https://sputnikarabic.ae/20230108/ستولتنبرغ-الناتو-سيدافع-عن-السويد-وفنلندا-حتى-قبل-التصديق-على-عضويتهما-1072053066.html
ستولتنبرغ: الناتو سيدافع عن السويد وفنلندا حتى قبل التصديق على عضويتهما
ستولتنبرغ: الناتو سيدافع عن السويد وفنلندا حتى قبل التصديق على عضويتهما
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأحد، بأن "الناتو زاد من وجوده في السويد وفنلندا منذ أن تقدمت الدولتان بطلب عضويتهما في... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T17:30+0000
2023-01-08T17:30+0000
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سبوتنيك. وأوضح ستولتنبرغ، في مؤتمر أمني عقد في مدينة سالين السويدية، أن الناتو عزز وجوده في السويد وفنلندا كما تشارك الدولتان الآن في اجتماعات الحلف وتندمجان في التعاون العسكري، ولا أتخيل أن يقف الحلف مكتوف الأيدي "إذا كان أمن السويد وفنلندا مهددا.وأضاف ستولتنبرغ أن 28 دولة من أصل 30 من حلفاء الناتو وقعوا على بروتوكولات انضمام الدولتين، وأنا على ثقة من أننا سنرحب بكما بحرارة كأعضاء كاملي العضوية في الناتو".يذكر أن السويد وفنلندا كانتا قد تقدمتا بطلب للحصول على عضوية الناتو في 18 مايو/ أيار الماضي، خلال العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا في فبراير/ شباط.وكشف رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، متحدثًا في مؤتمر الشعب والدفاع الوطني أن "السلطات التركية تطرح شروطا يستحيل على السويد أن تنضم وفقها إلى الناتو".في وقت تضغط فيه أنقرة على ستوكهولم للقيام بمزيد من الخطوات مقابل انضمامها لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، رحّلت السويد عضوا مُدانا في حزب "العمال الكردستاني"، إلى تركيا في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وتتهم تركيا فنلندا والسويد بتوفير ملاذ آمن لجماعات كردية محظورة تعتبرها أنقرة "إرهابية"، وعرقلت طلبهما الانضمام لعضوية الناتو رغم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في يونيو/ حزيران في مدريد.
https://sputnikarabic.ae/20230107/فنلندا-تعد-الحزمة-الثانية-عشرة-من-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1072016065.html
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أخبار العالم الآن, الناتو
أخبار العالم الآن, الناتو
ستولتنبرغ: الناتو سيدافع عن السويد وفنلندا حتى قبل التصديق على عضويتهما
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صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الأحد، بأن "الناتو زاد من وجوده في السويد وفنلندا منذ أن تقدمت الدولتان بطلب عضويتهما في الحلف، ومن غير المعقول عدم الدفاع عنهما على الرغم من عدم اكتمال التصديق من قبل جميع الدول الأعضاء".
سبوتنيك. وأوضح ستولتنبرغ، في مؤتمر أمني عقد في مدينة سالين السويدية، أن الناتو عزز وجوده في السويد وفنلندا كما تشارك الدولتان الآن في اجتماعات الحلف وتندمجان في التعاون العسكري، ولا أتخيل أن يقف الحلف مكتوف الأيدي "إذا كان أمن السويد وفنلندا مهددا.
وأضاف ستولتنبرغ أن 28 دولة من أصل 30 من حلفاء الناتو وقعوا على بروتوكولات انضمام الدولتين، وأنا على ثقة من أننا سنرحب بكما بحرارة كأعضاء كاملي العضوية في الناتو".
يذكر أن السويد وفنلندا كانتا قد تقدمتا بطلب للحصول على عضوية الناتو في 18 مايو/ أيار الماضي، خلال العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا في فبراير/ شباط.
وكشف رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، متحدثًا في مؤتمر الشعب والدفاع الوطني أن "السلطات التركية تطرح شروطا
يستحيل على السويد أن تنضم وفقها إلى الناتو".
في وقت تضغط فيه أنقرة على ستوكهولم للقيام بمزيد من الخطوات مقابل انضمامها لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، رحّلت السويد عضوا مُدانا في حزب "العمال الكردستاني"، إلى تركيا في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتتهم تركيا فنلندا والسويد
بتوفير ملاذ آمن لجماعات كردية محظورة تعتبرها أنقرة "إرهابية"، وعرقلت طلبهما الانضمام لعضوية الناتو رغم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في يونيو/ حزيران في مدريد.