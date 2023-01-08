https://sputnikarabic.ae/20230108/سلطات-دونيتسك-تضرر-محطتين-للطاقة-إثر-قصف-أوكراني-على-أراضي-الجمهورية-1072036002.html
سلطات دونيتسك: تضرر محطتين للطاقة إثر قصف أوكراني على أراضي الجمهورية
سلطات دونيتسك: تضرر محطتين للطاقة إثر قصف أوكراني على أراضي الجمهورية
تضررت محطتان للطاقة الحرارية نتيجة قصف القوات الأوكرانية منطقتي نوفي سفيت وزوغريس في جمهورية دونيتسك، حسبما ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في... 08.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-08T07:01+0000
2023-01-08T07:01+0000
2023-01-08T07:08+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال المكتب على تلغرام: "في 8 كانون الثاني/ يناير، وردت معلومات عن الأضرار الناجمة عن قصف التشكيلات المسلحة لأوكرانيا لمدن الجمهورية: تضرر محطة ستاروبيشيفسكايا للطاقة الحرارية وأيضا محطة زويفسكايا للطاقة الحرارية، إضافة إلى أنه أثناء قصف القوات الأوكرانية لمدينة يلينوفكا لحقت أضرار بمتجر للسيارات".بالإضافة إلى ذلك، أثناء قصف القوات الأوكرانية لمدينة يلينوفكا، لحقت أضرار بمتجر للسيارات.أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في وقت سابق من اليوم الأحد أن نوفي سفيت وزوغريس قد تعرضا للقصف، حيث أطلقت القوات الأوكرانية ستة صواريخ منراجمات وصاروخ واحد من نظام الصواريخ "توتشكا-أو".
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
سلطات دونيتسك: تضرر محطتين للطاقة إثر قصف أوكراني على أراضي الجمهورية
07:01 GMT 08.01.2023 (تم التحديث: 07:08 GMT 08.01.2023) تابعنا عبر
تضررت محطتان للطاقة الحرارية نتيجة قصف القوات الأوكرانية منطقتي نوفي سفيت وزوغريس في جمهورية دونيتسك، حسبما ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم وتنسيق القضايا المتعلقة بالحرب.
وقال المكتب على تلغرام: "في 8 كانون الثاني/ يناير، وردت معلومات عن الأضرار الناجمة عن قصف التشكيلات المسلحة لأوكرانيا لمدن الجمهورية: تضرر محطة ستاروبيشيفسكايا للطاقة الحرارية وأيضا محطة زويفسكايا للطاقة الحرارية، إضافة إلى أنه أثناء قصف القوات الأوكرانية لمدينة يلينوفكا لحقت أضرار بمتجر للسيارات".
بالإضافة إلى ذلك، أثناء قصف القوات الأوكرانية لمدينة يلينوفكا، لحقت أضرار بمتجر للسيارات.
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك في وقت سابق من اليوم الأحد أن نوفي سفيت وزوغريس قد تعرضا للقصف، حيث أطلقت القوات الأوكرانية ستة صواريخ منراجمات وصاروخ واحد من نظام الصواريخ "توتشكا-أو".