك المسائل الملحة المتعلقة بالأجندة الدولية والإقليمية.وأثارت زيارة بوتين إلى العاصمة البيلاروسية ادعاءات وتخوفات غربية بشأن إمكانية مشاركة بيلاروس في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، وصف تلك المزاعم بأنها "اختلاقات غبية تمامًا ولا أساس لها من الصحة".
https://sputnikarabic.ae/20230105/الدفاع-البيلاروسية-تدريبات-تكتيكية-مشتركة-مع-القوات-المسلحة-الروسية--1071961704.html
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روسيا, تمارين, عمليات عسكرية, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, تمارين, عمليات عسكرية, أخبار بيلاروسيا اليوم

روسيا وبيلاروس تجريان تدريبات جوية مشتركة بدءا من 16 يناير الجاري

16:21 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 16:22 GMT 08.01.2023)
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مناورات الغرب 2021 المشتركة بين روسيا و بيلاروسيا - مروحيات مي-24 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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تجري روسيا وبيلاروس مناورات جوية تكتيكية تستمر لمدة أسبوعين تشارك فيها جميع المطارات وأماكن التدريب التابعة لمينسك، وذلك بدءا من السادس عشر من يناير/كانون الثاني الجاري.
مينسك - سبوتنيك. وأفادت الخدمة الصحفية في وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأحد، بأنه من 16 يناير إلى 1 فبراير/شباط، ستجرى تدريبات طيران تكتيكية مشتركة بين بيلاروس وروسيا.
وأشارت إلى أن عنصر طيران من قوات الفضاء العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية وصل اليوم الأحد إلى بيلاروس.

وقالت وزارة الدفاع إنه "خلال التدريبات الجوية التكتيكية، ستشارك جميع المطارات وأماكن التدريب التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية".

هذا وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أواخر الشهر الماضي، بزيارة رسمية إلى مينسك بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية والتحالف، مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد، وكذلك المسائل الملحة المتعلقة بالأجندة الدولية والإقليمية.
وزراة الدفاع البيلاروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
الدفاع البيلاروسية: تدريبات تكتيكية مشتركة مع القوات المسلحة الروسية
5 يناير, 13:35 GMT
وأثارت زيارة بوتين إلى العاصمة البيلاروسية ادعاءات وتخوفات غربية بشأن إمكانية مشاركة بيلاروس في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، وصف تلك المزاعم بأنها "اختلاقات غبية تمامًا ولا أساس لها من الصحة".
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